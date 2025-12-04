https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/vergi-duzenlemelerini-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1101558414.html
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren 40 maddelik vergi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
23:09 04.12.2025 (güncellendi: 23:33 04.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Vergi düzenlemelerini içeren 40 maddelik vergi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.