‘ABD’nin Lübnan oyunu çöktü, bölge yeni bir çatışmaya gebe’

“Biz elimizde olan veriler üzerinden konuşuyoruz. Geçen sene bu zamanlar önce Lübnan'da ateşkesin sağlanması, arkasından da Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra İran'ın Irak, Suriye üzerinden Hizbullah’a ulaşan neredeyse 2019'lardan beri etkin bir şekilde kullanılan bir kara koridoru vardı. Suriye içerisinde silah üretim tesisleri vardı, sınırdan silah yollanabiliyordu, maddi destek yollanabiliyordu… Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra bunun tamamen ortadan kalktığını gördük. En azından dediğim gibi bizim gördüğümüz haberlerde yani yeni Suriye hükümetinin sınırı denetlemeye çalıştığı, Hizbullah ile doğrudan veya ilişkili grupları engellemeye çalıştığı, sınırdan hiçbir şey geçirmediğine dair yeni Suriye hükümeti yanlısı medyada bir sürü veri var. Bu ne kadar gerçekliği yansıtıyor, yansıtmıyor onu bilemiyorum ama Suriye hükümeti ‘Biz mücadele ediyoruz, hiçbir şekilde Lübnan sınırından bir şey geçirilmesine izin vermiyoruz. Zaten Hizbullah da bizim eski düşmanımız zaten’ diyor.

İsrail tarafına baktığımızda İsrail sadece Lübnan'da değil yani Suriye üzerinde de Hizbullah’ın varlığını hala devam ettiğine dair bir sürü işaretin olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da İsrail'in Güney Lübnan üzerinden algıladığı güvenlik algısı aslında biraz daha doğuya doğru kayıyor. Yani Lübnan'ın güney sınırına bakarsanız Akdeniz'den doğuya doğru gittiğinizde karşınıza zaten Golan Tepeleri çıkıyor. Golan Tepelerinin olduğu bölgede Şeba Çiftlikleri gibi sorunlu araziler var ve arkası da İsrail'in geçen seneden beri işgali genişlettiği bölge. Mesela yine iki gün önce çok enteresan bir şey oldu; Suriye içerisinde İsrail operasyonlarına ki yani havadan bombalamaları bir tarafa bırakın, aynı zamanda Suriye içine asker sokup orada birtakım kişileri, köylüleri tutukluyor İsrail. Golan'a yakın BeytCin diye bir köyde ki yani bu köyün nüfusu da biraz karışık; Müslüman var, Sünni var, Dürzi var. Aynı zamanda iç savaş sırasında muhalif gruplar da Esad'a karşı bu bölgede barınmıştı, ki yine tırnak içinde belirtelim orada Nusra da vardı ki İsrail Nusra'nın yaralılarını sınırdan alıp hastanelerde tedavi ediyordu. 10 yıl öncesine dönersek böyle bir ilişki de vardı. Bu köydeki operasyona ilk defa yani bölgede köylüler, silahlı köylüler veya İsrail tarafı ‘belki de Hizbullah’la bağlanmış birtakım gruplar’ diyor; karşılık verdiler ve 6 tane İsrail askeri yaralandı. Herhalde birkaç tanesinin de durumu ağırdı en son. Bunun karşılığında da topçu atışları, havadan bombardımanlar falan…

Ama tabi Beytcin’deki çatışmanın iki yönlü neticeleri olabilir; Birincisi güneyde acaba İsrail’in askeri varlığına karşı en azından Lübnan sınırına yakın olan tarafında Hizbullah bir direniş örgütlüyor olabilir mi? Geçen seneden beri İsrail tarafında sürekli şu tarz iddialar vardı; havadan drone saldırıları, füze saldırıları bir tarafa Rıdvan birlikleriyle Celile bölgesine yönelik bir kara işgali şeklinde. Acaba bu Beyt Cin saldırısıyla birlikte Hizbullah’ın Golan üzerinde böyle bir planı mı var? Yani böyle bir plan varsa bir taraftan İsrail Suriye kuvvetlerinin bölgeye gelmesine de izin vermiyor. İzin vermediği için Hizbullah’a ve oradaki bir yerel direnişe Şam'ın bir etkisinin olması çok mümkün gibi gözükmüyor. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda çok karmaşık bir tablo çıkıyor. Bu bölge için konuşuyorum; belki ileriki aşamalarda Suriye hükümeti ile Hizbullah arasında bir temasın kurulması ihtimali de var. Bunu da yok saymamak lazım diye düşünüyorum. Bu tarz birtakım söylentiler, tartışmalar zaman zaman yapılıyor. Yani ufak bir ihtimal ama bölgedeki olayların akışı düşmanları dost hale getirebilir. Dolayısıyla çok kısa bir süre önce bu bölgeye bir heyetin geldiğini ve bölgeye Rus askerlerinin yerleştirilmesi gibi bir senaryonun da var olduğunu düşünürsek böyle bir durum söz konusu.”