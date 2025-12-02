Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/kuzey-irakta-gerginlik-tirmaniyor-kdp-binalari-atese-verildi-koyler-bosaltiliyor-1101462082.html
Kuzey Irak’ta gerginlik tırmanıyor: KDP binaları ateşe verildi, köyler boşaltılıyor
Kuzey Irak’ta gerginlik tırmanıyor: KDP binaları ateşe verildi, köyler boşaltılıyor
Sputnik Türkiye
Erbil’in Khabat ilçesinde, Herki aşireti mensubu gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından, Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait bazı... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T00:06+0300
2025-12-02T00:06+0300
dünya
kürdistan demokrat partisi (kdp)
ortadoğu
çatışma
silahlı çatışma
çatışmalar
çatışmasızlık hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101957/96/1019579634_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d9ebfd034fa2de1967619db24e4e8642.jpg
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Erbil’de Peşmerge'yle Herki aşireti mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait bazı binaların ateşe verildiği ve kaymakamlık binasının kontrol altına alındığı açıklandı. Ayrıca Erbil’in Lajan köyünde, bölgeye Peşmerge güçlerinin gelmesiyle halkın köyden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.Herki aşiretine mensup silahlılar, “Barzani’nin güçleri geri çekilmezse elektrik santrallerini hedef alacağımıza yemin ediyoruz” açıklamasında bulundu.Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Bihtiyar Muhammed, yaptığı basın açıklamasında, “Bakanlığın, Erbil’in batı sınırlarında yer alan bazı bölgelere doğru ilerleyen güçlerle ilgili herhangi bir bilgisi yoktur'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/abd-ve-ikby-yetkilileri-pesmerge-reformunu-ele-almak-uzere-erbilde-bir-araya-geldi-1080212614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101957/96/1019579634_116:0:1084:726_1920x0_80_0_0_17fe869e3fabd60133a2d413ed9ef546.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kürdistan demokrat partisi (kdp), ortadoğu, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar, çatışmasızlık hattı
kürdistan demokrat partisi (kdp), ortadoğu, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar, çatışmasızlık hattı

Kuzey Irak’ta gerginlik tırmanıyor: KDP binaları ateşe verildi, köyler boşaltılıyor

00:06 02.12.2025
© AA / Hamit Hüseyin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AA / Hamit Hüseyin
Abone ol
Erbil’in Khabat ilçesinde, Herki aşireti mensubu gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından, Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait bazı binaların ateşe verildiği ve kaymakamlık binasının kontrol altına alındığı bildirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Erbil’de Peşmerge'yle Herki aşireti mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait bazı binaların ateşe verildiği ve kaymakamlık binasının kontrol altına alındığı açıklandı. Ayrıca Erbil’in Lajan köyünde, bölgeye Peşmerge güçlerinin gelmesiyle halkın köyden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.
Herki aşiretine mensup silahlılar, “Barzani’nin güçleri geri çekilmezse elektrik santrallerini hedef alacağımıza yemin ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Bihtiyar Muhammed, yaptığı basın açıklamasında, “Bakanlığın, Erbil’in batı sınırlarında yer alan bazı bölgelere doğru ilerleyen güçlerle ilgili herhangi bir bilgisi yoktur'' dedi.
Peşmerge güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
DÜNYA
ABD ve IKBY yetkilileri, Peşmerge reformunu ele almak üzere Erbil'de bir araya geldi
31 Ocak 2024, 02:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала