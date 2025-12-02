https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/turkiyede-endise-verici-tablo-tarim-geriliyor--1101477211.html
Türkiye’de endişe verici tablo: Tarım geriliyor
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), TÜİK verilerine dayanan Dijital Veri Paneli’nin ekim sonuçlarını açıkladı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), TÜİK verilerine dayanan Dijital Veri Paneli’nin ekim sonuçlarını açıkladı. Buna göre tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ocak–ekim döneminde yüzde 1,01 oranında gerileyerek 22,2 milyar dolara düştü. Aynı dönemde ithalat yüzde 21,66 arttı ve 18,48 milyar dolara yükseldi. Sektör, 3,72 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri yüzde 8,88 artarak ton başına bin 409 dolara çıktı. Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Türkiye’nin tarım ve gıda dış ticaretine ilişkin bu tabloyu değerlendirdi. Yılmaz, konuya ilişkin şunları söyledi: En fazla ihraç edilen ürün: FındıkYılmaz, ekim ayındaki düşüşe dikkat çekerek şöyle devam etti:
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), TÜİK verilerine dayanan Dijital Veri Paneli’nin ekim sonuçlarını açıkladı. Buna göre tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ocak–ekim döneminde yüzde 1,01 oranında gerileyerek 22,2 milyar dolara düştü.
Aynı dönemde ithalat yüzde 21,66 arttı ve 18,48 milyar dolara yükseldi. Sektör, 3,72 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri yüzde 8,88 artarak ton başına bin 409 dolara çıktı.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Türkiye’nin tarım ve gıda dış ticaretine ilişkin bu tabloyu değerlendirdi.
Yılmaz, konuya ilişkin şunları söyledi:
Tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatı yılın ilk 10 ayında yüzde 1,01 gerilemiş. Buna mukabil ithalat yüzde 21,66 artmış durumda. TÜİK verilerine göre ihracat ocak–ekim döneminde 22,2 milyar dolara inerken ithalat 18,48 milyar dolara yükseldiği görülüyor. Bu süreçte sektör 3,72 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri ton başına bin 409 dolara çıkmış.
En fazla ihraç edilen ürün: Fındık
Yılmaz, ekim ayındaki düşüşe dikkat çekerek şöyle devam etti:
Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,24 düşerek 2,53 milyar dolara geriledi. En çok ihracat yapılan ürün grubu şekerli mamuller. Şekerli mamulleri, yaş meyve sebze ve sert kabuklu meyveler takip ediyor.
En fazla ihraç edilen ürün ise fındık. Irak, Almanya ve ABD en büyük pazarlar; ABD’ye ihracatta artış var, Irak ve Almanya’da ise düşüş görülüyor.
İthalatta birinci sırayı 4,68 milyar dolarla hayvan yemi alıyor. İlk sırada Rusya var; onu Brezilya ve Ukrayna takip ediyor. Bu tablo tarım sektöründe ithalata bağımlılığın arttığını gösteriyor.