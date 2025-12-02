https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/ali-cagatay-memlekette-ne-olup-bittigini-ogrenmek-istiyorsaniz-butce-gorusmelerini-takip-edin--1101467312.html
Ali Çağatay: Memlekette ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız bütçe görüşmelerini takip edin
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bütçe teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Komisyon, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerini onaylamasının ardından 15 maddeden oluşan bütçe kanun teklifini ve 7 maddelik kesin hesap teklifini kabul etti. Ayrıca, teklifin 4. maddesinde verilen ortak önergeyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların tazminat göstergelerinde artış yapılması oy birliğiyle kabul edildi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bütçe teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay: Memlekette ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız bütçe görüşmelerini takip edin
09:23 02.12.2025 (güncellendi: 09:25 02.12.2025)
Bütçe teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Komisyon, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerini onaylamasının ardından 15 maddeden oluşan bütçe kanun teklifini ve 7 maddelik kesin hesap teklifini kabul etti. Ayrıca, teklifin 4. maddesinde verilen ortak önergeyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların tazminat göstergelerinde artış yapılması oy birliğiyle kabul edildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bütçe teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Merkezi Yönetim Bütçesini dün kabul etti. Bundan sonra bütçe Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na gelecek, Genel Kurul’da devam edecek. Genel Kurul’daki görüşmeleri takip etmenizi tavsiye ederim. Genel Kurul aşaması çok renkli, çok hareketli geçiyor. Bugün bir parmak makinesine dönüşmüş parlamentomuz bile bütçe görüşmelerinde parlamenterizmin ne kadar büyük bir nimet olduğunu size kanıtlayacaktır. Bu görüşmelerde yıldız milletvekilleri ortaya çıkar; Bülent Ecevit bir bütçe görüşmesinde yıldızlaşarak başbakanlığa doğru gelmiştir. Süleyman Demirel de, Osman Bölükbaşı da bütçe konuşmalarıyla yıldızlaşan siyasetçilerdendir.
Çağatay, bütçe görüşmelerinin kamuoyuna sağladığı bilgi açısından kritik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
TRT bu programları veriyor, arada nedensiz kesintiler yapabiliyor ama bütçe görüşmelerini lütfen takip ediniz. Memlekette ne olup bittiğini orada net biçimde görebiliyorsunuz. Eğer bugün etrafınızda olup bitenlerden haberdar olmadığınızı düşünüyorsanız bütçe görüşmelerini takip edin. Plan Bütçe Komisyonu’nu izleyemediyseniz bile bugünden itibaren Genel Kurul’daki görüşmeleri takip edin. Çok faydalanacaksınız; memleketin nasıl yönetildiğini, işlerin nasıl gittiğini anlamanız için büyük bir senaryo çıkaracaktır. Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte parlamenterlerin bir hükmü, bir hüviyeti kalmadığını biliyoruz. Birer parmak makinesine dönüşmüşlerdir. Ama bütçe görüşmeleri sırasında izleyin, göreceksiniz. Çok yıldız ve cevher milletvekilleri var. AK Parti'de de var.