11. yargı paketi komisyonda kabul edildi: Peki cezaevlerinde son durum ne?

"20 kişilik koğuşlarda 60 kişi kalıyor. Ranzaları ikiliden çıkarıp üçlü yaptılar. İnsanlar yerlerde yatıyor. Neredeyse yüzde 50 oranında fazlalık var. Ben bu paketin çıkmasında bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de cezaevine ayda ortalama 6 bin ile 9 bin arası insan giriyor. Böyle bir tabloda sorunu çözebilir misiniz? Ancak pansuman yaparsınız. Belki buna yakın da yargılamaları devam eden insanlar var. Asıl konuşulması gereken mesele Türkiye'de suç işleme sürekliliğinin olmasıdır."