https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/okan-aslan-herkes-isini-dogru-yaparsa-egitim-mukemmel-olur-1101543541.html
Okan Aslan: Herkes işini doğru yaparsa eğitim mükemmel olur
Okan Aslan: Herkes işini doğru yaparsa eğitim mükemmel olur
Sputnik Türkiye
Ankara’da öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan fizik öğretmeni Mehmet Canpolat’ın, ders sırasında kürsüden düşerek yaralandığı ve hastanede gözetim altına... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T13:43+0300
2025-12-04T13:43+0300
2025-12-04T13:55+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
haberler
öğretmen
öğrenci
zorbalık
milli eğitim bakanlığı (meb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Zorbalığına maruz kalan fizik öğretmeni Mehmet Canpolat, olaydan günler sonra hastanelik oldu. Disiplin süreciyle ilgili bilgisine başvurulurken “Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum” dedi.Ankara'da öğrencilerin tiye alarak saygısız hareketlerde bulunduğu öğretmen M.C’nin, ders sırasında kürsüden düştüğü öğrenildi. Kafasını yere çarpan öğretmenin, kolunu kırdığı ve hastanede gözetim altına alındığı bildirildi.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, Ankara’da öğrencilerin saygısız davranışları sonrası kürsüden düşerek yaralanan fizik öğretmeni Mehmet Canpolat’ın yaşadığı zorbalık olayını aktardı. Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, öğretmen, öğrenci, zorbalık, milli eğitim bakanlığı (meb), ankara
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, öğretmen, öğrenci, zorbalık, milli eğitim bakanlığı (meb), ankara
Okan Aslan: Herkes işini doğru yaparsa eğitim mükemmel olur
13:43 04.12.2025 (güncellendi: 13:55 04.12.2025)
Ankara’da öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan fizik öğretmeni Mehmet Canpolat’ın, ders sırasında kürsüden düşerek yaralandığı ve hastanede gözetim altına alındığı bildirildi.
Zorbalığına maruz kalan fizik öğretmeni Mehmet Canpolat, olaydan günler sonra hastanelik oldu. Disiplin süreciyle ilgili bilgisine başvurulurken “Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum” dedi.
Ankara'da öğrencilerin tiye alarak saygısız hareketlerde bulunduğu öğretmen M.C’nin, ders sırasında kürsüden düştüğü öğrenildi. Kafasını yere çarpan öğretmenin, kolunu kırdığı ve hastanede gözetim altına alındığı bildirildi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, Ankara’da öğrencilerin saygısız davranışları sonrası kürsüden düşerek yaralanan fizik öğretmeni Mehmet Canpolat’ın yaşadığı zorbalık olayını aktardı.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Zorbalığa maruz kalan bir öğretmen, kürsüden düşüyor ve hastanede gözetim altına alınıyor. Mehmet Canpolat, fizik öğretmeni. Kendisine yönelik zorbalık görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan günler sonra hastanelik oluyor. Disiplin süreciyle ilgili bilgisine başvuruluyor.
‘Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim, hepsini çok seviyorum’ diyor öğretmen. Ankara’da öğrencilerin tiye alarak saygısız davranışlarda bulunduğu bu öğretmenin derste kürsüden düştüğü öğreniliyor. Kafasını yere çarpıyor, kolunu kırıyor ve şu anda hastanede gözetim altında. Daha fena şeyler de olabilirdi. 2 Aralık günü gerçekleşiyor bu olay. Allah korusun, ölebilirdi ya da ömür boyu kalıcı hasar bırakabilecek bir durum yaşanabilirdi.
Şimdi bakıyoruz, bu konu tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle ilgili eksikleri giderirse, yapılması gerekenleri yaparsa, savunma sanayi işini yapanlar kendi işine bakarsa, herkes işini doğru yaparsa eğitim mükemmel olur ve biz bugün bu haberlerin çoğunu aktarmak zorunda kalmayız.