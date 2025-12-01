Yıldız Yazıcıoğlu: Kılıçdaroğlu Sabah'a röportaj vererek Özgür Özel'e iyilik yaptı

Özgür Özel’in liderliğini bir kez daha pekiştirdiği, delege tarihinde en yüksek oranda alan genel başkan sıfatını kazandığı ve siyasi partiler kanunu uyarınca kurultay olağan takvimi bakımından CHP, önümüzdeki parlamento seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacak yönetim kadrosunu belirlediği kurultay gerçekleştirmiş oldu. CHP’de değişim hareketinin ikinci dönemi başlıyor denilebilir. Bu hareketin İmamoğlu ve Özel’in ortak liderliğinde yürüyen dönem olduğunu belirtmek isterim. İmamoğlu’nun etkisinin azaltılacağı, Özel’in yola tek devam edeceği, Cumhurbaşkanlığı adaylığına çalışacağı gibi yorumlar yapıldı. Özel’in destek istediği anahtar listesine delagasyon destek verdi. İmamoğlu ile Özel’in yoldaşlığının güçlenerek devam ettiğini söylemek mümkün. O sözleri boşa düşüren bir kurultay gördük. Kılıçdaroğlu’na destek minimal düzeyde kaldı. Kılıçdaroğlu’nun Sabah gazetesine röportaj vermesi destekçilerinin de tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu bu röportajıyla Özel’e büyük bir iyilik yapmış oldu çünkü parti tabanını konsolide etti.