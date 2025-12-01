https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/unlu-turkucu-nihat-dogan-canli-yayinda-sinirlendi-bagcilarda-500-tane-yegenim-var-1101456927.html
Ünlü türkücü Nihat Doğan canlı yayında sinirlendi: 'Bağcılarda 500 tane yeğenim var'
Ünlü türkücü Nihat Doğan canlı yayında sinirlendi: 'Bağcılarda 500 tane yeğenim var'
Sputnik Türkiye
Ünlü türkücü Nihat Doğan, Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının canlı yayınında bir kuryeye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T17:45+0300
2025-12-01T17:45+0300
2025-12-01T17:45+0300
türki̇ye
türkiye
nihat doğan
haber sunucusu
canlı yayın
hakaret
hakaret davası
tehdit
tehdit dili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103516/18/1035161863_14:0:1010:560_1920x0_80_0_0_5837a18d615060d1d1a9fb56a94b3a99.jpg
Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapan Nihat Doğan, hakkında para karşılığı tehditte bulunduğunu iddia eden kuryeye seslendi.Doğan, canlı yayında yaptığı konuşmada, “Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız, bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.Sanatçının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Birçok kullanıcı Doğan’ın çıkışını tartışırken, konu sosyal platformlarda en çok konuşulanlar arasına girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230202/antidepresani-yorumlayan-nihat-dogandan-mabel-matize-sarkiyi-kilciksiz-fileto-yapmisim-bana-ver-1066490610.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103516/18/1035161863_139:0:886:560_1920x0_80_0_0_08d290e9d7587bdc485e63cc03436e98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, nihat doğan, haber sunucusu, canlı yayın, hakaret, hakaret davası, tehdit, tehdit dili
türkiye, nihat doğan, haber sunucusu, canlı yayın, hakaret, hakaret davası, tehdit, tehdit dili
Ünlü türkücü Nihat Doğan canlı yayında sinirlendi: 'Bağcılarda 500 tane yeğenim var'
Ünlü türkücü Nihat Doğan, Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının canlı yayınında bir kuryeye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapan Nihat Doğan, hakkında para karşılığı tehditte bulunduğunu iddia eden kuryeye seslendi.
Doğan, canlı yayında yaptığı konuşmada, “Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız, bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
Sanatçının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Birçok kullanıcı Doğan’ın çıkışını tartışırken, konu sosyal platformlarda en çok konuşulanlar arasına girdi.