Ali Çağatay: Donald Trump, Biden döneminin izlerini siliyor

Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede nepotizmin bu kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde iktidara gelenler keseri kendi tarafına yontar. Nalıncı keseri gibi. Bu durum gelişmemiş, oturmamış demokrasilerde daha baskındır. Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi Kuzey ülkelerinde nepotizm en az düzeydedir. Ama onun dışında dünyanın her yerinde vardır. Amerika’da da vardır, İngiltere’de de, Almanya’da da. Bizi zaten saymıyorum, bizdeki nepotizm Nirvana’ya ulaşmış durumda. Biden ailesinin aldığı kararlar da bunun örneklerinden biridir. Trump burada yeni döneme hazırlanıyor. Biden döneminin izlerini siliyor. Kötü şöhretli belgelerin tamamını iptal ederek işe başladı. Bu kararlar önümüzdeki aylarda Amerika’daki siyasi tabloyu etkileyecek. Biden’ın bıraktığı mirası da tartışmalı hale getiriyor. Trump’ın yaptığı bu hamle, Amerika’nın nasıl bir kırılgan dönemden geçtiğini gösteriyor.