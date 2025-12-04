Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/bahceli-bir-konsilin-iznikten-tekrar-canlandirilma-hevesine-seyirci-ve-suskun-kalamayiz-1101532535.html
Bahçeli: Bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız
Bahçeli: Bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajın üçüncü ve son bölümü bugün yayımlandı. Bahçeli, Papa 14. Leo'nun ziyaretini ve İznik... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T09:18+0300
2025-12-04T09:20+0300
türki̇ye
devlet bahçeli
i̇znik
milliyetçi hareket partisi (mhp)
papa 14. leo
i̇znik konsili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096759139_0:186:2981:1862_1920x0_80_0_0_7e75089573ff6cf082ab2e1bfc3060b7.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli röportajının son bölümünde CHP'den Papa 14. Leo'nun ziyaretine, Terörsüz Türkiye komisyonun İmralı ziyareti raporuna kadar gündemdeki konuları değerlendirdi. "Siz Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili gelişmelerden memnun musunuz?" sorusunu Devlet bahçeli şöyle yanıtladı:"Atatürk’ten geriye ne bıraktılar?"CHP'ye eleştiren Bahçeli "CHP, maalesef tarihin yanlış yerinde duruyor. CHP’nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP’de işler sarpa sarmıştır" dedi. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:Ruhban okuluPapa 14. Leo'nun 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendiren Bahçeli röportajında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bahceli-pazarlik-icinde-degiliz-al-ver-surecine-tamamiyla-kapaliyiz-1101495460.html
türki̇ye
i̇znik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096759139_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_3f5dd47734822f65af3d3774a09a8150.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, i̇znik, milliyetçi hareket partisi (mhp), papa 14. leo, i̇znik konsili
devlet bahçeli, i̇znik, milliyetçi hareket partisi (mhp), papa 14. leo, i̇znik konsili

Bahçeli: Bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız

09:18 04.12.2025 (güncellendi: 09:20 04.12.2025)
© Raşit AydoğanBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© Raşit Aydoğan
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajın üçüncü ve son bölümü bugün yayımlandı. Bahçeli, Papa 14. Leo'nun ziyaretini ve İznik ayinini eleştirerek "Gizil propagandaya ve kapalı mesajlara itirazımız var. 1700 yıl önce toplanan bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli röportajının son bölümünde CHP'den Papa 14. Leo'nun ziyaretine, Terörsüz Türkiye komisyonun İmralı ziyareti raporuna kadar gündemdeki konuları değerlendirdi.
"Siz Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili gelişmelerden memnun musunuz?" sorusunu Devlet bahçeli şöyle yanıtladı:

"TBMM’de tesis edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18’inci toplantısını yapmıştır. Dinleme ve istişare aşaması geride kalmıştır. Komisyonun üç değerli milletvekili İmralı’da PKK’nın kurucu önderiyle görüşmüştür.

Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır."

"Atatürk’ten geriye ne bıraktılar?"

CHP'ye eleştiren Bahçeli "CHP, maalesef tarihin yanlış yerinde duruyor. CHP’nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP’de işler sarpa sarmıştır" dedi. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:
"Görülen odur ki, CHP üç S’li bir alanda bocalamaktadır: Söğütözü, Saraçhane ve Silivri. Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davaları Aziz Atatürk’ün partisini mahvı perişan etmiştir."
"39’uncu Kurultaylarında diyor ki, Cumhuriyet’in muhafızı, Atatürk’ün askeriyiz. Sormak lazımdır ki, Atatürk’ten geriye ne bıraktılar? Cumhuriyet’in yegane gücü olan cumhura ne zaman saygı duydular? İmralı’ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar. Türkiye’nin en önemli sorunun çözümünde kaçak güreştiler. Ümit ederim ki gerçeği görecek basirete kavuşurlar ve minder dışına çıkmazlar."
© AA / Erçin Ertürkİznik
İznik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
İznik
© AA / Erçin Ertürk

Ruhban okulu

Papa 14. Leo'nun 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendiren Bahçeli röportajında şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi adına görüş paylaşan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ın açıklaması bizim resmi açıklamamızdır, nitekim desteğim tamdır. Papa 14.Leo, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideridir. Ülkemize ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine gerçekleşmiştir. Bizim bu ziyarete diyeceğimiz bir şey yoktur."

"Bizim eleştiri noktamız Papa’nın Vatikan Devlet Başkanı olarak yaptığı temaslar değil, Katolik dünyasının ruhani lideri olarak gerçekleştirdiği, hattızatında şova dayalı dini ve tarihi ritüellerle milletimizi rahatsız etmesidir.

İznik Neofitos Bazilikası’ndan tutun da, İstanbul Maçka’da kurulu bulunan Wolkswagen Arena’daki ayinlere varıncaya kadar sahnelenen gizil propagandaya ve kapalı devre işlenen mesajların muhtevasına esastan ve usulden itirazımız vardır.

1700 yıl önce toplanan bir konsilin, bu topraklardaki ilk başkentimiz olan İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine, İznik yerine Nicaea’yı ikame etme sinsiliğine seyirci ve suskun kalamayız. İslam aleminin arasına nifak tohumları saçanların, Müslümanı Müslümana kırdıranların, Hıristiyanlığı birleştirme ve bu dini özellikle Asya merkezli yayma çabalarına İznik’in alet edilmesi, burayı sıçrama alanı olarak görmeleri inanç ve itikat onurumuzun hiçe sayılmasıdır."

"Biz büyük bir devlet, muazzez ve muhterem bir milletiz. Basit korkulara takılıp kalmayız. Hadiselere kompleksli bakmayız. Ancak asırlar boyunca yazılan senaryoları, oynanan oyunları da görmezden gelemeyiz. İznik’in kurtuluş yıldönümü olan 28 Kasım 1922’nin 103’üncü yıldönümünde, Haçlı seferlerinin başladığı 27 kasım 1095’in 930’ıncı yıldönümünde, 1700 yıllık bir hesabın kararmış sayfalarını tekrar açmanın, akılları karıştırmanın, bulanık suda balık avlamanın, Allah indinde son din olan İslam’ın üzerinde kara bulutlar dolaştırmanın ne sonu ne de sonucu olacaktır."

"M.S.325 İznik Konsili, Hıristiyanlığın devletleşmesinde kavşak noktadır. 1700 yıl sonra yapılan ikinci konsil ise sembolik dini bir merasimden daha çok nevzuhur bir hakimiyet üretme ve sürdürme fırsatçılığıdır.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin de 2026 yılında Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılacağını söylemesi yetki aşımı, sorumsuz bir taşkınlık değilse nedir? Mezkur kararı bu sefir mi verecek, yoksa Türkiye Cumhuriyeti mi?

Tahakkümcü, mütecaviz ve dayatmacı teşebbüs, teklif ve değerlendirmelerin istiklal ve istikbal şerefimizi dikkate almadığı, pervasız ve küstahlıkta sınır tanımadığı ortadadır.

Bizim meselemiz Papa’nın ziyareti veya diplomatik girişimleri değildir. Meselemiz Konsil hafızasının ve karanlıkta kalmış hatıralarının tekrar diriltme faaliyetleridir."

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
POLİTİKA
Bahçeli: Pazarlık içinde değiliz, al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız
Dün, 07:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала