Okan Aslan: Herkes işini doğru yaparsa eğitim mükemmel olur

Zorbalığa maruz kalan bir öğretmen, kürsüden düşüyor ve hastanede gözetim altına alınıyor. Mehmet Canpolat, fizik öğretmeni. Kendisine yönelik zorbalık görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan günler sonra hastanelik oluyor. Disiplin süreciyle ilgili bilgisine başvuruluyor.

‘Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim, hepsini çok seviyorum’ diyor öğretmen. Ankara’da öğrencilerin tiye alarak saygısız davranışlarda bulunduğu bu öğretmenin derste kürsüden düştüğü öğreniliyor. Kafasını yere çarpıyor, kolunu kırıyor ve şu anda hastanede gözetim altında. Daha fena şeyler de olabilirdi. 2 Aralık günü gerçekleşiyor bu olay. Allah korusun, ölebilirdi ya da ömür boyu kalıcı hasar bırakabilecek bir durum yaşanabilirdi.

Şimdi bakıyoruz, bu konu tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle ilgili eksikleri giderirse, yapılması gerekenleri yaparsa, savunma sanayi işini yapanlar kendi işine bakarsa, herkes işini doğru yaparsa eğitim mükemmel olur ve biz bugün bu haberlerin çoğunu aktarmak zorunda kalmayız.