Komşu sinema İran: İki ülkeyi beyazperdede buluşturan yolculuk

“İran sineması sadece Türkiye’ye değil dünya izleyicisine çok yakın ve samimi geliyor. Bu da senaryoların yalın olmasından kaynaklanıyor. Bahsettiğimiz komşu sinema İran günleri bugün de devam ediyor. Bu projede yer almaktan çok mutluydum. Bu proje için Tahran’dan geldim. İran milattan önceden beri edebiyatıyla, güçlü metinleriyle tanınıyor. Ve güçlü metnin olduğu yerde sizin zayıf bir hüner işi, sanat işi ortaya koymanız neredeyse imkansız oluyor. Tüm sanat dallarında aynı durum geçerli. İran sinemasındaki gücünü hikayelerindeki kudretinden kaynaklı görüyorum. İranlı kıymetli sanatçılardan etkilendiyseniz yazabileceğiniz herhangi bir kelam elbette etkileyici oluyor ve bu da İran sinemasında kendini gösteriyor”