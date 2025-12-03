https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/pentagon-beyaz-saray-yakinlarindaki-saldirinin-ardindan-washingtondaki-tum-ulusal-muhafizlari-1101498402.html

Pentagon, Beyaz Saray yakınlarındaki saldırının ardından Washington’daki tüm Ulusal Muhafızları silahlandırdı

Pentagon, Beyaz Saray yakınlarındaki saldırının ardından Washington’daki tüm Ulusal Muhafızları silahlandırdı

ABD'de 26 Kasım'da iki Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından Pentagon, başkent Washington'da görev yapan tüm birliklerin silahlandırıldığını ve güvenlik...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 26 Kasım’da Beyaz Saray’a yakın bir noktada iki Ulusal Muhafız askeri hedef alan silahlı saldırının ardından Washington’da görev yapan tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını açıkladı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte, askerlerin polisle birlikte devriye faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, düzenlediği basın toplantısında Washington’da 2 bin 200’den fazla Ulusal Muhafızın “Ortak Görev Gücü DC” kapsamında görev yaptığını, ayrıca 500 ilave askerin de başkente sevk edilmek üzere yola çıktığını söyledi. Wilson, şehir genelinde kamu güvenliğini sağlamak için kararlı adımlar attıklarını vurguladı.Ne olmuştu?Washington Polis Departmanı, 26 Kasım’da yerel saatle 14.15 sıralarında Beyaz Saray yakınlarındaki bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın silahlı saldırıya uğradığını ve olayın ardından şüphelinin yakalandığını duyurdu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, saldırının tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğine dair güçlü bulgulara ulaşıldığını açıkladı.Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro ise saldırganın 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu, saldırıda hedef alınan Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom’un hayatını kaybettiğini, Andrew Wolfe’un ise ağır yaralandığını duyurdu. Pirro, zanlının birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtti.Öte yandan bazı ABD basın organlarında yer alan iddialara göre Lakanwal’ın, Afganistan’da 15 yaşındayken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile temas kurduğu ve geçmişte yer aldığı bazı faaliyetlerden rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. Bu iddialara ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulama yapılmadı.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti’nde yaptığı açıklamada, Trump’ın talimatıyla Washington’daki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağını ve ek birliklerin kentte konuşlandırılacağını söyledi. Hegseth, önceliklerinin başkentte güvenliğin eksiksiz şekilde sağlanması olduğunu ifade etti.

