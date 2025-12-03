https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/zaharova-ukraynada-ruscayi-koruma-statusunden-cikaran-yasa-tasarisi-derinlemesine-incelenecek-1101527395.html

Zaharova: Ukrayna’da Rusçayı koruma statüsünden çıkaran yasa tasarısı derinlemesine incelenecek

Zaharova: Ukrayna’da Rusçayı koruma statüsünden çıkaran yasa tasarısı derinlemesine incelenecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna parlamentosunun Rusçayı koruma altındaki diller listesinden çıkaran yasa tasarısını onaylamasına tepki... 03.12.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ve Rusçanın artık koruma altındaki diller kapsamında değerlendirilmeyeceğini öngören yasa tasarısına ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.Zaharova, söz konusu belgenin nihai metninin Moskova tarafından kapsamlı bir şekilde analiz edileceğini belirterek, bu yasanın Kiev yönetimi tarafından uzun süredir yürütülen 'derusifikasyon' politikasının bir devamı olduğunu ve bu politikanın son dönemde sıkça başarısızlığa uğrayarak ters etki yarattığını söyledi.Zaharova, bu durumu destekleyen istatistikleri de paylaştı. Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesini Geliştirme Servisi ile Devlet Dil Koruma Komiserliği tarafından yayımlanan 6 Kasım tarihli araştırmanın sonuçları şöyle:Zaharova, bu verilerin halkın dilsel kimliğine yönelik zorlamaların işlevsizliğini ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Daha önce Yüksek Rada milletvekili Vladimir Vyatroviç, Ukrayna parlamentosunun, Rusça'yı koruma altına alınan diller listesinden çıkaran yasa tasarısını onayladığını duyurmuştu.

