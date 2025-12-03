Emekli Tümamiral Deniz Kutluk: Ukrayna’nın mağlubiyeti kaçınılmaz
Emekli Tümamiral Kutluk, Ukrayna’nın cephede asker ve mühimmat yetersizliği nedeniyle savaşta tutunma şansının kalmadığını belirtirken Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının Rusya’yı daha sert karşılıklar vermeye yönelteceğini söyledi. Kutluk, ABD’nin de ilgisinin başka yönde olduğunu belirterek “Ukrayna'nın mağlubiyeti kaçınılmaz” dedi.
Ukrayna krizi üçüncü yılını geride bırakırken cephedeki tablo Kiev lehine giderek ağırlaşıyor. Ukrayna ordusunun yaşadığı ciddi personel kaybı, mühimmat tedarikindeki kırılmalar ve Batı’dan beklenen askeri desteğin giderek zayıflaması savaşın gidişatına doğrudan yansıyor. Karadeniz’de sivil tankerlerin hedef alınması ise bölgedeki tansiyonu yeni bir eşiğe taşırken, Moskova'nın buna daha sert askeri karşılıklar verebileceğine yönelik değerlendirmeler güçleniyor.
Öte yandan Washington yönetiminin dikkatini başka alanlara çevirmesi, Avrupa Birliği’nin ise “Ukrayna’yı sonuna kadar destekliyoruz” söylemine rağmen sahadaki açığı kapatacak askerî ve ekonomik kapasiteden yoksun olması, Kiev’in direnme imkânlarını daha da daraltıyor.
Bölgedeki gerilim yalnızca Ukrayna hattıyla sınırlı değil. Ege’de Yunanistan’ın adaları silahlandırma hamleleri ve yeni füze konuşlandırma planları Ankara-Atina hattında tartışmaları yeniden alevlendirirken, çok kutuplu dünya düzeni tartışmaları da uluslararası siyasetin genel yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu Emekli Tümamiral Deniz Kutluk oldu. Programda Ukrayna’nın Karadeniz’de sivil tankerleri hedef alması ve Yunanistan’ın Adalara füze planını değerlendiren Kutluk, şunları söyledi:
‘Karadeniz’deki saldırı Rusya’yı sertleştirir’
“Ukrayna’nın tanker saldırıları Rusya’nın şiddetini artırması gibi bir sonuç doğurur. Çünkü Rusya’nın savaş harekât kabiliyeti üzerinde bir rolü olan bir eylem olmamıştır. Bundan sonra gemiler kendilerini daha iyi koruyacaklardır. Muhtemelen eskort alacaklardır, silah taşıyan nöbetçiler alacaklardır. Belki Karadeniz için bu savaşın sonu gelinceye kadar Ruslar böyle bir uygulamaya geçecektir. Tabii Ukrayna’nın deniz ticaretini de benzer şekilde Rusların baltalayacağını düşünmemiz gerekir, bir mukabelede bulunacaklardır.”
‘Ukrayna cephede asker sıkıntısı çekiyor’
“Ukrayna kayıplarının sayısal durumu çok yükseldi. Ukrayna bu hızda şu an yılda 500 bin civarında asker kaybediyor. Zaten 1 milyonu aşkın kaybı vardı. Askere alım merkezlerinin askere almak için toparlayabildiği askerler cephede kaybettiği askerlerin yarısı kadar. Bu askere aldığı askerlerin yüzde 40’ı eğitim tesislerinden kaçıyor. Böyle olunca cephede dosdoğru Ukrayna askerinin kalmadığını varsaymamız lazım. Kayıt üzerinde var gibi görünüyorlar ama takviyeleri ve teçhizatları yok. Öte yandan Ukrayna’nın istediği daha yüksek kabiliyetli silahlar veya Rusya’ya eşit derecede mukavele edeceği top mermisi, top silahı yok ortada. Ortada bunları verecek kimse yok. Bunlar Avrupa’da da yok, bunları Amerika’nın vermesi lazım. Amerika’nın öncelikleri de başka alanlarda. Bunların üretimi uzun zaman alıyor, savaş bitinceye kadar bunların gelmesinin imkânı yok. Ayrıca Amerika’da bunları verecek siyasi irade de yok. Sonuçta Trump’ın söylemediği ama yaptığı şu; ‘Biz bu işle ilgilenmiyoruz. Biz size yardımcı olmak için bir arabuluculuk konumundayız ama savaşınızla ilgilenmiyoruz’ diyorlar. Böyle olunca Avrupa Birliği bu boşluğu doldurabilirim diye düşünüyor. Fakat doğru düşünmüyor. Çünkü bu boşluk doldurulabilecek bir boşluk değil. Ukrayna askerlerinin şu anki mevcudundan Avrupa’daki bütün askerlerin toplamı daha az. Oraya gidip savaşacak kimse yok, siyasi liderlerin savaşmak için gönderecek iradesi yok, oraya teçhizat vermek için askeri altyapıları, üretim bantları yok. Ama buna karşılık ‘siz sonuna kadar savaşın. Biz sizi AB olarak her zaman destekliyoruz’ şeklinde muazzam bir söylem var. Avrupa Birliği’nin destekliyorum dediği konulardan biri de paraydı. Bu para güya Amerika’ya aktarılacak, Amerika da silah üretecekti ama o parayı da anlaşılan Rusya’nın dondurulmuş 300 milyar dolarının faizlerinden elde etmeyi öngörüyorlardı. Buna da başta Belçika olmak üzere şiddetle itiraz eden 3 tane Avrupa Birliği ülkesi var. Dolayısıyla AB’nin de parası yok. Öyle olunca Ukrayna’ya asker verecek kimse yok, para verecek birlik yok, silah üretecek Avrupa yok. Dolayısıyla Rusya kendi silah ve personeline dayalı savaştığına göre, Ukrayna bunları dışarıdan temin etmeye çalıştığına göre Ukrayna’nın mağlubiyeti kaçınılmaz.”
‘Dendias Türkiye’yi kışkırtıyor’
“Kendilerine göre parlak bir buluş olarak düşünüyorlar. Zaten 3 büyük Yunan adasında füze altyapısı uzun yıllardır var. Diğerlerine de koyacaklarını anlıyorum. Ondan sonra bu füzelerin Ege harekât alanını etkileyeceğini düşünüyorlar. Bu füzeleri koyarak bir denizi kullandırmama taktiği güdülebilir. Ama bu bir süre iş görür. O sürenin sonunda bu füzeler gerektiği şartlarda yok edilir ve başa dönülür. Hiçbir silah harbin kaderini tek başına etkileyemez. Karşı tarafın stratejik düşünceleri, baskısı, iyi yönetmesi, birçok faktör konuyu etkileyecektir. Dendias’ın yaptığı biraz Türkiye’yi kışkırtmak, biraz da iç kamuoyunda kendisine alkış almak çabası olsa gerek."
‘Yunanistan adaları silahlandırarak Lozan’ı ihlal ediyor’
“Yunanistan’ın zaten 23 tane askersizleştirilmiş olması gereken adadan 16 tanesini askerileştirerek Lozan’ı ihlal ettiğini biliyoruz, Paris Anlaşması ile beraber. Bunlar hepsi beraber görülecek hesaplar. Fakat herhalde bir yerlere füzeler koyacaklar. Bu füzelerin etki ve teknik özelliklerine dayalı olarak kapatacağı deniz alanlarıyla ilgili bir hesaplama sonucunda olacaktır, yoksa adaların hukuki statüsünü bozacağız diye koymazlar. Kaldı ki zaten o statüler kendileri tarafından tek yanlı bozulmuş ve bu konuda BM Güvenlik Konseyi tarafından kendilerine bir hesap sorulmuş durumda. Yunanlılar sanıyorum 2021 yılında BMGK’ya bir savunma vermek zorunda kaldılar.”
‘Dünya artık çok kutuplu’
“Çok kutuplu dünyaya artık girdik diye kabul ediyoruz. ABD bunun farkına varırsa belki büyükelçilerini iş adamı değil de meslekten yetenekli diplomatlar ile değiştirir ve neyin olup neyin olmayacağına dair masaya çalışıp gelirler.”
‘ABD’nin Venezuela’yı işgali çok zor’
“ABD içinde bu konuda büyük tartışma var. ABD’nin 5 stratejik komutanlığından biri olan Güney Komutanlığı’nın komutanı kendisine bu görev verildiğinde bunun imkânsız olduğunu açıklayıp istifa etti. Yeni bir komutan buldular. Şu an Amerikan donanması Haiti’de limanda. Ama bazı stratejik uçaklarının bölgede keşif harekâtında bulunduğu biliniyor. Büyük bir zaiyatı göze alarak geçici bir başarı elde edebilir. Amerika’nın hedefi dünyanın en büyük petrol stoklarının olduğu Venezuela’ya el koymak; kendi düşündükleri insanı başa geçirip kendi emperyal düşüncelerini hayata geçirmek. Bu zaman alıcı bir şey. Nasıl olsa halk o kişiyi desteklemeyecektir. Güney filosunun takatı bu kadar büyük bir ülkeyi elde etmek için yeterli değil. Çünkü Irak’tan büyük bir topraktan bahsediyoruz; üstelik Irak gibi düzlük bir arazi değil, 3’te 1’i çok yoğun Amazon ormanları ile kaplı, gerilla mücadelesine açık bir toprağın işgalinden bahsediyoruz. Bu askeri harekatın başarılı olma şansı yok. ABD’nin askeri harekatlar bakımından son 20 yılda epey başarısızlıkları var. Ona da bir tane daha ekleyebiliriz diye düşünüyor olsalar gerek.”