https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/deprem-suclari-11-yargi-paketi-duzenlemesinden-muaf-tutulmali-1101505436.html
“Deprem suçları, 11. yargı paketi düzenlemesinden muaf tutulmalı”
“Deprem suçları, 11. yargı paketi düzenlemesinden muaf tutulmalı”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Adalet Peşinde Aileler Platformu Sözcüsü Döne Kaya oldu. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T13:08+0300
2025-12-03T13:08+0300
2025-12-03T13:08+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
yılmaz tunç
adalet komisyonu
tbmm
güçlü özgan
yeri ve zamanı
yargı paketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevinden kademeli olarak 115 bin kişinin tahliye edileceği iddiası üzerine, TBMM Adalet Komisyonu’na, milletvekillerine ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulundu. Aileler, deprem davalarında yargılananların bu düzenlemenin dışında bırakılmasını istiyor.Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Adalet Peşinde Aileler Platformu Sözcüsü Döne Kaya, yargı paketiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, yılmaz tunç, adalet komisyonu, tbmm, güçlü özgan, yeri ve zamanı, yargı paketi
radyo sputnik, radyo, radyo, yılmaz tunç, adalet komisyonu, tbmm, güçlü özgan, yeri ve zamanı, yargı paketi
“Deprem suçları, 11. yargı paketi düzenlemesinden muaf tutulmalı”
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Adalet Peşinde Aileler Platformu Sözcüsü Döne Kaya oldu.
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevinden kademeli olarak 115 bin kişinin tahliye edileceği iddiası üzerine, TBMM Adalet Komisyonu’na, milletvekillerine ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulundu. Aileler, deprem davalarında yargılananların bu düzenlemenin dışında bırakılmasını istiyor.
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Adalet Peşinde Aileler Platformu Sözcüsü Döne Kaya, yargı paketiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Aslında yargı paketi herkesi ilgilendiriyor çünkü özellikle 27. maddede ‘suçların türüne bakılmaksızın’ diyor. Bu ölümlü her dosya için geçerli olabilecek bir madde oluyor. Ve ceza infaz kurumunda bulunup bulunulmaması koşulu aranmayacak. Bu da ne demek oluyor, 6 Şubat depreminin sonuçlarına neden olan sanıkların bu tekliften yararlanıp çıkması demek. Biz bu sanıkların yargılanması için 3 yıldır uğraşıyoruz ve 3 yıldır bu adalet gelmiyor. Bunun ardından suçu daha kesinleşmeden ödül gibi bu tekliften yararlanmaları sağlanacak. Bu yasa kamu görevlilerini de kapsıyor. Sadece 6 Şubat’ın hesabı sorulmamış olmayacak başka 6 Şubatlar da yaşanacak. Tek bir kişi suçlu değil bu davada. Deprem davalarının çoğu şu an yerel mahkemede. Ceza verilmeden bu insanlara ödül veriliyor. Bu teklifi kabul ederek adaleti sağlamış olmuyorlar. Vekiller bizim yanımızda olduklarına dair dönüşlerde bulundular. Bizim isteğimiz şu an yaşayan sevdiklerimizin ve diğer insanların aynı acı ve ızdırabı yaşamaması. Türkiye’de yaşananlar zaten her geçen gün adalet duygumuzu zedeliyor. Bu yasa geçerse ortada ne bir hukuk devleti ne de bir yasa kalır. Toplumdan beklentimiz toplumsal olarak bir tepki koymamız.”