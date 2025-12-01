https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/netanyahunun-af-talebine-herzogdan-yanit-israilin-cikarini-gozeterek-karar-verecegim-1101454708.html
Netanyahu’nun af talebine Herzog’dan yanıt: 'İsrail’in çıkarını gözeterek karar vereceğim'
Netanyahu’nun af talebine Herzog’dan yanıt: 'İsrail’in çıkarını gözeterek karar vereceğim'
Sputnik Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yolsuzluk davaları nedeniyle affını isteyen Başbakan Benyamin Netanyahu için karar verirken 'ülkenin ve toplumun çıkarlarını... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T16:59+0300
2025-12-01T16:59+0300
2025-12-01T16:59+0300
dünya
haberler
isaac herzog
donald trump
avichai mandelblit
i̇srail
cumhurbaşkanlığı
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/09/1064366803_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6e65c544156b737e37453e59c4cfc228.jpg
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebi konusunda “İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar vereceğini” açıkladı.Herzog adına ofisten yapılan açıklamada, Netanyahu’nun başvurusunun ardından İsrail kamuoyunda oluşan tartışmalara dikkat çekildi. Açıklamada, konunun hassasiyeti vurgulanarak sürecin dikkatle yürütüleceği belirtilerek, "Bu konunun en doğru ve hassas şekilde ele alınacağını açıklamıştım. Yalnızca İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulunduracağım" ifadeleri yer aldı.Netanyahu’nun affı istemesi, ülkedeki farklı topluluklar ve siyasi çevreler arasında geniş yankı uyandırdı. Herzog, şiddet içeren söylemlerin kendisini etkilemediğini, saygılı ve yapıcı yorumların ise sağlıklı bir diyaloğun önünü açtığını ifade etti. İsrail halkını görüşlerini açık ancak sorumlu bir dille paylaşmaya davet etti.Trump’tan Herzog’a 'af mektubu'ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen ay Netanyahu’nun affedilmesi yönünde Herzog’a bir mektup gönderdiği hatırlatıldı. Netanyahu ise daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklamasına rağmen, yaklaşık altı yıldır yargılandığı davalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına resmi başvuruda bulundu.İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olmuştuDönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, “rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Böylece Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçmişti.“1000”, “2000” ve “4000” olarak adlandırılan dosyalar kapsamında Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevini kişisel çıkarları doğrultusunda kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. İlk duruşması ise 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/netanyahu-israil-cumhurbaskani-herzogdan-yolsuzluk-davalarindan-af-istedi--1101426223.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/09/1064366803_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cdf64b1a39642e5df756b66966c6d9a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, isaac herzog, donald trump, avichai mandelblit, i̇srail, cumhurbaşkanlığı, benyamin netanyahu
haberler, isaac herzog, donald trump, avichai mandelblit, i̇srail, cumhurbaşkanlığı, benyamin netanyahu
Netanyahu’nun af talebine Herzog’dan yanıt: 'İsrail’in çıkarını gözeterek karar vereceğim'
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yolsuzluk davaları nedeniyle affını isteyen Başbakan Benyamin Netanyahu için karar verirken 'ülkenin ve toplumun çıkarlarını esas alacağını' açıkladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebi konusunda “İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar vereceğini” açıkladı.
Herzog adına ofisten yapılan açıklamada, Netanyahu’nun başvurusunun ardından İsrail kamuoyunda oluşan tartışmalara dikkat çekildi. Açıklamada, konunun hassasiyeti vurgulanarak sürecin dikkatle yürütüleceği belirtilerek, "Bu konunun en doğru ve hassas şekilde ele alınacağını açıklamıştım. Yalnızca İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulunduracağım" ifadeleri yer aldı.
Netanyahu’nun affı istemesi, ülkedeki farklı topluluklar ve siyasi çevreler arasında geniş yankı uyandırdı. Herzog, şiddet içeren söylemlerin kendisini etkilemediğini, saygılı ve yapıcı yorumların ise sağlıklı bir diyaloğun önünü açtığını ifade etti. İsrail halkını görüşlerini açık ancak sorumlu bir dille paylaşmaya davet etti.
Trump’tan Herzog’a 'af mektubu'
ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen ay Netanyahu’nun affedilmesi yönünde Herzog’a bir mektup gönderdiği hatırlatıldı. Netanyahu ise daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklamasına rağmen, yaklaşık altı yıldır yargılandığı davalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına resmi başvuruda bulundu.
İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olmuştu
Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, “rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Böylece Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçmişti.
“1000”, “2000” ve “4000” olarak adlandırılan dosyalar kapsamında Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevini kişisel çıkarları doğrultusunda kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. İlk duruşması ise 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülmüştü.