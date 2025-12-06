‘Alman sanayisi çökerken çıkış ekonominin militarizasyonunda aranıyor’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/alman-sanayisi-cokerken-cikis-ekonominin-militarizasyonunda-araniyor-1101592301.html
06.12.2025
Almanya, son yıllarda hem ekonomik hem de siyasi dengeleri sarsan çok katmanlı bir krize sürüklenmiş durumda. Ülkenin onlarca yıl boyunca küresel rekabetin lokomotifi olan otomotiv ve kimya sektörleri tarihinin en büyük daralmasını yaşarken, Almanya’nın Rusya politikaları sonucu enerji tedarikinde yaşanan sorunlar sanayi üretimini zayıflatıyor. Ekonomideki bu yapısal bozulma, Alman hükümetinin savunma harcamalarını artırarak ekonomiyi militarizasyon ekseninde yeniden şekillendirme çabalarını gündeme getirdi.Berlin’in son yıllarda ikiye katladığı savunma bütçesi, orduyu büyütme hazırlıkları ve “savaşa hazır olmalıyız” söyleminin ana akım siyasete yerleşmesi, ülke içinde büyük bir tartışma yaratmış durumda.Siyasi arenada ise merkez partilerin güç kaybettiği, seçmenin yönünü yeni oluşumlara çevirdiği bir dönem yaşanıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarihinin en düşük desteğine inerken, AfD ve yeni sol BSW’nin yükselişi Almanya’da mevcut düzenin sorgulandığını gösteriyor. Göç politikaları, enerji krizi ve Rusya ile ilişkilerin kopma noktasına gelmesi çerçevesinde şekillenen bu yeni tablo, ülkenin yalnızca ekonomik ya da siyasi değil, aynı zamanda toplumsal yönelimlerinde de köklü bir dönüşümün işaretlerini taşıyor.Karşı karşıya kalınan bu belirsizlik, Almanya’nın geleceğine yönelik soru işaretlerini en kritik tartışma başlıklarından biri haline getiriyor.Trump’ın Ukrayna müzakere girişimini reddeden Merz Almanyası’ndaki siyasi ve ekonomik tartışmaları Harici Medya Grubu Yayın Yönetmeni Tunç Akkoç ile konuştuk.‘Almanya, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin siyasi ve ekonomik krizinde’Almanya’nın yalnızca ekonomik değil, toplumsal ve siyasi açıdan da ciddi bir bunalım yaşadığını vurgulayan Akkoç, ekonomide resesyonun derinleştiğini, hükümetin görev süresini tamamlayamayarak erken seçime gitmesinin ülkede kritik bir kırılma yarattığını belirtti:‘Almanya’nın savaş politikaları ülkede kutuplaşma yaratıyor’Akkoç’a göre Almanya’daki tartışmaların merkezinde Rusya ile bağların kopması, hızlanan silahlanma ve savaşa hazırlık eğilimi var. Bu başlıklarda toplumun neredeyse yarısının hükümet çizgisine karşı çıktığını belirten Akkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Sosyal Demokrat Parti tarihinin en zayıf döneminde’Akkoç, Almanya’nın köklü Sosyal Demokrat Partisi’nin yüzde 10 bandına gerileyerek tarihinin en düşük desteğini aldığını söyledi. Akkoç’a göre parti, net bir siyaset ortaya koyamadığı ve kimliğini yitirdiği için toplumda etkisini büyük ölçüde kaybetmiş durumda:‘Savunma harcamaları ikiye katlandı, ekonomi militarizasyonla dönüştürülüyor’Almanya’nın kısa sürede savunma bütçesini Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 1’inden yüzde 2,5’in üzerine çıkararak radikal bir militarizasyon sürecine girdiğini dile getiren Akkoç, ekonomik çöküş yaşayan kimya ve otomotiv sektörlerinin yerini savunma sanayisinin doldurmasının hedeflendiğini vurguladı:‘Türk toplumundan AfD’ye teveccüh var’Akkoç, Türk toplumunda AfD’ye yönelik dikkat çekici bir ilgi olduğunu belirtti. Bu eğilimin Almanya’da CDU–AfD koalisyonu ihtimalini giderek güçlendirdiğini ifade eden Akkoç, şunları kaydetti:
AfD ile Türklerin ilişkisi ilginç. AfD Almanya’daki aşırı sağcılardan ibaret değil. Epeyce heterojen bir parti. Aslında başka Avrupa ülkelerindeki diğer popülist partilere de benziyor. Temel itirazlara, eleştiriye dayanan bir parti. Almanya’yı yöneten hükümetlerin izlediği temel politikalara itiraz ediyorlar. Tabii ki şüphesiz aralarında aşırı sağcı klikler ve kanatlar da var AfD’nin. Aynı zamanda konuştuğumuz başlıklarla ilgili hükümeti eleştiren muhafazakar çevreler de var. İlginç bir şekilde Türk toplumundan da AfD’ye teveccüh var. Çekinenler ve eleştirenler de var. Bunun bir yabancı düşmanlığına dönüşme riski yok değil. Bilhassa Doğu Almanya’da bunu görmek mümkün. Diğer taraftan Almanya’da yaşayan 3 milyon Türk önemli ölçüde toplumun asli unsuru haline gelmiş durumda; Suriyeli, Afgan mültecilerden farklı olarak. Türkler de kendini toplumun bir parçası olarak görüp göç meselesinde Almanlar gibi eleştirel bir tavır izleyebiliyor. İkili bir tavır gözlemlemek mümkün. Çünkü AfD’nin oyu yüzde 35’lere dayandı. Bunu aşırı sağcı gibi görmemek lazım. AfD’nin gelecekte yekpare kalmama ihtimali de olabilir. Çünkü birbirinden çok zıt fikirleri savunan kanatlar var. Farklı çevreler, geniş bir kesim yakın gelecekte bir Hristiyan Demokrat-AfD koalisyonu öngörüyor. Almanya’nın önünde böyle bir seçenek muhtemelen Merz yönetiminden sonra gündeme gelecek gibi duruyor.”