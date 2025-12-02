https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/kuzey-irakta-gerginlik-tirmaniyor-kdp-binalari-atese-verildi-koyler-bosaltiliyor-1101462082.html
Kuzey Irak’ta gerginlik tırmanıyor: KDP binaları ateşe verildi, köyler boşaltılıyor
Erbil’in Khabat ilçesinde, Herki aşireti mensubu gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından, Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait bazı... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Erbil’de Peşmerge'yle Herki aşireti mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait bazı binaların ateşe verildiği ve kaymakamlık binasının kontrol altına alındığı açıklandı. Ayrıca Erbil’in Lajan köyünde, bölgeye Peşmerge güçlerinin gelmesiyle halkın köyden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.Herki aşiretine mensup silahlılar, “Barzani’nin güçleri geri çekilmezse elektrik santrallerini hedef alacağımıza yemin ediyoruz” açıklamasında bulundu.Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Bihtiyar Muhammed, yaptığı basın açıklamasında, “Bakanlığın, Erbil’in batı sınırlarında yer alan bazı bölgelere doğru ilerleyen güçlerle ilgili herhangi bir bilgisi yoktur'' dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Erbil’de Peşmerge'yle Herki aşireti mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait bazı binaların ateşe verildiği ve kaymakamlık binasının kontrol altına alındığı açıklandı. Ayrıca Erbil’in Lajan köyünde, bölgeye Peşmerge güçlerinin gelmesiyle halkın köyden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.
Herki aşiretine mensup silahlılar, “Barzani’nin güçleri geri çekilmezse elektrik santrallerini hedef alacağımıza yemin ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Bihtiyar Muhammed, yaptığı basın açıklamasında, “Bakanlığın, Erbil’in batı sınırlarında yer alan bazı bölgelere doğru ilerleyen güçlerle ilgili herhangi bir bilgisi yoktur'' dedi.