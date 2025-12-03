Yeşilay’dan “Türkiye Tütün Raporu 2025”: Tütün bağımlılığı genç yaşta başlıyor

Türkiye’de tütün bağımlılığı gençleri erken yaşta kıskaca alıyor. Yeşilay’ın raporuna göre sigaraya başlama yaşı dramatik bir şekilde düşmüş. Başlama yaşı 16.9. Başvuranların yüzde 62.9’u henüz 18 yaşını bile görmeden sigaraya başlamış. Erkeklerde ortalama başlama yaşı 16.1. Her 10 erkekten neredeyse 7’si 18 yaşındayken sigaraya adım atmış. Kadınlarda ortalama başlama yaşı 18.1 olsa da kadınların yüzde 54.2’si reşit olmadan tütünle tanışmış. Rapor, düzenli kullanıcıların ortalama tütün geçmişinin 23 yıla dayandığını ve günlük tüketimin 22 adedi bulduğunu gösteriyor. Başvuranların yüzde 77’si daha önce sigarayı bırakmayı denemiş ama yüzde 77,5’i bir yılı bile tamamlamadan tekrar başlamış. Mehmet Dinç, tütün kullanımının toplumda kanıksanmış olsa da en ölümcül alışkanlıklardan biri olduğunu söylüyor. Dünyada her yıl 8 milyon, Türkiye’de ise 100 binin üzerinde insanın tütün nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor. Elektronik sigaralara yönelik ‘masum’ algısının gerçeği yansıtmadığını, aromalı ürünler ve renkli ambalajlarla özellikle çocukların ve gençlerin hedef alındığını ifade ediyor. Bu ürünlerin bırakma aracı olmadığını, tam tersine nikotine geçişi hızlandıran yeni kapılar olduğunu vurguluyor.