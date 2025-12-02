ASAM Başkanı Güçlüer: Kızıl Elma'nın başarılı füze atışı dünyada bir ilk

Kızıl Elma’nın yapmış olduğu atışı başka ülkelerde de yapıyorlar. ABD’de de yine insansız hava aracına füze takıp ateşliyorlar. Rusya’da da Çin’de de. Neden Türkiye’deki önemli oluyor? Teknik olarak açıklayalım. Diğer ülkelerde insansız hava araçlarından atılan füzeler, termal güdümlü olarak atılıyor. Türkiye’de yapılan atış testindeki sistem, termal güdümlü değil radar güdümlü olması, mevzu bu aslında. Dünyada bir insansız hava aracından ki biz ona insansız savaş uçağı diyoruz. Hem Bayraktar Kızıl Elma hem de Anka-3’te yapılan testte ilk defa dünyada radar güdümlü olarak bir hava-hava füzesi insansız hava aracından atıldı ve hedefi başarıyla vurdu. Bunu yapabilmesi için Bayraktar Kızıl Elma’ya MURAD AESA-100 radarı takıldı. Bu radar, ABD’nin kullandığı radar sisteminden çok farklı. Orada kullanılan sistemde görünürlüğü sağlayan kimyasal ve mekanik maddelerin yerine bizimkiler çok farklı bir kimyasal ve mekanik maddeler kullandılar. Bu noktada dünyada sadece bizde var. 150 km’den dördüncü nesil bütün uçakları görüyor, F-15’ler dahil. Radar güdümlü olunca birden fazla Kızıl Elma’ya MURAD AESA-100 radarını takarsanız, Kızıl Elma füzeyi ateşledikten sonra düşürülse bile aynı anda bu füzenin güdümü Kızıl Elma’lar tarafından yönetilmeye devam ediliyor. Biz Bayraktar Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı üzerinden pilotlu F-35’leri vurabilecek duruma geldik. Biz bunlar sayesinde F-35’lere karşı savunma bariyeri oluşturduk. Dünyada bu yok ilk defa Türkiye yaptı. Bu yüzden artık bölge hava üstünlüğü Türkiye’ye geçmeye başladı.