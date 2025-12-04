Danıştay: Kartalkaya’da tüm sorumlular incelensin

“Kartalkaya faciasında kararlar açıklandı ama unutmadık. Daha bakanlıklarda ve siyaset içerisinde sorumluluk alan yok. Sadece otel yetkilileri ve Bolu’daki belediye çalışanları ceza aldılar. Danıştay’dan dikkat çeken bir karar geldi. Otel yangınıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın eski müfettişi hakkında soruşturma izni kararını kaldırdı. Sadece bu ismin değil faciada ihmali ve sorumluluğu bulunan tüm görevlilerin incelenmesi istendi. Aileler Danıştay’a itirazda bulunmuşlardı. Sadece bir kişi değil tüm sorumlular yargılanmalı. En azından Danıştay soruşturma sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi. Bugün tam 314 gün geçti. Bunlar önlenebilir cinayetler. O yüzden konuşmaya devam edeceğiz.”