Türkiye’de endişe verici tablo: Tarım geriliyor

Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,24 düşerek 2,53 milyar dolara geriledi. En çok ihracat yapılan ürün grubu şekerli mamuller. Şekerli mamulleri, yaş meyve sebze ve sert kabuklu meyveler takip ediyor.

En fazla ihraç edilen ürün ise fındık. Irak, Almanya ve ABD en büyük pazarlar; ABD’ye ihracatta artış var, Irak ve Almanya’da ise düşüş görülüyor.

İthalatta birinci sırayı 4,68 milyar dolarla hayvan yemi alıyor. İlk sırada Rusya var; onu Brezilya ve Ukrayna takip ediyor. Bu tablo tarım sektöründe ithalata bağımlılığın arttığını gösteriyor.