Ali Çağatay: Memlekette ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız bütçe görüşmelerini takip edin

TRT bu programları veriyor, arada nedensiz kesintiler yapabiliyor ama bütçe görüşmelerini lütfen takip ediniz. Memlekette ne olup bittiğini orada net biçimde görebiliyorsunuz. Eğer bugün etrafınızda olup bitenlerden haberdar olmadığınızı düşünüyorsanız bütçe görüşmelerini takip edin. Plan Bütçe Komisyonu’nu izleyemediyseniz bile bugünden itibaren Genel Kurul’daki görüşmeleri takip edin. Çok faydalanacaksınız; memleketin nasıl yönetildiğini, işlerin nasıl gittiğini anlamanız için büyük bir senaryo çıkaracaktır. Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte parlamenterlerin bir hükmü, bir hüviyeti kalmadığını biliyoruz. Birer parmak makinesine dönüşmüşlerdir. Ama bütçe görüşmeleri sırasında izleyin, göreceksiniz. Çok yıldız ve cevher milletvekilleri var. AK Parti'de de var.