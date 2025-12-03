Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/aralik-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1101496866.html

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı verilerini açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı.Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 35.91 olarak hesaplandı.Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.Kira artış oranı ne kadar oldu? Aralık ayı kira artış oranıKira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 35.91 olarak hesaplandı.Bu yıl kira artış oranları aydan aya ne kadar oldu?Ocak ayı kira artış oranı: yüzde 58.51Şubat ayı kira artış oranı: yüzde 56.35Mart ayı kira artış oranı: yüzde 53.83Nisan ayı kira artış oranı: yüzde 51.26Mayıs ayı kira artış oranı: yüzde 48.73Haziran ayı kira artış oranı: yüzde 45.80Temmuz ayı kira artış oranı: yüzde 43.23Ağustos ayı kira artış oranı: yüzde 41.13Eylül ayı kira artış oranı: yüzde 39.62Ekim ayında kira artış oranı yüzde 38.36 oldu.Kasım ayı kira artış oranı yüzde 37.15 oldu

