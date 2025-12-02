‘Avrupa Birliği, Fener Rum Patrikhanesi’ni Vatikan benzeri bir yapıya dönüştürmek istiyor’

“Şimdi iki Kilisenin birleşmesinden bahsediliyor. Yani Fener Rum Kilisesi ile Patrikhanenin… doktrin olarak ve siyasi kültür olarak, tarih olarak mümkün değil. Bunun mümkünatı yok. Papa büyük bir Hristiyan dünyasının lideri, aynı zamanda ruhani ve idari lideri. İstanbul'daki bizim Patrikhane demeye ağzımızı alıştırdığımız kurum ise aslında İstanbul ve Adalar’da yaşayan Rumların ruhani lideri. Onların kilisesinin başı. Bu kilisenin bir ekümenik olması laftan ibaret. Çünkü bu kiliseye bağlı Ortodoks toplumlar oldukça sınırlı sayıda. Yani Türkiye'de kaç bin Rum vardır. Bunlara On iki adaların bazılarındaki Rum toplumlarını ilave edin, tümü değil. Yunanistan'daki Aynoroz bölgesi buna bağlı. Ayrıca Amerika'daki Rumlar, Kanada'daki, Latin Amerika'daki, Avustralya'daki, Yeni Zelanda varsa oralardaki Rum toplumları da Osmanlı'dan göçüp gittikleri için ve oradan göçüp giderken de Osmanlı'daki Patrikhaneye bağlı oldukları için onun ruhani liderliğini kabul etmeye devam ediyorlar. Zaten bu Kilisenin de Amerika'da ve başka yerlerde temsilcileri de var.

Şimdi bizi burada rahatsız eden şey şu, her iki din de, yani Katoliklik de Ortodoksluk da siyasetin fevkalade içinde. Katoliklik yapısı gereği yüzyıllarca devletle çatışma içinde olmuş. Devlete ‘sen çekil ben toplumu yöneteyim’ demiş. Devlet başkanlarını aforoz edebilecek güç ve yetkilere sahip olmuş. Toplum üzerinde etkisi olabildiğince olağanüstü derecede hissedilmiş bir din. Bu dinin 1648'deki 30 yıl savaşından sonra etkisi azalmış ve toplumda bir sekülerleşme başlamış. Uluslararası ilişkiler de sekülerleşmiş. Artık devletler savaşırken veya savaşa giderken veya savaş sonrası müzakere ederken, karşısındakinin Katolik mi yoksa Lutheryan mı ya da Anglikan mı diye bir hesap yapmamış. ‘Benim çıkarıma mı, değil mi?’ diye. Yani uluslararası ilişkiler, devlet ilişkileri, devlet yönetimi hepsi hızla sekülerleşmiş.

Ortodoksluk ise baştan beri Bizans'ı örnek alırsak, orada Patrik'le İmparator arasında bir çatışma yok. Onlar daha çok belli bir anlaşma, uzlaşma üzerinden gidiyorlar. Yani İmparator'un en büyük güç olduğunu Patrik de kabul ediyor. Patrik'e de danışıyor tabii. Aynı Osmanlı'daki Şeyhülislam - Padişah ilişkisi gibi. Ama en önemlisi Ortodoksluğun tıpkı Sünni İslam'da olduğu gibi, yani Osmanlı'da olduğu gibi devleti yönetme iddiası yok. Kendisinde böyle bir meşruiyet kaynağı görmüyor. Belki de bu yüzden Osmanlı zaten yüzyıllarca İstanbul'daki patrikhaneyi yüceltmiş, bunu tek otorite haline getirmiş. Normalde Ortodoksluk böyle tek elden yönetilen bir din de değildir. Hatta buna milli dinler diyebiliriz. 19. yüzyılda Ortodoks toplumlar Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız olurken, her birinin kendi Kilisesi, Patrikhanesi ki bunlar tarihi Patrikhaneler yeniden ön plana çıkmış. Mesela Sırplar'ın Kosova'daki kendilerinin peç dediği, Arnavutların pea, Türklerin ipek dediği yerdeki meşhur Patrikhaneleri. Yunanistan'da bir otosefal Kilise kurulmuş. Osmanlı kendisi Bulgar kilisesini, egzarhiayı kurmuş. Yani Ortodoksluk siyasetle iç içe ve Ortodoks milletlerin milletleşme sürecinin en önemli unsurlarından biri haline gelmiş, politik kültürü belirlemesine olağanüstü katkılarda bulunmuş. Bunu Yunanlarda, Kıbrıs Rumlarında sıklıkla da görüyoruz. Yani Kilise toplumda çok belirleyici bir durumda. Bu şu anlama gelmiyor; bu toplumlar böyle çok fanatik, fundamentalist derecede dindar değil; hayır, normal hayatlarında olabildiğince seküler… Ama Kilise siyasetin içinde olduğu için, belki parti politikalarının içinde değil ama kimlik yapısının içinde olduğu için böyle bir durum var. Bu iki Kiliseyi birleştiremezsiniz. Tarihte de bu yönde birtakım girişimler olmuştu. Başarısızlığa uğramıştı, Uniat Kilisesi diye. Şimdi böyle bir şeyin olması zaten mümkün değil. Ayrıca İstanbul'daki Kilisenin cemaati yok. Bu Kilise yok 300 milyonluk Ortodoks toplumunun ruhani lideri falan… Bunlar büyük ölçüde fasarya. Gerçekle alakası yok. İstanbul'daki Kilisenin kendi iddiaları, başındaki zatın Patrik sıfatıyla kendi kendine yarattığı bir durum. Bunun zaten Osmanlı'dan kalan bir kurum olarak cemaati kalmadı burada.”