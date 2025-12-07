https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/2025-f1-dunya-sampiyonu-belli-oldu-17-yil-sonra-bir-ilk-yasandi-1101607076.html

2025 F1 Dünya Şampiyonu belli oldu: 17 yıl sonra bir ilk yaşandı

2025 F1 Dünya Şampiyonu belli oldu: 17 yıl sonra bir ilk yaşandı

07.12.2025

Abu Dabi Grand Prix’sinde Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri ve Max Verstappen arasında üçlü şampiyonluk mücadelesi yaşandı.Yas Marina Pisti’ne 12 puanlık avantajla gelen 26 yaşındaki Norris, yarışta ihtiyaç duyduğu ilk üç sırayı alarak F1 şampiyonluğunu ilan etti.Son üç yarışı kazanan Verstappen, Abu Dabi’de de birinciliğe uzanmasına rağmen sürücüler klasmanında ikinci sırada kaldı. Oscar Piastri ise yarışı ikinci bitirerek sezonu üçüncü sırada tamamladı.Bu sonuçla Norris, McLaren’a Lewis Hamilton’ın 2008’deki başarısından sonra ilk kez bir sürücüler şampiyonluğu getirmiş oldu.Norris telsizde gözyaşlarını tutamazken, Verstappen ve Piastri genç şampiyonu tebrik etti. McLaren garajında sevinç hakim olurken, podyum sonrası Abu Dabi semaları havai fişeklerle aydınlandı.

