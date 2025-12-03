Emekli Tümamiral Deniz Kutluk: Ukrayna’nın mağlubiyeti kaçınılmaz

“Ukrayna kayıplarının sayısal durumu çok yükseldi. Ukrayna bu hızda şu an yılda 500 bin civarında asker kaybediyor. Zaten 1 milyonu aşkın kaybı vardı. Askere alım merkezlerinin askere almak için toparlayabildiği askerler cephede kaybettiği askerlerin yarısı kadar. Bu askere aldığı askerlerin yüzde 40’ı eğitim tesislerinden kaçıyor. Böyle olunca cephede dosdoğru Ukrayna askerinin kalmadığını varsaymamız lazım. Kayıt üzerinde var gibi görünüyorlar ama takviyeleri ve teçhizatları yok. Öte yandan Ukrayna’nın istediği daha yüksek kabiliyetli silahlar veya Rusya’ya eşit derecede mukavele edeceği top mermisi, top silahı yok ortada. Ortada bunları verecek kimse yok. Bunlar Avrupa’da da yok, bunları Amerika’nın vermesi lazım. Amerika’nın öncelikleri de başka alanlarda. Bunların üretimi uzun zaman alıyor, savaş bitinceye kadar bunların gelmesinin imkânı yok. Ayrıca Amerika’da bunları verecek siyasi irade de yok. Sonuçta Trump’ın söylemediği ama yaptığı şu; ‘Biz bu işle ilgilenmiyoruz. Biz size yardımcı olmak için bir arabuluculuk konumundayız ama savaşınızla ilgilenmiyoruz’ diyorlar. Böyle olunca Avrupa Birliği bu boşluğu doldurabilirim diye düşünüyor. Fakat doğru düşünmüyor. Çünkü bu boşluk doldurulabilecek bir boşluk değil. Ukrayna askerlerinin şu anki mevcudundan Avrupa’daki bütün askerlerin toplamı daha az. Oraya gidip savaşacak kimse yok, siyasi liderlerin savaşmak için gönderecek iradesi yok, oraya teçhizat vermek için askeri altyapıları, üretim bantları yok. Ama buna karşılık ‘siz sonuna kadar savaşın. Biz sizi AB olarak her zaman destekliyoruz’ şeklinde muazzam bir söylem var. Avrupa Birliği’nin destekliyorum dediği konulardan biri de paraydı. Bu para güya Amerika’ya aktarılacak, Amerika da silah üretecekti ama o parayı da anlaşılan Rusya’nın dondurulmuş 300 milyar dolarının faizlerinden elde etmeyi öngörüyorlardı. Buna da başta Belçika olmak üzere şiddetle itiraz eden 3 tane Avrupa Birliği ülkesi var. Dolayısıyla AB’nin de parası yok. Öyle olunca Ukrayna’ya asker verecek kimse yok, para verecek birlik yok, silah üretecek Avrupa yok. Dolayısıyla Rusya kendi silah ve personeline dayalı savaştığına göre, Ukrayna bunları dışarıdan temin etmeye çalıştığına göre Ukrayna’nın mağlubiyeti kaçınılmaz.”