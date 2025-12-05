https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/adalet-bakanligi-dugmeye-basti-81-ildeki-adli-emanet-burolarinda-buyuk-denetim-1101563869.html
Adalet Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ildeki adli emanet bürolarında büyük denetim
Adalet Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ildeki adli emanet bürolarında büyük denetim
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığınca, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olayları dolayısıyla adli emanetlere yönelik sıkı... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T09:16+0300
2025-12-05T09:16+0300
2025-12-05T09:16+0300
seyi̇r hali̇
ali çağatay
seyir hali
radyo sputnik
radyo
radyo
adli emanet
adalet bakanlığı
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki adli emanet zimmet olayları sonrası Adalet Bakanlığı dört başmüfettiş görevlendirdi. 81 ildeki tüm adli emanet bürolarında sıkı ve sıklaştırılmış denetim başlatılırken kusuru olanlara adli-idari işlem uygulanacak. Soruşturmada 2 kişi tutuklandı, yurt dışına kaçan 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldıGazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Adalet Bakanlığı’nın Türkiye genelindeki tüm adli emanet kasalarını denetleme kararı hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
ali çağatay, seyir hali, radyo sputnik, radyo, radyo, adli emanet, adalet bakanlığı, türkiye, haberler
ali çağatay, seyir hali, radyo sputnik, radyo, radyo, adli emanet, adalet bakanlığı, türkiye, haberler
Adalet Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ildeki adli emanet bürolarında büyük denetim
Adalet Bakanlığınca, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olayları dolayısıyla adli emanetlere yönelik sıkı denetim talimatı verildi.
Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki adli emanet zimmet olayları sonrası Adalet Bakanlığı dört başmüfettiş görevlendirdi. 81 ildeki tüm adli emanet bürolarında sıkı ve sıklaştırılmış denetim başlatılırken kusuru olanlara adli-idari işlem uygulanacak. Soruşturmada 2 kişi tutuklandı, yurt dışına kaçan 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Adalet Bakanlığı’nın Türkiye genelindeki tüm adli emanet kasalarını denetleme kararı hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Adalet Bakanlığı, adli emanet meselesine ilişkin tüm kasaları denetleme kararı aldı. Gözaltına alınanların kemerine kadar tüm eşyası emanet altına giriyor ve bu sistem çok suistimal edildi. Adli emanette altından mücevhere, dövizden değerli her türlü eşyaya kadar her şey muhafaza ediliyor. Tepkiler üzerine bakanlık tüm birimlerde inceleme başlattı. Böylece adli emanetlerde yolsuzluk olup olmadığı daha net görülecek. Türkiye’de hiçbir şey olmadan kimsenin aklına önlem almak gelmiyor. İş işten geçtikten sonra harekete geçiliyor. Adli emanetlerin 20, 30, 40 yıllık süreçte defalarca soyulduğunu düşünüyorum. Şimdi kontrol ediliyor ama bence geç kalındı; atı alan Üsküdar’ı geçti. Adli emanette en büyük sorunlardan biri de emanete alınan malın sahtesiyle değiştirilmesidir. Denizli’de çalınan altınların yerine altın suyuna batırılmış sahte külçeler konmuştu. Müfettişlerin her değerli üründen numune alarak sahte olup olmadığını test etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu yapılanlar göstermelik bir teftişten öteye geçmez.