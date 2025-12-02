Mutfak maliyeti bir yılda 15 bin 607 lira arttı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/mutfak-maliyeti-bir-yilda-15-bin-607-lira-artti-1101478239.html
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının “Özgür Mikrofon” bölümünde, 2024 Aralık ayından bu yana yaşanan mutfak enflasyonu ele alındı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının “Özgür Mikrofon” bölümünde, 2024 yılı Aralık ayında 22 bin 104 TL’lik asgari ücret seviyesine göre oluşturulan ve hiçbir ürünü, miktarı veya içeriği değiştirilmeden 11 ay boyunca takip edilen 50 kalemlik gıda ve temel ihtiyaç sepetinin, kasım 2025 itibarıyla 37 bin 711 TL’ye yükseldiği aktarıldı. Mutfakta bir yıldan kısa sürede 15 bin 607 TL’lik ek yük oluştuğu, bunun da yaklaşık yüzde 70,41’lik bir mutfak enflasyonuna denk geldiği ifade edildi. "Özgür Mikrofon" bölümünde kasım ayı mutfak enflasyonu şu sözlerle özetlendi:
aralık
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının “Özgür Mikrofon” bölümünde, 2024 yılı Aralık ayında 22 bin 104 TL’lik asgari ücret seviyesine göre oluşturulan ve hiçbir ürünü, miktarı veya içeriği değiştirilmeden 11 ay boyunca takip edilen 50 kalemlik gıda ve temel ihtiyaç sepetinin, kasım 2025 itibarıyla 37 bin 711 TL’ye yükseldiği aktarıldı.
Mutfakta bir yıldan kısa sürede 15 bin 607 TL’lik ek yük oluştuğu, bunun da yaklaşık yüzde 70,41’lik bir mutfak enflasyonuna denk geldiği ifade edildi.
"Özgür Mikrofon" bölümünde kasım ayı mutfak enflasyonu şu sözlerle özetlendi:
Cebimizdeki paranın 15 bin 607 liralık kısmı eridi. Yani aralık ayında 22 bin lirayla alabildiğimiz aynı ürünleri bu ay ancak 37 bin 711 liraya alabiliyoruz. Bu hesaba kira, fatura, ulaşım, sağlık, eğitim gibi kalemler dâhil değil. Sadece mutfağın maliyeti takip ediliyor. Kampanyalar veya geçici indirimler genel tabloyu gizleyemiyor. Ette, yağda, peynirde veya temel bakliyatta fiyat zaman zaman geri çekilse de bu kalıcı olmuyor. Ayrıca gramaj küçülttükleri için bazı ürünlerde etiket aynı kalsa da fiili fiyat artmış oluyor 1 kilogram peynirin geçen yıl 180 TL iken bugün 300 TL’nin üzerine çıktı. Temel bakliyatta kampanyalı fiyatlara rağmen yıl genelinde ciddi artışlar oldu, zeytinyağında fiyatın etiket üzerinde değişmese bile gramaj azaltılarak zam etkisi yaratıldı. Geçen yıl 22 bin 104 lirayla doldurduğumuz sepet bugün 37 bin 711 lira. Tespit komisyonu, asgari ücretlinin geçen yılki alım gücünü korumak istiyorsa, maaşı en azından bu seviyeye yaklaştırmak zorunda. Aksi durumda, asgari ücretli daha işe başlamadan 15 bin liranın üzerinde alım gücü kaybetmiş oluyor.