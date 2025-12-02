https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/venezuellali-uzman-abdnin-hava-sahasini-kapatma-soylemi-karakasa-baskiyi-artirma-stratejisinin-1101486283.html
Venezüellalı uzman: ABD’nin ‘hava sahasını kapatma’ söylemi Karakas’a baskıyı artırma stratejisinin parçası
Venezüellalı siyaset bilimci Emilio Hernandez, ABD'nin Venezüella hava sahasını kapatma yönündeki açıklamalarının, ülkeye yönelik baskıları tırmandırma... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Venezüellalı siyasi analist Emilio Hernandez, Sputnik’e verdiği demeçte, Washington’un son dönemde Venezüella'ya karşı izlediği politikaların artan bir ablukaya dönüştüğünü söyledi. ABD’nin hava sahasını kapalı ilan etmesinin arkasında, Karakas üzerindeki baskıyı artırma stratejisi yatığını belirten Hernandez, şu değerlendirmede bulundu:Ancak uzman, Venezüella'nın son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirdiğini ve artık bu tür tehditlere karşı daha dayanıklı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:Hernandez, Washington’ın kısa sürede sonuç almak, Chavesizm ve Maduro’yu birkaç ay içinde teslim olmaya zorlamak istediğini, ancak buda başarılı olamayacağını belirterek, “Venezüellalılar artık direnmeyi öğrendi. 2016-2017 arasında deneyim kazandık ve karşılaştığımız güçlükleri aşmayı başardık” ifadelerini kullandı.Analist ayrıca Libya senaryosunun Venezüella’da tekrarlanmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Suriye ve Libya’da olduğu gibi ülke içinde ABD destekli silahlı gruplar yok; muhalefet böyle yapılanmalar oluşturmadı, aksine memnuniyetsizlerin kitlesel göçü yaşandı. Bu nedenle Libya’daki türden bir müdahale burada tekrarlanamaz” diye konuştu.
Venezüellalı siyaset bilimci Emilio Hernandez, ABD'nin Venezüella hava sahasını kapatma yönündeki açıklamalarının, ülkeye yönelik baskıları tırmandırma stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Uzman, Washington’un Venezüellalı yetkilileri kısa sürede teslim olmaya zorlamayı hedeflediğini, ancak bu planların artık işlemediğini vurguladı.
Venezüellalı siyasi analist Emilio Hernandez, Sputnik’e verdiği demeçte, Washington’un son dönemde Venezüella'ya karşı izlediği politikaların artan bir ablukaya dönüştüğünü söyledi. ABD’nin hava sahasını kapalı ilan etmesinin arkasında, Karakas üzerindeki baskıyı artırma stratejisi yatığını belirten Hernandez, şu değerlendirmede bulundu:
ABD’nin Venezüella’ya karşı hava ve deniz ablukası kurma çabaları, agresif tırmanış stratejisindeki bir sonraki adım. İlk aşama, finansal ambargoydu; SWIFT sistemine erişimin engellenmesi, Venezüella varlıklarının yurtdışında dondurulması ve çalınması. Ardından, başlıca döviz gelir kaynağı olan PDVSA’ya (ulusal petrol şirketi) yaptırımlar getirildi. Bu adımların ülke ekonomisini boğmayı amaçlıyor.
Ancak uzman, Venezüella'nın son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirdiğini ve artık bu tür tehditlere karşı daha dayanıklı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:
Venezüella'nın her potansiyel ticaret ortağını korkutmak mümkün değil. Bu koşullarda ABD için hava ve deniz ablukası daha ‘mantıklı’ bir seçenek gibi görünüyor. Ancak bu hamleler geç kalındığı için etkisiz kalacak. Bu tür önlemler, beş-on yıl önce daha etkili olabilirdi. Ama artık ülke temel gıda ihtiyacının yüzde 95’ini kendi karşılıyor, ayrıca Çin ve Rusya gibi stratejik müttefiklere sahip. ABD’nin, Çin veya Rusya’ya ait bir kargo uçağını düşürme cesaretini göstereceğini sanmam.
Hernandez, Washington’ın kısa sürede sonuç almak, Chavesizm ve Maduro’yu birkaç ay içinde teslim olmaya zorlamak istediğini, ancak buda başarılı olamayacağını belirterek, “Venezüellalılar artık direnmeyi öğrendi. 2016-2017 arasında deneyim kazandık ve karşılaştığımız güçlükleri aşmayı başardık” ifadelerini kullandı.
Analist ayrıca Libya senaryosunun Venezüella’da tekrarlanmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Suriye ve Libya’da olduğu gibi ülke içinde ABD destekli silahlı gruplar yok; muhalefet böyle yapılanmalar oluşturmadı, aksine memnuniyetsizlerin kitlesel göçü yaşandı. Bu nedenle Libya’daki türden bir müdahale burada tekrarlanamaz” diye konuştu.