Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Sputnik Türkiye
Vergi düzenlemelerini içeren 40 maddelik vergi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
SON HABERLER
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

23:09 04.12.2025 (güncellendi: 23:33 04.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Vergi düzenlemelerini içeren 40 maddelik vergi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
