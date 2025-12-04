Türkiye
Yapay zeka rehberi: Nedir, ne işe yarar?
Yapay zeka rehberi: Nedir, ne işe yarar?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın her hafta Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu yapay zeka hakkında temel ve herkesin sahip... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, yapay zeka hakkında temel bilgileri aktararak herkes için bir yapay zeka giriş rehberi hazırladı.
Serhat Ayan
Yapay zeka rehberi: Nedir, ne işe yarar?

Gazeteci Serhat Ayan’ın her hafta Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu yapay zeka hakkında temel ve herkesin sahip olması gereken bilgiler oldu.
Gazeteci Serhat Ayan, yapay zeka hakkında temel bilgileri aktararak herkes için bir yapay zeka giriş rehberi hazırladı.
Ayan, yapay zekanın ne olduğunu şöyle tanımladı:
“Yapay zeka sihirli bir kutu değil. Hani böyle bir beklentiniz varsa hemen yapay zeka dünyasından çıkın. Yapay zeka istatistikle çalışan çok güçlü bir tahmin makinesi. Yani sonuçları bilen değil, sonuçlar şu olsa şu olur diyen bir sistemden bahsediyoruz. Yapay zeka zekidir ama hiçbir şey bilmez aslında. Çok şey üretir ama ürettiği hiçbir şeyden yüzde 100 emin değildir. İnsanla onu ayıran şey bu. O yüzden de size şahane yazılar yazar ama içindeki bazı bilgiler yanlış olabilir. Size müthiş bir plan çıkarır ama tarihler, rakamlar, isimler uydurma olabilir. Size mantıklı gelen açıklamalar yapar ama o açıklamaların kaynağı olmayabilir. Arama motoru gibi size bir link verip oraya bakın da siz öğrenin deyip giden bir arama motoru değil. Cevaplar uydurur, toplayıp yazar. Bir bilgi bankası değildir. Yani evrenin tüm gerçeklerini cebinde saklayan bir kasa değildir. Sizinle duygusal bir ilişki kurup, sizin söylediklerinize kırılıp, sizin söylediğiniz güzel şeylerden sevinmez, öyleymiş gibi yapabilir ama bu tamamen bir taklitten ibarettir. Tam tersine tartışmalı konuları ciddiye almadan önce mutlaka bir ikinci kez gözden geçirmenizi gerektiren bir sistemdir. Yani aslında yapay zeka nedir diye sorduğumuzda yapay zeka işinizi sizden daha iyi yapmak için değil, işinizi sizinle beraber daha hızlı ve güçlü hale getirmek için var. Yapay zekanın en temel tanımı bu.”
