Emekli Başsavcı Mehmet Demir: Anadolu çocuğuyum karşılığını alırsın

2-3 defa programa katılmadım. Sunucu beni arayıp ‘tartışma olmayacak’ diyerek davet etti. Ben bu şahsı daha önceden hiç tanımıyorum, hiç görmedim. Yayından önce boşluğa düştüm, kimler katılıyor diye sormadım. Programdan 10 dakika önce gördüm. O program tartışma programı değil. Ben bu şahsın bana konuşurken müdahale etmek için sorguya çekmek için geldiğini de bilmiyordum. Konuşurken direkt ‘hüküm verildi mi’ diye konuştu. Ben en baştan ‘sanane kardeşim’ dedim sakin şekilde, ‘ben böyle konuşuyorum’ dedim. O da ısrarla ‘sen niye böyle konuşuyorsun’ dedi. Soru sormuyor bana zaten, adam beni eleştiriyor. ‘Sen modaretör müsün de bana soru soruyorsun’ dedim. Ben siyasetçi kimliğimle katılmadım ki her önüne gelen bana soru sorsun. Ben hukuki görüşlerimi anlatmak için oradaydım. ‘Güç zehirlenmesi yaşıyor’ deniliyor. Emekli savcının bir gücü yok. Herhangi bir emekli öğretmen mühendis gibi. Sen bana küfür edersen ben Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın.