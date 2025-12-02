https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/emekli-bassavci-mehmet-demir-anadolu-cocuguyum-karsiligini-alirsin-1101488874.html
Emekli Başsavcı Mehmet Demir: Anadolu çocuğuyum karşılığını alırsın
Emekli Başsavcı Mehmet Demir: Anadolu çocuğuyum karşılığını alırsın
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul müdürü tarafından darp edilen otizmli bireyin annesi Derya Yavuz ve bir... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T19:12+0300
2025-12-02T19:12+0300
2025-12-02T19:12+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
ali tarakçı
emekli
anadolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Manisa Turgutlu’da ortaokul öğrencisi otizmli bir birey, okul müdürü tarafından tartaklanarak darp edildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin üzerinden okul müdürü tutuklanırken okul velileri yaptığı basın açıklamasıyla müdüre destek verdi. Otizmli bireyin annesi Derya Yavuz canlı yayına katılarak son gelişmeleri aktardı.Emekli Başsavcı Mehmet Demir ise bir canlı yayında gazeteci Ali Tarakçı ile girdiği diyalog sonrasında gündeme geldi. Emekli Başsavcı Demir, yayında yaşananları ilk kez Mustafa Hoş’a anlattı.‘Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın’Emekli Başsavcı Mehmet Demir, şunları söyledi:
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, haberler, ali tarakçı, emekli, anadolu
türkiye, haberler, ali tarakçı, emekli, anadolu
Emekli Başsavcı Mehmet Demir: Anadolu çocuğuyum karşılığını alırsın
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul müdürü tarafından darp edilen otizmli bireyin annesi Derya Yavuz ve bir canlı yayında gazeteci ile girdiği diyalogla gündeme gelen Emekli Başsavcı Mehmet Demir oldu.
Manisa Turgutlu’da ortaokul öğrencisi otizmli bir birey, okul müdürü tarafından tartaklanarak darp edildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin üzerinden okul müdürü tutuklanırken okul velileri yaptığı basın açıklamasıyla müdüre destek verdi. Otizmli bireyin annesi Derya Yavuz canlı yayına katılarak son gelişmeleri aktardı.
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ise bir canlı yayında gazeteci Ali Tarakçı ile girdiği diyalog sonrasında gündeme geldi. Emekli Başsavcı Demir, yayında yaşananları ilk kez Mustafa Hoş’a anlattı.
‘Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın’
Emekli Başsavcı Mehmet Demir, şunları söyledi:
2-3 defa programa katılmadım. Sunucu beni arayıp ‘tartışma olmayacak’ diyerek davet etti. Ben bu şahsı daha önceden hiç tanımıyorum, hiç görmedim. Yayından önce boşluğa düştüm, kimler katılıyor diye sormadım. Programdan 10 dakika önce gördüm. O program tartışma programı değil. Ben bu şahsın bana konuşurken müdahale etmek için sorguya çekmek için geldiğini de bilmiyordum. Konuşurken direkt ‘hüküm verildi mi’ diye konuştu. Ben en baştan ‘sanane kardeşim’ dedim sakin şekilde, ‘ben böyle konuşuyorum’ dedim. O da ısrarla ‘sen niye böyle konuşuyorsun’ dedi. Soru sormuyor bana zaten, adam beni eleştiriyor. ‘Sen modaretör müsün de bana soru soruyorsun’ dedim. Ben siyasetçi kimliğimle katılmadım ki her önüne gelen bana soru sorsun. Ben hukuki görüşlerimi anlatmak için oradaydım. ‘Güç zehirlenmesi yaşıyor’ deniliyor. Emekli savcının bir gücü yok. Herhangi bir emekli öğretmen mühendis gibi. Sen bana küfür edersen ben Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın.