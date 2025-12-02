https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/venezuellali-uzman-abdnin-hava-sahasini-kapatma-soylemi-karakasa-baskiyi-artirma-stratejisinin-1101486283.html

Venezüellalı uzman: ABD’nin ‘hava sahasını kapatma’ söylemi Karakas’a baskıyı artırma stratejisinin parçası

Venezüellalı uzman: ABD’nin ‘hava sahasını kapatma’ söylemi Karakas’a baskıyı artırma stratejisinin parçası

Sputnik Türkiye

Venezüellalı siyaset bilimci Emilio Hernandez, ABD'nin Venezüella hava sahasını kapatma yönündeki açıklamalarının, ülkeye yönelik baskıları tırmandırma... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T17:49+0300

2025-12-02T17:49+0300

2025-12-02T17:49+0300

dünya

abd

venezüella

washington

pdvsa

swift

nicolas maduro

rusya

çin

libya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg

Venezüellalı siyasi analist Emilio Hernandez, Sputnik’e verdiği demeçte, Washington’un son dönemde Venezüella'ya karşı izlediği politikaların artan bir ablukaya dönüştüğünü söyledi. ABD’nin hava sahasını kapalı ilan etmesinin arkasında, Karakas üzerindeki baskıyı artırma stratejisi yatığını belirten Hernandez, şu değerlendirmede bulundu:Ancak uzman, Venezüella'nın son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirdiğini ve artık bu tür tehditlere karşı daha dayanıklı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:Hernandez, Washington’ın kısa sürede sonuç almak, Chavesizm ve Maduro’yu birkaç ay içinde teslim olmaya zorlamak istediğini, ancak buda başarılı olamayacağını belirterek, “Venezüellalılar artık direnmeyi öğrendi. 2016-2017 arasında deneyim kazandık ve karşılaştığımız güçlükleri aşmayı başardık” ifadelerini kullandı.Analist ayrıca Libya senaryosunun Venezüella’da tekrarlanmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Suriye ve Libya’da olduğu gibi ülke içinde ABD destekli silahlı gruplar yok; muhalefet böyle yapılanmalar oluşturmadı, aksine memnuniyetsizlerin kitlesel göçü yaşandı. Bu nedenle Libya’daki türden bir müdahale burada tekrarlanamaz” diye konuştu.

venezüella

washington

rusya

çin

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezüella, washington, pdvsa, swift, nicolas maduro, rusya, çin, libya