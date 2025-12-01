https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/rusya-guvenlik-konseyi-siber-guvenlikte-abd-ile-isbirligini-yeniden-baslatmaya-haziriz-1101458501.html
Rusya Güvenlik Konseyi: Siber güvenlikte ABD ile işbirliğini yeniden başlatmaya hazırız
Rusya Güvenlik Konseyi: Siber güvenlikte ABD ile işbirliğini yeniden başlatmaya hazırız
01.12.2025
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Oleg Hramov, Washington'un istekli olması halinde Rusya'nın siber güvenlik konusunda ABD ile yeniden işbirliği yapmasının mümkün olduğunu söyledi.Rus basınına konuşan Hramov, siyasi açıdan motive olmuş Batılı ülkelerin Rusya'nın siber güvelik alanındaki taleplerine ya seçici bir şekilde uyduğunu ya da çoğunlukla da görmezden geldiğini belirtti.2021’de Rusya'nın ABD ile başlayan etkileşimini olumlu bir örnek olarak nitelendiren Hramov, ancak Beyaz Saray'ın Mart 2022'den itibaren tek taraflı olarak çalışma grubuna katılımını sonlandırdığını ve kritik tesislerin güvenliğiyle ilgili konuların ortak bir şekilde değerlendirilmesinden vazgeçtiğini ifade etti.Hramov, Rusya'nın siber alanda genel kabul görmüş, hukuken bağlayıcı etkileşim normlarına dayalı, adil bir küresel uluslararası enformasyon güvenliği sistemi oluşturma ilkesine her zaman bağlı kaldığını kaydetti.
Rusya Güvenlik Konseyi: Siber güvenlikte ABD ile işbirliğini yeniden başlatmaya hazırız
Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Washington'un da buna niyetli olması durumunda Rusya'nın siber güvenlik konusunda ABD ile işbirliğini yeniden başlatmaya hazır olduğu belirtildi.
