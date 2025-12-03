Türkiye
Ekonomist İnan Mutlu: İktidarın yıllardır uyguladığı program ekonomik soykırımdır
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ekonomist İnan Mutlu ve Avukat Elif Yetkin oldu. 03.12.2025
2025-12-03T19:13+0300
Ekonomist İnan Mutlu enflasyonun Kasım ayında 0.87 çıkmasını yorumladı. Avukat Elif Yetkin ise okullarda bir öğün yemek verilmesi için Danıştay'a açılan davanın ilk duruşmasında yaşananları anlattı.
Sputnik Türkiye
türkiye, danıştay, tüi̇k, radyo sputnik, radyo

03.12.2025
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ekonomist İnan Mutlu ve Avukat Elif Yetkin oldu.
Ekonomist İnan Mutlu enflasyonun Kasım ayında 0.87 çıkmasını yorumladı. Avukat Elif Yetkin ise okullarda bir öğün yemek verilmesi için Danıştay’a açılan davanın ilk duruşmasında yaşananları anlattı.
Ekonomist İnan Mutlu şunları söyledi:
Biz enflasyonu 0.87 hissetmedik. TÜİK şapkadan tavşan çıkarıyordu eskiden bugün fil çıkardı. Son 30 ayın en düşük aylık enflasyonu ölçüldü. Geçen yılın Kasım ayında 2.20‘ydi. Aralık ayında çok daha düşük enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bu şekilde yıl sonunu tamamlayıp maaşları da daha düşük belirleme senaryasoyla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Ekonomi programının enflasyonu düşürmesinin tek yolu var onların açısından. Siz ne kadar yoksullaşırsanız, alım gücünüz o kadar düşecek, ürünlere talep o kadar düşecek ve ne kadar çok insanı yoksullaştırırlarsa enflasyonun o kadar hızlı düşeceğini düşünüyorlar. Buradan bakıldığında çok da şaşırtıcı bir durum yok. İktidarın 2 buçuk yıldır uyguladığı ekonomik soykırım programı var. Bu kemer sıkma programına ekonomik soykırım programı deniyor uluslararası litaratürde. Ne kadar çok insanı yoksullaştırırsak o kadar çok enflasyonun düşeceğine inanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Başka bir yol izlemeleri de mümkün görünmüyor. Yoksullaştırabildikleri kadar geniş halk kesimlerini yoksullaştırmak istiyorlar bu şekilde enflasyonun düşmesini bekliyorlar. Fiyatların düştüğünü iddia ederek halkın cebinin yalan söylemediğini biliyoruz ama bir şekilde siyasi sosyolojik mühendislikle de karşı karşıyayız. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oldu.
Avukat Elif Yetkin, şöyle konuştu:
Sonuç olarak bizim bu dava sürecimiz kampanyadan sonra başladı. 2022 Mayıs ayında başlatılan kampanya tüm Türkiye’ye yayıldı. Yoksulluğun artmasıyla birlikte çocukların bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek yemesinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Velilerin haberi olmadan anaokullarında ücretsiz yemek kaldırıldı ve bunun üzerine dava açtık. Keyfi bir şekilde kaldırıldı, taktir yetkisi yoktur. Tekrardan anaokullarında bir öğün yemek bir haktır ve bu hak da keyfi bir şekilde elden alınamaz. Bu dava hukuka aykırıdır davasıdır. Duruşmada da bunları ifade ettik.
