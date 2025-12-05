Türkiye
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
Eurostat: Türkiye'ye 10 yılda 118 milyon ton AB çöpü ihraç edildi
Eurostat: Türkiye'ye 10 yılda 118 milyon ton AB çöpü ihraç edildi
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği, 2024 yılında 31 milyon 625 bin ton atık ihraç ederken, bunun 12 milyon 253 bin 956... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye, AB üyesi olmayan 213 ülke arasında en fazla atık ihraç edilen ülke oldu. Son 10 yılda Türkiye’ye gönderilen toplam atık miktarı 118 milyon 667 bin tonu buldu. Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Eurostat verilerini aktardı. Aslan, şunları söyledi: Aslan, şöyle devam etti:
Okan Aslan
Eurostat: Türkiye'ye 10 yılda 118 milyon ton AB çöpü ihraç edildi

13:31 05.12.2025 (güncellendi: 13:36 05.12.2025)
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği, 2024 yılında 31 milyon 625 bin ton atık ihraç ederken, bunun 12 milyon 253 bin 956 tonluk kısmı Türkiye’ye gönderildi.
Türkiye, AB üyesi olmayan 213 ülke arasında en fazla atık ihraç edilen ülke oldu. Son 10 yılda Türkiye’ye gönderilen toplam atık miktarı 118 milyon 667 bin tonu buldu.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Eurostat verilerini aktardı.
Aslan, şunları söyledi:
Avrupa’nın çöpü haline gelen Türkiye, 10 yılda milyonlarca ton atık almış durumda. Eurostat verilerine göre 2024’te Avrupa ülkelerinden ihraç edilen atıkların toplamı 31.6 milyon ton. Bunun 12.25 milyon tonu Türkiye’ye gönderiliyor. Bu tabloya göre Türkiye 10 yıldır Avrupa Birliği’nden gelen atıkların en büyük alıcısı konumunda. 2014-2024 döneminde toplam 118.7 milyon ton atık Türkiye’ye ihraç edilmiş. 2021’de Avrupa Birliği’nden gönderilen katı atıkların yaklaşık yarısı Türkiye’ye gelmiş; bu 14.7 milyon ton anlamına geliyor. Atık türleri arasında plastik, hurda metal ve kağıt öne çıkıyor. Plastik atıkların çevresel ve sağlık açısından ciddi riskleri var. Gelen plastik atıkların tamamı sağlıklı biçimde ayrıştırılmış olmayabiliyor. Kontrolsüz geri dönüşüm, yanlış depolama veya yakma çok ciddi çevre kirliliği yaratabiliyor.
Aslan, şöyle devam etti:
Greenpeace Türkiye ve bazı uzmanlar bu tabloyu ‘çöp sömürgeciliği’ olarak tanımlıyor. Gelişmiş ülkeler, atıklarını çevre politikaları zayıf ya da denetimleri eksik ülkelere gönderiyor. Bazı geri dönüşüm tesislerinde usulsüzlük iddiaları var; atığın sadece bir kısmı geri dönüştürülüyor, gerisi yakılıyor ya da doğaya bırakılıyor. 2024 itibarıyla atık ithalatının genel olarak arttığını görüyoruz. 14.7 milyon ton atık… Çevre etkileri var, sağlık etkileri var. Plastik atıkların kontrolsüz geri dönüşümü; toprağı, suyu, hava kalitesini ve ekosistemi olumsuz etkiliyor. Ülkemizi ne kadar düşündüğümüz, işte bu noktada tartışılır.
