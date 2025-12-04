Ali Çağatay: Deneme–yanılma yoluyla temel eğitim veriyoruz

Oysa eğitim sistemini çok iyi oturtan ülkeler var. Mesela Finlandiya. Gidersiniz, oradaki eğitim sistemini alırsınız, şablon olarak uyarlarsınız. Dünyadaki en iyi eğitim sistemleri Nordik ülkelerinde; İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde. Bu modellere bakıp kendi bünyemize uyarlarsak şahane bir eğitim sistemimiz olur. Bugünkü sistemde aynı sınıfta okuyan çocuklardan biri 5,5–6 yaşındayken, diğeri 6,5 yaşında olabiliyor; arada 12 aylık fark var. Eğer bu fark tek başına problem yaratıyorsa o zaman teneffüste ne olacak? Aynı bahçede bu kez 7, 10, 15 yaşındaki öğrenciler yan yana. Akran zorbalığı denen olgunun sadece sınıf içi yaş farkıyla açıklanması sağlıklı değil.