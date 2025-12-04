Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu: Bir öğün ücretsiz okul yemeği lütuf değil haktır
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’ndan Suat Özçelebi, Veli – Der Başkanı Ömer Yılmaz ve Öğretmen Hakan Doğanay oldu.
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’ndan Suat Özçelebi ve Veli – Der Başkanı Ömer Yılmaz, MESEM projesini ve yaşanan ölümlerin arka planını aktardı. Çalıştığı lisenin önünde gerçekleştirdiği eylemle ‘Braille’ alfabeli ders kitaplarının gelmesini isteyen öğretmen Hakan Doğanay, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
‘1 buçuk milyona yakın çocuk işçi var’
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo şunları söyledi:
Temelinde derin bir yoksulluk var. Ekonomik krizle birlikte yoksullaşma katlanarak artıyor. Burada en çok etkilenenler çocuklar. MESEM 2022 yılında kurulduğunda asgari ücretin 3’te 1’i ücret alacaktı. Gıda enflasyonu ve kira enflasyonunda Avrupa’da birinci sıradayız. Okul yemeği yok temiz su çocuk içemiyor. Sürekli borçlanarak yaşama arttı. Derin yoksulluk MESEM’i yarattı. Ara sanayinin eleman bulamadığı ve eğitim süresinin kısalması gerektiğine ilişkin rapor çıkardı MÜSİAT bunu destekledi. Aslında MESEM’deki çocuklar, çocuk işçi olarak kullanılıyor. Bir taraftan yoksullaştırılan halk diğer taraftan da çocuğunun alacağı parayı kirayı tamamlayanlar var. Çocuk işçiliği yüzde 16’yken 2024’te yüzde 24,9. MESEM’i de içine katarsak 1 buçuk milyona yakın çocuk işçi var.
‘Çocukların emeğini sömürüye açıyorlar’
Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz şöyle konuştu:
Ucuz işçilikten daha çok çocuk emeğinin istismarına dönüştü bu. Bu çocukların okulda olması gerekiyor. 1 gün okulda 4-5-6 güne kadar çıkabiliyor işyerinde. İşyeri sahipleri çocukları okula bile yollamıyorlar. 3-4 okulu birleştirip birini Anadolu Lisesi diğerlerini Meslek Lisesi yapıyorlar. Çocukların emeğini sömürüye açıyorlar.
‘Bir öğün ücretsiz okul yemeği ve su, lütuf değil haktır’
Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’ndan Suat Özçelebi ise şu ifadeleri kullandı:
Türkiye’de MESEM’e baktığımızda okulda bir öğün yemek bulamayan öncelik meselesidir. Bu bir zihniyetin dışa vurumudur. Türkiye’de AK Parti iktidarı yaklaşık 4 milyon kadar çocuğu okul yemeğini sağlamaya başlamıştı. 1 öğün yemek veriyordu. Politik zihniyet olarak sahip olmadıkları için tasarrufta ilk vazgeçtikleri şey bu ücretsiz yemek uygulaması oldu. Dünyada 108 ülkenin başardığı şeyden bahsediyoruz. Hindistan her gün 120 milyon çocuğu 1 öğün sıcak yemek çıkarıyor. Bir öğün ücretsiz okul yemeği ve su, lütuf değil haktır