Ünlü türkücü Nihat Doğan canlı yayında sinirlendi: 'Bağcılarda 500 tane yeğenim var'

Ünlü türkücü Nihat Doğan, Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının canlı yayınında bir kuryeye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapan Nihat Doğan, hakkında para karşılığı tehditte bulunduğunu iddia eden kuryeye seslendi.Doğan, canlı yayında yaptığı konuşmada, “Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız, bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.Sanatçının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Birçok kullanıcı Doğan’ın çıkışını tartışırken, konu sosyal platformlarda en çok konuşulanlar arasına girdi.

