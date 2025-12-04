https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/ali-cagatay-denemeyanilma-yoluyla-temel-egitim-veriyoruz-1101532673.html
Ali Çağatay: Deneme–yanılma yoluyla temel eğitim veriyoruz
Ali Çağatay: Deneme–yanılma yoluyla temel eğitim veriyoruz
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), akran zorbalığını ve akademik uyum sorununu engellemek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Buna göre, okul içi yaş... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T09:15+0300
2025-12-04T09:15+0300
2025-12-04T09:36+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
ali çağatay
seyir hali
milli eğitim bakanlığı (meb)
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
akran zorbalığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
MEB, 69 ay olan ilkokula başlama yaşına dair yeni düzenleme hazırlığında. Hedef; sınıf içi yaş farkını azaltarak, akran zorbalığını engellemek. Mevcut sistemde eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlıyor. Zorunlu başlama yaşı ise 72 ay.Veli dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu erken okula başlatabiliyor ya da 69,70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Milli Eğitim Bakanlığı’nın okula başlama yaşına ilişkin planlanan değişikliği değerlendirdi.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi: Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
norveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, milli eğitim bakanlığı (meb), milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, akran zorbalığı, okul, eğitim, türkiye, norveç, finlandiya
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, milli eğitim bakanlığı (meb), milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, akran zorbalığı, okul, eğitim, türkiye, norveç, finlandiya
Ali Çağatay: Deneme–yanılma yoluyla temel eğitim veriyoruz
09:15 04.12.2025 (güncellendi: 09:36 04.12.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), akran zorbalığını ve akademik uyum sorununu engellemek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Buna göre, okul içi yaş farklılıklarını en aza indirmek için okula başlama yaşı yeniden düzenlenecek.
MEB, 69 ay olan ilkokula başlama yaşına dair yeni düzenleme hazırlığında. Hedef; sınıf içi yaş farkını azaltarak, akran zorbalığını engellemek. Mevcut sistemde eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlıyor. Zorunlu başlama yaşı ise 72 ay.
Veli dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu erken okula başlatabiliyor ya da 69,70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Milli Eğitim Bakanlığı’nın okula başlama yaşına ilişkin planlanan değişikliği değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Milli Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşını değiştirmeyi planlıyor. Türkiye’de okula başlama yaşı şu anda 69 ayla 72 ay arasında değişiyor. Bundan birkaç yıl önce ‘çocuklar geç başlıyor, istikballeri engelleniyor’ denilerek 5,5–6 yaş civarındaki çocuklar ilkokula başlatılmaya çalışıldı. Milli eğitimimiz maalesef bir yapboz tahtasına dönmüş durumda. Deneme–yanılma yoluyla temel eğitim veriyoruz.
Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
Oysa eğitim sistemini çok iyi oturtan ülkeler var. Mesela Finlandiya. Gidersiniz, oradaki eğitim sistemini alırsınız, şablon olarak uyarlarsınız. Dünyadaki en iyi eğitim sistemleri Nordik ülkelerinde; İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde. Bu modellere bakıp kendi bünyemize uyarlarsak şahane bir eğitim sistemimiz olur. Bugünkü sistemde aynı sınıfta okuyan çocuklardan biri 5,5–6 yaşındayken, diğeri 6,5 yaşında olabiliyor; arada 12 aylık fark var. Eğer bu fark tek başına problem yaratıyorsa o zaman teneffüste ne olacak? Aynı bahçede bu kez 7, 10, 15 yaşındaki öğrenciler yan yana. Akran zorbalığı denen olgunun sadece sınıf içi yaş farkıyla açıklanması sağlıklı değil.