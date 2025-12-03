https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/sac-dokulmesine-yol-acan-etmenler-1101514924.html
Saç dökülmesine yol açan etmenler
Saç dökülmesine yol açan etmenler
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın her hafta Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Bıyık... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T16:26+0300
2025-12-03T16:26+0300
2025-12-03T16:26+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
saç dökülmesi
dermatoloji
vitamin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Saç dökülmesi son yıllarda hem kadınlarda hem de erkeklerde giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya, saç dökülmesini artıran ve etkileyen faktörleri anlattı, saç dökülmesine karşı yapılması gerekenleri aktardı.Eksik bir vitamin varsa takviye alınması gerektiğini belirten Özkaya, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, saç dökülmesi, dermatoloji, vitamin
radyo sputnik, radyo, radyo, saç dökülmesi, dermatoloji, vitamin
Saç dökülmesine yol açan etmenler
Gazeteci Serhat Ayan’ın her hafta Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya oldu.
Saç dökülmesi son yıllarda hem kadınlarda hem de erkeklerde giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya, saç dökülmesini artıran ve etkileyen faktörleri anlattı, saç dökülmesine karşı yapılması gerekenleri aktardı.
Eksik bir vitamin varsa takviye alınması gerektiğini belirten Özkaya, şunları söyledi:
“Birçok sağlık problemi saç dökülmesini artırabiliyor. Genetik yatkınlık özellikle erkek tipi dökülmede çok etkili. Dış etkenler de dökülmeleri artırabiliyor. Stres yaşamak, kötü bir diyet yapmak gibi sebepler de saç dökülmesini artırabiliyor. Bazen kullanılan ilaçlar da etkili olabiliyor. Kimyasallar kullanmak ve ısı uygulamak da saç dökülmesini artırabiliyor. Boyalarda organik içerikleri tercih etmek ve çok sık kullanmamak da dikkat edilmesi gerekenler. Öncelikle kanda eksik bir vitamin varsa bunların takviyesini almalıyız. Eksik değilse vitamin kullanmak bir işe yaramıyor. Onun dışında saçımızda egzama veya enfeksiyon gibi bulgular varsa bunları da tespit etmeliyiz. Çok sıkı toplamalar da saç dökülmesi yapabiliyor. Daha gevşek toplamalar yapılmalı.”