Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım: Tarımdaki genel sorun ithalata dayalı politika

“Tabi tüm suçu zirai don ve iklime bağlamak doğru değil. Çünkü iklime bağlı sorunlar geçici olarak yaşanıyor. Uzun bir süredir Türkiye’de üreticiler girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için girdilerin büyük bölümünü ithalatla karşılıyor. Dolayısıyla fiyatların kontrol edilmesi çok zor. İthalata dayalı politika Türkiye’nin tarımdaki genel sorunu. Çiftçiler paramı bankaya koysam daha çok kazanırım diyor. Kırsaldaki en büyük problemlerden biri tarımdaki nüfusun yaşlanması. Dünyada da bu sorun var ama belli önlemler alınıyor. Türkiye’de genç çiftçi projesine bakınca yine ithalata bağlı olduğunu gördük. Pandemiyle ile birlikte gençlerin ilgisi çok yüksek. Büyük bir potansiyelimiz var ama değerlendiremediğimiz için bu sorunları yaşıyoruz”