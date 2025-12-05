Eurostat: Türkiye'ye 10 yılda 118 milyon ton AB çöpü ihraç edildi

Greenpeace Türkiye ve bazı uzmanlar bu tabloyu ‘çöp sömürgeciliği’ olarak tanımlıyor. Gelişmiş ülkeler, atıklarını çevre politikaları zayıf ya da denetimleri eksik ülkelere gönderiyor. Bazı geri dönüşüm tesislerinde usulsüzlük iddiaları var; atığın sadece bir kısmı geri dönüştürülüyor, gerisi yakılıyor ya da doğaya bırakılıyor. 2024 itibarıyla atık ithalatının genel olarak arttığını görüyoruz. 14.7 milyon ton atık… Çevre etkileri var, sağlık etkileri var. Plastik atıkların kontrolsüz geri dönüşümü; toprağı, suyu, hava kalitesini ve ekosistemi olumsuz etkiliyor. Ülkemizi ne kadar düşündüğümüz, işte bu noktada tartışılır.