Komşu sinema İran: İki ülkeyi beyazperdede buluşturan yolculuk

Gazeteci Serhat Ayan’ın her hafta Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Haftanın Keyfi programında bugünkü konuğu İranlı sosyolog ve yazar Şahzade İgual oldu. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan Komşu Sinema buluşması, ikinci yılında İran sinemasının zengin mirasını İstanbul’a taşıyor.” İkinci Komşu Sinema” etkinliği bu yıl film gösterimleri, söyleşiler ve yönetmen buluşmalarıyla, Beyoğlu Atlas sinemasında izleyicilerle buluşuyor.Etkinlik kapsamında söyleşilere katılan ve Haftanın Keyfi programının bu haftaki bölümünde gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu olan İranlı sosyolog ve yazar Şahzade İgual, İran sinemasının etkileyiciliğini ve sanatsal yönünü şöyle aktardı:
17:35 05.12.2025 (güncellendi: 17:37 05.12.2025)
Gazeteci Serhat Ayan’ın her hafta Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Haftanın Keyfi programında bugünkü konuğu İranlı sosyolog ve yazar Şahzade İgual oldu.
Kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan Komşu Sinema buluşması, ikinci yılında İran sinemasının zengin mirasını İstanbul’a taşıyor.” İkinci Komşu Sinema” etkinliği bu yıl film gösterimleri, söyleşiler ve yönetmen buluşmalarıyla, Beyoğlu Atlas sinemasında izleyicilerle buluşuyor.
Etkinlik kapsamında söyleşilere katılan ve Haftanın Keyfi programının bu haftaki bölümünde gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu olan İranlı sosyolog ve yazar Şahzade İgual, İran sinemasının etkileyiciliğini ve sanatsal yönünü şöyle aktardı:
“İran sineması sadece Türkiye’ye değil dünya izleyicisine çok yakın ve samimi geliyor. Bu da senaryoların yalın olmasından kaynaklanıyor. Bahsettiğimiz komşu sinema İran günleri bugün de devam ediyor. Bu projede yer almaktan çok mutluydum. Bu proje için Tahran’dan geldim. İran milattan önceden beri edebiyatıyla, güçlü metinleriyle tanınıyor. Ve güçlü metnin olduğu yerde sizin zayıf bir hüner işi, sanat işi ortaya koymanız neredeyse imkansız oluyor. Tüm sanat dallarında aynı durum geçerli. İran sinemasındaki gücünü hikayelerindeki kudretinden kaynaklı görüyorum. İranlı kıymetli sanatçılardan etkilendiyseniz yazabileceğiniz herhangi bir kelam elbette etkileyici oluyor ve bu da İran sinemasında kendini gösteriyor”