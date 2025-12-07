https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/2025-f1-dunya-sampiyonu-belli-oldu-17-yil-sonra-bir-ilk-yasandi-1101607076.html
2025 F1 Dünya Şampiyonu belli oldu: 17 yıl sonra bir ilk yaşandı
2025 F1 Dünya Şampiyonu belli oldu: 17 yıl sonra bir ilk yaşandı
Sputnik Türkiye
McLaren pilotu Lando Norris, sezonun final yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’sinde üçüncü sırada finiş görerek kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğuna... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T18:18+0300
2025-12-07T18:18+0300
2025-12-07T18:18+0300
dünya
formula 1 (f1)
f1
lando norris
yarışma
yarışma programı
abu dabi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/09/1053662414_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_941a1d71964d323e0fed07c2d4c69b42.jpg
Abu Dabi Grand Prix’sinde Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri ve Max Verstappen arasında üçlü şampiyonluk mücadelesi yaşandı.Yas Marina Pisti’ne 12 puanlık avantajla gelen 26 yaşındaki Norris, yarışta ihtiyaç duyduğu ilk üç sırayı alarak F1 şampiyonluğunu ilan etti.Son üç yarışı kazanan Verstappen, Abu Dabi’de de birinciliğe uzanmasına rağmen sürücüler klasmanında ikinci sırada kaldı. Oscar Piastri ise yarışı ikinci bitirerek sezonu üçüncü sırada tamamladı.Bu sonuçla Norris, McLaren’a Lewis Hamilton’ın 2008’deki başarısından sonra ilk kez bir sürücüler şampiyonluğu getirmiş oldu.Norris telsizde gözyaşlarını tutamazken, Verstappen ve Piastri genç şampiyonu tebrik etti. McLaren garajında sevinç hakim olurken, podyum sonrası Abu Dabi semaları havai fişeklerle aydınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/formula-1-las-vegas-grand-prixinde-kazanan-belli-oldu-1101213282.html
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/09/1053662414_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_a7c1abea656dc92422180ae12e5043d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
formula 1 (f1), f1, lando norris, yarışma, yarışma programı, abu dabi
formula 1 (f1), f1, lando norris, yarışma, yarışma programı, abu dabi
2025 F1 Dünya Şampiyonu belli oldu: 17 yıl sonra bir ilk yaşandı
McLaren pilotu Lando Norris, sezonun final yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’sinde üçüncü sırada finiş görerek kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Abu Dabi Grand Prix’sinde Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri ve Max Verstappen arasında üçlü şampiyonluk mücadelesi yaşandı.
Yas Marina Pisti’ne 12 puanlık avantajla gelen 26 yaşındaki Norris, yarışta ihtiyaç duyduğu ilk üç sırayı alarak F1 şampiyonluğunu ilan etti.
Son üç yarışı kazanan Verstappen, Abu Dabi’de de birinciliğe uzanmasına rağmen sürücüler klasmanında ikinci sırada kaldı. Oscar Piastri ise yarışı ikinci bitirerek sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Bu sonuçla Norris, McLaren’a Lewis Hamilton’ın 2008’deki başarısından sonra ilk kez bir sürücüler şampiyonluğu getirmiş oldu.
Norris telsizde gözyaşlarını tutamazken, Verstappen ve Piastri genç şampiyonu tebrik etti. McLaren garajında sevinç hakim olurken, podyum sonrası Abu Dabi semaları havai fişeklerle aydınlandı.