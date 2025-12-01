Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/netanyahunun-af-talebine-herzogdan-yanit-israilin-cikarini-gozeterek-karar-verecegim-1101454708.html
Netanyahu’nun af talebine Herzog’dan yanıt: 'İsrail’in çıkarını gözeterek karar vereceğim'
Netanyahu’nun af talebine Herzog’dan yanıt: 'İsrail’in çıkarını gözeterek karar vereceğim'
Sputnik Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yolsuzluk davaları nedeniyle affını isteyen Başbakan Benyamin Netanyahu için karar verirken 'ülkenin ve toplumun çıkarlarını... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T16:59+0300
2025-12-01T16:59+0300
dünya
haberler
isaac herzog
donald trump
avichai mandelblit
i̇srail
cumhurbaşkanlığı
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/09/1064366803_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6e65c544156b737e37453e59c4cfc228.jpg
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebi konusunda “İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar vereceğini” açıkladı.Herzog adına ofisten yapılan açıklamada, Netanyahu’nun başvurusunun ardından İsrail kamuoyunda oluşan tartışmalara dikkat çekildi. Açıklamada, konunun hassasiyeti vurgulanarak sürecin dikkatle yürütüleceği belirtilerek, "Bu konunun en doğru ve hassas şekilde ele alınacağını açıklamıştım. Yalnızca İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulunduracağım" ifadeleri yer aldı.Netanyahu’nun affı istemesi, ülkedeki farklı topluluklar ve siyasi çevreler arasında geniş yankı uyandırdı. Herzog, şiddet içeren söylemlerin kendisini etkilemediğini, saygılı ve yapıcı yorumların ise sağlıklı bir diyaloğun önünü açtığını ifade etti. İsrail halkını görüşlerini açık ancak sorumlu bir dille paylaşmaya davet etti.Trump’tan Herzog’a 'af mektubu'ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen ay Netanyahu’nun affedilmesi yönünde Herzog’a bir mektup gönderdiği hatırlatıldı. Netanyahu ise daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklamasına rağmen, yaklaşık altı yıldır yargılandığı davalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına resmi başvuruda bulundu.İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olmuştuDönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, “rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Böylece Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçmişti.“1000”, “2000” ve “4000” olarak adlandırılan dosyalar kapsamında Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevini kişisel çıkarları doğrultusunda kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. İlk duruşması ise 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/netanyahu-israil-cumhurbaskani-herzogdan-yolsuzluk-davalarindan-af-istedi--1101426223.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/09/1064366803_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cdf64b1a39642e5df756b66966c6d9a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, isaac herzog, donald trump, avichai mandelblit, i̇srail, cumhurbaşkanlığı, benyamin netanyahu
haberler, isaac herzog, donald trump, avichai mandelblit, i̇srail, cumhurbaşkanlığı, benyamin netanyahu

Netanyahu’nun af talebine Herzog’dan yanıt: 'İsrail’in çıkarını gözeterek karar vereceğim'

16:59 01.12.2025
© İHAİsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan 14 gün daha süre istedi.
İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Benyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan 14 gün daha süre istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
© İHA
Abone ol
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yolsuzluk davaları nedeniyle affını isteyen Başbakan Benyamin Netanyahu için karar verirken 'ülkenin ve toplumun çıkarlarını esas alacağını' açıkladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebi konusunda “İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar vereceğini” açıkladı.
Herzog adına ofisten yapılan açıklamada, Netanyahu’nun başvurusunun ardından İsrail kamuoyunda oluşan tartışmalara dikkat çekildi. Açıklamada, konunun hassasiyeti vurgulanarak sürecin dikkatle yürütüleceği belirtilerek, "Bu konunun en doğru ve hassas şekilde ele alınacağını açıklamıştım. Yalnızca İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulunduracağım" ifadeleri yer aldı.
Netanyahu’nun affı istemesi, ülkedeki farklı topluluklar ve siyasi çevreler arasında geniş yankı uyandırdı. Herzog, şiddet içeren söylemlerin kendisini etkilemediğini, saygılı ve yapıcı yorumların ise sağlıklı bir diyaloğun önünü açtığını ifade etti. İsrail halkını görüşlerini açık ancak sorumlu bir dille paylaşmaya davet etti.

Trump’tan Herzog’a 'af mektubu'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen ay Netanyahu’nun affedilmesi yönünde Herzog’a bir mektup gönderdiği hatırlatıldı. Netanyahu ise daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklamasına rağmen, yaklaşık altı yıldır yargılandığı davalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına resmi başvuruda bulundu.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olmuştu

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, “rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Böylece Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçmişti.
1000”, “2000” ve “4000” olarak adlandırılan dosyalar kapsamında Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevini kişisel çıkarları doğrultusunda kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. İlk duruşması ise 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülmüştü.
Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
DÜNYA
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan yolsuzluk davalarından af istedi
Dün, 14:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала