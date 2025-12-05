Adalet Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ildeki adli emanet bürolarında büyük denetim

Adalet Bakanlığı, adli emanet meselesine ilişkin tüm kasaları denetleme kararı aldı. Gözaltına alınanların kemerine kadar tüm eşyası emanet altına giriyor ve bu sistem çok suistimal edildi. Adli emanette altından mücevhere, dövizden değerli her türlü eşyaya kadar her şey muhafaza ediliyor. Tepkiler üzerine bakanlık tüm birimlerde inceleme başlattı. Böylece adli emanetlerde yolsuzluk olup olmadığı daha net görülecek. Türkiye’de hiçbir şey olmadan kimsenin aklına önlem almak gelmiyor. İş işten geçtikten sonra harekete geçiliyor. Adli emanetlerin 20, 30, 40 yıllık süreçte defalarca soyulduğunu düşünüyorum. Şimdi kontrol ediliyor ama bence geç kalındı; atı alan Üsküdar’ı geçti. Adli emanette en büyük sorunlardan biri de emanete alınan malın sahtesiyle değiştirilmesidir. Denizli’de çalınan altınların yerine altın suyuna batırılmış sahte külçeler konmuştu. Müfettişlerin her değerli üründen numune alarak sahte olup olmadığını test etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu yapılanlar göstermelik bir teftişten öteye geçmez.