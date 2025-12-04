Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu: Bir öğün ücretsiz okul yemeği lütuf değil haktır

Temelinde derin bir yoksulluk var. Ekonomik krizle birlikte yoksullaşma katlanarak artıyor. Burada en çok etkilenenler çocuklar. MESEM 2022 yılında kurulduğunda asgari ücretin 3’te 1’i ücret alacaktı. Gıda enflasyonu ve kira enflasyonunda Avrupa’da birinci sıradayız. Okul yemeği yok temiz su çocuk içemiyor. Sürekli borçlanarak yaşama arttı. Derin yoksulluk MESEM’i yarattı. Ara sanayinin eleman bulamadığı ve eğitim süresinin kısalması gerektiğine ilişkin rapor çıkardı MÜSİAT bunu destekledi. Aslında MESEM’deki çocuklar, çocuk işçi olarak kullanılıyor. Bir taraftan yoksullaştırılan halk diğer taraftan da çocuğunun alacağı parayı kirayı tamamlayanlar var. Çocuk işçiliği yüzde 16’yken 2024’te yüzde 24,9. MESEM’i de içine katarsak 1 buçuk milyona yakın çocuk işçi var.