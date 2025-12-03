“Deprem suçları, 11. yargı paketi düzenlemesinden muaf tutulmalı”

“Aslında yargı paketi herkesi ilgilendiriyor çünkü özellikle 27. maddede ‘suçların türüne bakılmaksızın’ diyor. Bu ölümlü her dosya için geçerli olabilecek bir madde oluyor. Ve ceza infaz kurumunda bulunup bulunulmaması koşulu aranmayacak. Bu da ne demek oluyor, 6 Şubat depreminin sonuçlarına neden olan sanıkların bu tekliften yararlanıp çıkması demek. Biz bu sanıkların yargılanması için 3 yıldır uğraşıyoruz ve 3 yıldır bu adalet gelmiyor. Bunun ardından suçu daha kesinleşmeden ödül gibi bu tekliften yararlanmaları sağlanacak. Bu yasa kamu görevlilerini de kapsıyor. Sadece 6 Şubat’ın hesabı sorulmamış olmayacak başka 6 Şubatlar da yaşanacak. Tek bir kişi suçlu değil bu davada. Deprem davalarının çoğu şu an yerel mahkemede. Ceza verilmeden bu insanlara ödül veriliyor. Bu teklifi kabul ederek adaleti sağlamış olmuyorlar. Vekiller bizim yanımızda olduklarına dair dönüşlerde bulundular. Bizim isteğimiz şu an yaşayan sevdiklerimizin ve diğer insanların aynı acı ve ızdırabı yaşamaması. Türkiye’de yaşananlar zaten her geçen gün adalet duygumuzu zedeliyor. Bu yasa geçerse ortada ne bir hukuk devleti ne de bir yasa kalır. Toplumdan beklentimiz toplumsal olarak bir tepki koymamız.”