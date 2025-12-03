https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/zaharova-ukraynada-ruscayi-koruma-statusunden-cikaran-yasa-tasarisi-derinlemesine-incelenecek-1101527395.html
Zaharova: Ukrayna’da Rusçayı koruma statüsünden çıkaran yasa tasarısı derinlemesine incelenecek
Zaharova: Ukrayna’da Rusçayı koruma statüsünden çıkaran yasa tasarısı derinlemesine incelenecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna parlamentosunun Rusçayı koruma altındaki diller listesinden çıkaran yasa tasarısını onaylamasına tepki... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T23:31+0300
2025-12-03T23:31+0300
2025-12-03T23:31+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
yüksek rada
ukrayna
kiev
moskova
rusça
yasa tasarısı
vladimir vyatroviç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_c8c6f700551f114f58bf3c1f6d368777.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ve Rusçanın artık koruma altındaki diller kapsamında değerlendirilmeyeceğini öngören yasa tasarısına ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.Zaharova, söz konusu belgenin nihai metninin Moskova tarafından kapsamlı bir şekilde analiz edileceğini belirterek, bu yasanın Kiev yönetimi tarafından uzun süredir yürütülen 'derusifikasyon' politikasının bir devamı olduğunu ve bu politikanın son dönemde sıkça başarısızlığa uğrayarak ters etki yarattığını söyledi.Zaharova, bu durumu destekleyen istatistikleri de paylaştı. Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesini Geliştirme Servisi ile Devlet Dil Koruma Komiserliği tarafından yayımlanan 6 Kasım tarihli araştırmanın sonuçları şöyle:Zaharova, bu verilerin halkın dilsel kimliğine yönelik zorlamaların işlevsizliğini ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Daha önce Yüksek Rada milletvekili Vladimir Vyatroviç, Ukrayna parlamentosunun, Rusça'yı koruma altına alınan diller listesinden çıkaran yasa tasarısını onayladığını duyurmuştu.
ukrayna
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_17:0:1013:747_1920x0_80_0_0_eaa7985216440f5f409b05f3e044eb26.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, yüksek rada, ukrayna, kiev, moskova, rusça, yasa tasarısı, vladimir vyatroviç, ukrayna parlamentosu
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, yüksek rada, ukrayna, kiev, moskova, rusça, yasa tasarısı, vladimir vyatroviç, ukrayna parlamentosu
Zaharova: Ukrayna’da Rusçayı koruma statüsünden çıkaran yasa tasarısı derinlemesine incelenecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna parlamentosunun Rusçayı koruma altındaki diller listesinden çıkaran yasa tasarısını onaylamasına tepki göstererek, Moskova’nın belgeyi detaylı şekilde analiz edeceğini ve zorla uygulanan “derusifikasyon” politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ve Rusçanın artık koruma altındaki diller kapsamında değerlendirilmeyeceğini öngören yasa tasarısına ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.
Zaharova, söz konusu belgenin nihai metninin Moskova tarafından kapsamlı bir şekilde analiz edileceğini belirterek, bu yasanın Kiev yönetimi tarafından uzun süredir yürütülen 'derusifikasyon' politikasının bir devamı olduğunu ve bu politikanın son dönemde sıkça başarısızlığa uğrayarak ters etki yarattığını söyledi.
Zaharova, bu durumu destekleyen istatistikleri de paylaştı. Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesini Geliştirme Servisi ile Devlet Dil Koruma Komiserliği tarafından yayımlanan 6 Kasım tarihli araştırmanın sonuçları şöyle:
Başkentteki öğrencilerin yüzde 66’sı derslerde Ukraynaca konuşmuyor.
Yüzde 82’si teneffüslerde Ukraynacayı hiç kullanmıyor.
Öğrencilerin yalnızca yüzde 18’i okulda Ukraynaca iletişim kuruyor,
Öğretmenlerin yüzde 24’ü derslerde, yüzde 40’ı ise teneffüslerde Rusça konuşuyor.
Zaharova, bu verilerin halkın dilsel kimliğine yönelik zorlamaların işlevsizliğini ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Rusya tarafı, Kiev rejiminin vatandaşlarının dilsel kimliğini zorla değiştirme girişimlerinin boş çabalar olduğunu defalarca vurguladı. Her türlü yasak, para cezası, baskı ve yıldırmaya rağmen insanlar hala ana dilleri olan Rusçadan vazgeçmek istemiyor. Hatta bunu kullanmakta ısrar ediyorlar. Bu eğilim artık o kadar belirgin ki hiç kimse saklayamaz duruma geldi.
Daha önce Yüksek Rada milletvekili Vladimir Vyatroviç, Ukrayna parlamentosunun, Rusça'yı koruma altına alınan diller listesinden çıkaran yasa tasarısını onayladığını duyurmuştu.