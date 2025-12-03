https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/1-ocaktan-itibaren-gurcistana-girislerde-yeni-donem-basliyor-ulkeye-giris-yapamayabilirsiniz--1101499618.html

1 Ocak'tan itibaren Gürcistan'a girişlerde yeni dönem başlıyor: Ülkeye giriş yapamayabilirsiniz

Türkiye'den Gürcistan'a kimlik kartıyla geçişlerde yılbaşından itibaren yeni dönem başlıyor. Alınan kararla, artık Gürcistan'a geçmek isteyen Türk... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

yaşam

gürcistan

türkiye

hopa

sağlık sigortası

seyahat

Türk vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla giriş yapabildiği ülkeler arasında yer alan Gürcistan'a girişte yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor. Gürcistan hükümetinin aldığı kararla, Türk vatandaşları ülkeye girişlerinde seyahat ve sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Günübirlik ziyaretlerde de geçerli olacak uygulamada, sigortası olmayanlar Gürcistan'a giriş yapamayacak.1 Ocak 2026'da başlıyorEkonomim'in haberine göre, Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen ve 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, teknik ve idari nedenlerle 2026’ya ertelendi. Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı sürecek ancak bu belgeler tek başına geçiş için yeterli olmayacak. Gürcistan’a giriş yapacak her yolcudan günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.Sigortasızlık iki ülke arasında gerginlik yaratıyorKararın gerekçesi olarak son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan’da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösteriliyor. Sigortasız gerçekleşen bu durumların hem yüksek tedavi maliyetlerine hem de iki ülke arasında hukuki sorunlara yol açtığı ifade edildi. Yeni uygulamanın bu mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.Günübirlik geçişleri de kapsıyorDüzenleme, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak. Böylece kısa süreli seyahatlerde dahi sigorta yaptırmak zorunlu hale geliyor. Yetkililer, 1 Ocak 2026’dan itibaren sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceğini vurguluyor.

