https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yildiz-yazicioglu-kilicdaroglu-sabaha-roportaj-vererek-ozgur-ozele-iyilik-yapti-1101458377.html
Yıldız Yazıcıoğlu: Kılıçdaroğlu Sabah'a röportaj vererek Özgür Özel'e iyilik yaptı
Yıldız Yazıcıoğlu: Kılıçdaroğlu Sabah'a röportaj vererek Özgür Özel'e iyilik yaptı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu oldu. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T19:11+0300
2025-12-01T19:11+0300
2025-12-01T19:11+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
haberler
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanlığı
chp
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Yıldız Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üç gün süren 39. Olağan Kurultayı’ndan izlenimlerini canlı yayında paylaştı.Yazıcıoğlu, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
haberler, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, chp, radyo sputnik, radyo
haberler, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, chp, radyo sputnik, radyo
Yıldız Yazıcıoğlu: Kılıçdaroğlu Sabah'a röportaj vererek Özgür Özel'e iyilik yaptı
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu oldu.
Yıldız Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üç gün süren 39. Olağan Kurultayı’ndan izlenimlerini canlı yayında paylaştı.
Yazıcıoğlu, şunları söyledi:
Özgür Özel’in liderliğini bir kez daha pekiştirdiği, delege tarihinde en yüksek oranda alan genel başkan sıfatını kazandığı ve siyasi partiler kanunu uyarınca kurultay olağan takvimi bakımından CHP, önümüzdeki parlamento seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacak yönetim kadrosunu belirlediği kurultay gerçekleştirmiş oldu. CHP’de değişim hareketinin ikinci dönemi başlıyor denilebilir. Bu hareketin İmamoğlu ve Özel’in ortak liderliğinde yürüyen dönem olduğunu belirtmek isterim. İmamoğlu’nun etkisinin azaltılacağı, Özel’in yola tek devam edeceği, Cumhurbaşkanlığı adaylığına çalışacağı gibi yorumlar yapıldı. Özel’in destek istediği anahtar listesine delagasyon destek verdi. İmamoğlu ile Özel’in yoldaşlığının güçlenerek devam ettiğini söylemek mümkün. O sözleri boşa düşüren bir kurultay gördük. Kılıçdaroğlu’na destek minimal düzeyde kaldı. Kılıçdaroğlu’nun Sabah gazetesine röportaj vermesi destekçilerinin de tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu bu röportajıyla Özel’e büyük bir iyilik yapmış oldu çünkü parti tabanını konsolide etti.