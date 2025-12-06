‘Alman sanayisi çökerken çıkış ekonominin militarizasyonunda aranıyor’

“Tartışmalar birkaç başlıkta ilerliyor. Öne çıkan konuların başında kesinlikle Rusya ile ilişkilerin kopması, Almanya’daki silahlanma eğilimi, savaşa hazırlık eğilimi vs. geliyor. Bu konuda ülke hemen hemen ortadan ikiye bölünmüş durumda. Şu anda ana muhalefet partisi haline gelmiş olan ve yüzde 35’lere yaklaşan AfD Partisi var. Diğer tarafta muhalefette yine yüzde 5 ile 10 arasında konumlandırabileceğimiz yeni sol parti diyebileceğimiz BSW Partisi var. Bunların toplamı yaklaşık bazı başka muhalif çevreleri de düşündüğünüzde ülkenin hemen hemen yarısı, yüzde 50’si anlamına geliyor.

Bunlar hem mevcut hükümetin hem de bir önceki trafik lambası koalisyonunun temel parametlerine, politikalarına tamamen karşı siyasetler savunuyorlar. Nedir? Rusya ile bir ortak güvenlik mimarisi oluşturmamız lazım Avrupa’da diyorlar. Bunların sayısı azımsanacak düzeyde değil. Ben o çevreyle de sohbet ediyorum. Geçen hafta Frankurt’ta Avrupa’nın geleceğiyle ilgili konuşmacı olduğum bir forumdaydım. Farklı cenahlardan insanlar vardı ve hükümeti eleştiren muhalefette olan geniş yelpazeli çevrelerin ortaklaştığı noktalardan biri Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek. Almanya’daki savaş karşıtı, “barış hareketi” diyeceğimiz hareket maalesef şu anda güçlü değil. Bu da bir gerçek. Düzgün oranlar olsa da yüzde 40-50’lerde itiraz olsa da hükümetin politikasına, bu biraz sessiz bir itiraz. İspanya’da 1 milyon kişi, İtalya’da 500 bin kişi sokaklara dökülürken; Almanya Berlin’de 40-50 bin kişi toplanabilyor. Sessiz çoğunluk var barış isteyen. Katıldığım forumda da bu tartışıldı. Barış hareketinin, Almanya’da güçlenmesi, büyümesi lazım. Almanya’da bu çılgın silahlanma politikalarının durdurulması için güçlü bir halk hareketinin gerekliliği tartışılan başlıkların başında geliyor.”