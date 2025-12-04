Yapay zeka rehberi: Nedir, ne işe yarar?

“Yapay zeka sihirli bir kutu değil. Hani böyle bir beklentiniz varsa hemen yapay zeka dünyasından çıkın. Yapay zeka istatistikle çalışan çok güçlü bir tahmin makinesi. Yani sonuçları bilen değil, sonuçlar şu olsa şu olur diyen bir sistemden bahsediyoruz. Yapay zeka zekidir ama hiçbir şey bilmez aslında. Çok şey üretir ama ürettiği hiçbir şeyden yüzde 100 emin değildir. İnsanla onu ayıran şey bu. O yüzden de size şahane yazılar yazar ama içindeki bazı bilgiler yanlış olabilir. Size müthiş bir plan çıkarır ama tarihler, rakamlar, isimler uydurma olabilir. Size mantıklı gelen açıklamalar yapar ama o açıklamaların kaynağı olmayabilir. Arama motoru gibi size bir link verip oraya bakın da siz öğrenin deyip giden bir arama motoru değil. Cevaplar uydurur, toplayıp yazar. Bir bilgi bankası değildir. Yani evrenin tüm gerçeklerini cebinde saklayan bir kasa değildir. Sizinle duygusal bir ilişki kurup, sizin söylediklerinize kırılıp, sizin söylediğiniz güzel şeylerden sevinmez, öyleymiş gibi yapabilir ama bu tamamen bir taklitten ibarettir. Tam tersine tartışmalı konuları ciddiye almadan önce mutlaka bir ikinci kez gözden geçirmenizi gerektiren bir sistemdir. Yani aslında yapay zeka nedir diye sorduğumuzda yapay zeka işinizi sizden daha iyi yapmak için değil, işinizi sizinle beraber daha hızlı ve güçlü hale getirmek için var. Yapay zekanın en temel tanımı bu.”