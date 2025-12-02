https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/tarim-yazari-ali-ekber-yildirim-tarimdaki-genel-sorun-ithalata-dayali-politika-1101476632.html
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım: Tarımdaki genel sorun ithalata dayalı politika
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü, tarım yüzde 12,7 küçüldü. Tarım dışındaki bütün sektörlerin büyüdüğü görüldü.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, şunları söyledi:‘Çiftçi, paramı bankaya koysam daha çok kazanırım diyor’
“Tarımın her alanında bir problem var ama esas itibariyle 2025 yılında hem kuralık hem de zirai don nedeniyle bitkisel üretim tarafında daha büyük bir daralma var. Hayvancılık sektörü ise uzun zamandır ciddi bir krizin içinde. Üretici para kazanamayınca damızlık hayvanlarını kesip sektörden çıkanlar oluyor. Üretim azalıyor, bu kez açığı kapatmak için ithalat yapılıyor. Fakat ithalat yapıldığında üretici rekabet edemediği için yine hayvanlar kesiliyor. Türkiye’nin mutlaka bu ithalat tuzağından kurtulması gerekiyor. Bitkisel üretim tarafına geldiğimizde ise tahıllarda bir kayıp var. Ama asıl kayıp meyvelerde.”
‘Çiftçi, paramı bankaya koysam daha çok kazanırım diyor’
“Tabi tüm suçu zirai don ve iklime bağlamak doğru değil. Çünkü iklime bağlı sorunlar geçici olarak yaşanıyor. Uzun bir süredir Türkiye’de üreticiler girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için girdilerin büyük bölümünü ithalatla karşılıyor. Dolayısıyla fiyatların kontrol edilmesi çok zor. İthalata dayalı politika Türkiye’nin tarımdaki genel sorunu. Çiftçiler paramı bankaya koysam daha çok kazanırım diyor. Kırsaldaki en büyük problemlerden biri tarımdaki nüfusun yaşlanması. Dünyada da bu sorun var ama belli önlemler alınıyor. Türkiye’de genç çiftçi projesine bakınca yine ithalata bağlı olduğunu gördük. Pandemiyle ile birlikte gençlerin ilgisi çok yüksek. Büyük bir potansiyelimiz var ama değerlendiremediğimiz için bu sorunları yaşıyoruz”