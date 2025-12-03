https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/ali-cagatay-donald-trump-biden-doneminin-izlerini-siliyor-1101497860.html
Ali Çağatay: Donald Trump, Biden döneminin izlerini siliyor
Ali Çağatay: Donald Trump, Biden döneminin izlerini siliyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalanan tüm belgelerin artık "geçersiz" hükmünde olduğunu açıkladı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T09:25+0300
2025-12-03T09:25+0300
2025-12-03T09:31+0300
seyi̇r hali̇
haberler
abd
donald trump
amerika birleşik devletleri
finlandiya
lüksemburg
radyo sputnik
joe biden
ali çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde alınan kararlarla ilgili önemli bir duyuru yaptı.Trump, Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalandığını savunduğu tüm resmi belgelerin artık geçersiz olduğunu belirtti.ABD Başkanı, "Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otopen' (otomatik e-imza) ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüz, geçersiz ve hiçbir yasal etkisi olmayan işlemler olarak ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Joe Biden imzalı belgelerin iptal edilmesi hakkında konuştu. Çağatay konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, iptal edilen kararların kapsamını da aktardı:Çağatay, kararın ABD’de nepotizm tartışmalarını da yeniden gündeme getirdiğini belirtti:
amerika birleşik devletleri
finlandiya
lüksemburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
haberler, abd, donald trump, amerika birleşik devletleri, finlandiya, lüksemburg, radyo sputnik, joe biden, ali çağatay, radyo, radyo, seyir hali
haberler, abd, donald trump, amerika birleşik devletleri, finlandiya, lüksemburg, radyo sputnik, joe biden, ali çağatay, radyo, radyo, seyir hali
Ali Çağatay: Donald Trump, Biden döneminin izlerini siliyor
09:25 03.12.2025 (güncellendi: 09:31 03.12.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalanan tüm belgelerin artık "geçersiz" hükmünde olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde alınan kararlarla ilgili önemli bir duyuru yaptı.
Trump, Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalandığını savunduğu tüm resmi belgelerin artık geçersiz olduğunu belirtti.
ABD Başkanı, "Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otopen' (otomatik e-imza) ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüz, geçersiz ve hiçbir yasal etkisi olmayan işlemler olarak ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Joe Biden imzalı belgelerin iptal edilmesi hakkında konuştu.
Çağatay konuya ilişkin şunları söyledi:
Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim kasımda yapılır, yeni başkan 20 Ocak’ta göreve başlar. Bu iki ay arasındaki döneme ‘lame duck’ dönemi denir. Bu dönemde başkan yetki kullanır ama sınırlı kullanır. Çünkü artık halk onayını kaybetmiştir, yeni başkan seçilmiştir. Bu nedenle imza atabileceği belgeler bellidir. Biden bu dönemde yetki aşımına gitti. Yangından mal kaçırırcasına belgeler imzaladı. Bu yüzden Trump bu kararları iptal etti. Devlette devamlılık ilkesi vardır ama yetki aşımı varsa da iptal edilir. Bu açıdan baktığımızda ortada hukuksuzluk yok.
Çağatay, iptal edilen kararların kapsamını da aktardı:
Yaklaşık 2 bin 500 mahkûmun cezasını affetmişti Biden. Bu kararların tamamı kaldırıldı. Bu 2 bin 500 kişi tıpış tıpış cezaevine geri dönecek. Hunter Biden’la ilgili bütün soruşturmaları da kaldırmıştı Biden. Hunter Biden’ın Ukrayna’da silah ticareti dahil pek çok işin içinde olduğu yıllardır konuşuluyor. Bu soruşturmalar yeniden açılıyor. Biden ayrıca yakın aile üyelerinden James Biden, Sarah Jones Biden, Valerie Biden, John Owens Biden, Francis Biden gibi kişilere tam ve koşulsuz af çıkarmıştı. Onların da belgeleri geçersiz kılındı. Bütün aile için verilen aflar kaldırıldı, soruşturmalar yeniden geçerli hale geldi.
Çağatay, kararın ABD’de nepotizm tartışmalarını da yeniden gündeme getirdiğini belirtti:
Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede nepotizmin bu kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde iktidara gelenler keseri kendi tarafına yontar. Nalıncı keseri gibi. Bu durum gelişmemiş, oturmamış demokrasilerde daha baskındır. Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi Kuzey ülkelerinde nepotizm en az düzeydedir. Ama onun dışında dünyanın her yerinde vardır. Amerika’da da vardır, İngiltere’de de, Almanya’da da. Bizi zaten saymıyorum, bizdeki nepotizm Nirvana’ya ulaşmış durumda. Biden ailesinin aldığı kararlar da bunun örneklerinden biridir. Trump burada yeni döneme hazırlanıyor. Biden döneminin izlerini siliyor. Kötü şöhretli belgelerin tamamını iptal ederek işe başladı. Bu kararlar önümüzdeki aylarda Amerika’daki siyasi tabloyu etkileyecek. Biden’ın bıraktığı mirası da tartışmalı hale getiriyor. Trump’ın yaptığı bu hamle, Amerika’nın nasıl bir kırılgan dönemden geçtiğini gösteriyor.