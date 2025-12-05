https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/11-yargi-paketi-komisyonda-kabul-edildi-peki-cezaevlerinde-son-durum-ne-1101584003.html
11. yargı paketi komisyonda kabul edildi: Peki cezaevlerinde son durum ne?
11. yargı paketi komisyonda kabul edildi: Peki cezaevlerinde son durum ne?
Sputnik Türkiye
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının bugünkü konuğu, Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz oldu. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T17:43+0300
2025-12-05T17:43+0300
2025-12-05T17:43+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
fethi yılmaz
tbmm
yargı paketi
11. yargı paketi
af
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0e/1073527418_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8c677741a0a1468208441d5f0d915595.jpg
31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenlere infaz indirimi de getiren 11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.Pakette yer alan infaz indirimi düzenlemesinden terör ve örgütlü suçların yanı sıra sıra son anda verilen önergeyle çocuklara, kadınlara yönelik kasten öldürme suçları ile cinsel suçlar kapsam dışında bırakıldı. Bu kişiler dışındaki kasten öldürme ve yaralama suçları, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, sahtecilik gibi toplumu doğrudan etkileyen suç grupları infaz indiriminden faydalanabilecek. İnfaz indirimi deprem davası sanıklarını da kapsayacak. Peki Türkiye’deki cezaevlerinde son durum ne?Haber Masası programına konuk olan gazeteci Fethi Yılmaz, yeni yargı paketiyle gündeme gelen afları ve cezaevlerindeki son durumu anlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0e/1073527418_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2538653f0f9dea187f679e4984f7b6c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
radyo sputnik, radyo, radyo, fethi yılmaz, tbmm, yargı paketi, 11. yargı paketi, af
radyo sputnik, radyo, radyo, fethi yılmaz, tbmm, yargı paketi, 11. yargı paketi, af
11. yargı paketi komisyonda kabul edildi: Peki cezaevlerinde son durum ne?
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının bugünkü konuğu, Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz oldu.
31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenlere infaz indirimi de getiren 11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Pakette yer alan infaz indirimi düzenlemesinden terör ve örgütlü suçların yanı sıra sıra son anda verilen önergeyle çocuklara, kadınlara yönelik kasten öldürme suçları ile cinsel suçlar kapsam dışında bırakıldı. Bu kişiler dışındaki kasten öldürme ve yaralama suçları, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, sahtecilik gibi toplumu doğrudan etkileyen suç grupları infaz indiriminden faydalanabilecek. İnfaz indirimi deprem davası sanıklarını da kapsayacak. Peki Türkiye’deki cezaevlerinde son durum ne?
Haber Masası programına konuk olan gazeteci Fethi Yılmaz, yeni yargı paketiyle gündeme gelen afları ve cezaevlerindeki son durumu anlattı.
"20 kişilik koğuşlarda 60 kişi kalıyor. Ranzaları ikiliden çıkarıp üçlü yaptılar. İnsanlar yerlerde yatıyor. Neredeyse yüzde 50 oranında fazlalık var. Ben bu paketin çıkmasında bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de cezaevine ayda ortalama 6 bin ile 9 bin arası insan giriyor. Böyle bir tabloda sorunu çözebilir misiniz? Ancak pansuman yaparsınız. Belki buna yakın da yargılamaları devam eden insanlar var. Asıl konuşulması gereken mesele Türkiye'de suç işleme sürekliliğinin olmasıdır."