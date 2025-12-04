https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/danistay-kartalkayada-tum-sorumlular-incelensin-1101538445.html
Danıştay: Kartalkaya’da tüm sorumlular incelensin
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugün, Danıştay’ın Kartalkaya faciası kararını değerlendirdi. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Danıştay, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın eski İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında verdiği soruşturma izni kararını kaldırdı. Kararda sadece Ayanoğlu’nun değil, faciada ihmali ve sorumluluğu bulunan tüm görevlilerin incelenmesi istendi.Kararı Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Danıştay, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın eski İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında verdiği soruşturma izni kararını kaldırdı. Kararda sadece Ayanoğlu’nun değil, faciada ihmali ve sorumluluğu bulunan tüm görevlilerin incelenmesi istendi.
Kararı Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Kartalkaya faciasında kararlar açıklandı ama unutmadık. Daha bakanlıklarda ve siyaset içerisinde sorumluluk alan yok. Sadece otel yetkilileri ve Bolu’daki belediye çalışanları ceza aldılar. Danıştay’dan dikkat çeken bir karar geldi. Otel yangınıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın eski müfettişi hakkında soruşturma izni kararını kaldırdı. Sadece bu ismin değil faciada ihmali ve sorumluluğu bulunan tüm görevlilerin incelenmesi istendi. Aileler Danıştay’a itirazda bulunmuşlardı. Sadece bir kişi değil tüm sorumlular yargılanmalı. En azından Danıştay soruşturma sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi. Bugün tam 314 gün geçti. Bunlar önlenebilir cinayetler. O yüzden konuşmaya devam edeceğiz.”