Ceyhun Bozkurt: Barzani’nin Bahçeli açıklaması küstahça
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri... 04.12.2025
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, eski IKBY Başkanı KDP lideri Mesud Barzani'nin Cizre’de düzenlenen bir sempozyuma katıldıktan sonra çıkan eleştirileri anlattı. Barzani’nin basın ofisi ismiyle yayınlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedef alındığı açıklamayı sert bir dille eleştiren Bozkurt, açıklamayı ‘küstahça’ olarak değerlendirdi.Barzani’nin hedefinin Terörsüz Türkiye olup olmadığını soran Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyuma katılmak üzere yaptığı Türkiye ziyaretini eleştirdi.
Barzani’nin hedefinin Terörsüz Türkiye olup olmadığını soran Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Barzani’ye büyük tepki gösterdi. Üniformalı ve silahlı korumaları çıkınca biz de tepkimizi gösterdik. Kabul edilebilir görüntüler değil. Koruma protokolü bellidir. Kimlerin geleceği, hangi silahları taşıyacakları bellidir. Devlet, siyasi protokolleri ayrıdır. Barzani’nin de protokolü de farklıdır. Bahçeli buna tepki gösterdi. Esas kıyamet şundan sonra koptu. Barzani’nin basın sözcülüğü isimli bir yapı, Rudaw’da çıkan habere göre ‘Bahçeli ırkçı yönünü koruyormuş’ gibi küstahça bir açıklama yaptı. Bu kabul edilebilir bir açıklama değil. Haklı olarak tepki gördü. Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi, açıklama kınandı. Erdoğan da gerekenin yapılmasını söyledi. Barzani yönetiminden bir ses yok. Barzani’de bir rahatsızlık var. Geçmişte Barzani yönetimiyle yakın olan Türkiye, işbirliğine devam ediyor. Barzani kendi rolünü oynayamadığını mı düşünüyor? Bunun üzerinden bir şov mu yapıyor? Terörsüz Türkiye hedefinde geçmişteki olumsuz açıklamalarını çok görürüz kendisinden ve babasından. Bu hedefi fırsat bilerek bunu suistimal etme hedefi var mı? Acaba Terörsüz Türkiye hedefini akamete uğratmaya mı çalışıyor?