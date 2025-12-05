Türkiye
Başsavcılıktan 'Ukraynalı çocuklara istismar' iddialarına açıklama geldi
Başsavcılıktan 'Ukraynalı çocuklara istismar' iddialarına açıklama geldi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik istismar ve kötü muamele iddialarının Türkiye'de "kapatıldığına" dair...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ukrayna’dan Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik istismar ve kötü muamele iddialarının Türkiye'de kapatıldığına" dair haberlere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
07:37 05.12.2025
Abone ol
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ukrayna’dan Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik istismar ve kötü muamele iddialarının Türkiye’de “kapatıldığına” dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada iddialarının "Türkiye’de 'kapatıldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ukrayna’dan Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik istismar ve kötü muamele iddialarının Türkiye'de kapatıldığına" dair haberlere yönelik açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organlarında yer alan, savaş nedeniyle Ukrayna’dan ülkemize getirilen çocuklara yönelik istismar ve kötü muamele iddialarının Türkiye’de “kapatıldığına” dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Ukrayna vatandaşı 17 yaşındaki bir kız çocuğuna iki suça sürüklenen çocuk tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen istismar iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri hassasiyetle takip edilerek haklarında kamu davası açılmış olup, Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/215 esas sayılı dosyası üzerinden de yargılanmalarına devam olunmaktadır.

Diğer iddialarla ilgili olarak, konu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenildiği ilk anda takip edilmiş; Bakanlık tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanılmıştır.

Soruşturma kapsamında; Savaş mağduru çocuklarla ilgili en küçük bir ihbar dahi vakit kaybedilmeksizin ele alınmakta, kişilerin yaşları, olay tarihleri ve diğer tüm hususlar titizlikle değerlendirilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Başsavcılığımıza iletilen veya resen öğrenilen söz konusu olaylardan şikayete tabi olanlarla ilgili yasal ve geçerli bir şikayet bulunup bulunmadığı; resen takibi gereken olaylarla ilgili olarak ise yurt dışında olan ilgili taraflar yönünden istinabe (uluslarası adli yardımlaşma) gerekip gerekmediği, kanunun gerektirdiği usuller çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Bu nedenle bazı basın organlarında eksik bilgiye dayalı, bağlamından koparılarak yapılan yorumlar; hukuki sürecin işleyişi hakkında gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturmaktadır."

