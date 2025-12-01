https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/mardinde-bir-ailenin-evlerinde-baslarindan-vurulmus-halde-olu-bulunmasi-cok-fazla-asilsiz-haber-1101461573.html

Mardin'de bir ailenin evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulunması: 'Çok fazla asılsız haber yayınlanmaya başladı'

Mardin'de bir ailenin evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulunması: 'Çok fazla asılsız haber yayınlanmaya başladı'

Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki kızlarının evlerinde başlarından vurulmuşl halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada aile üyelerinin ifadeleri...

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Kasım'da Kızıltepe ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Mehmet Kaya'nın annesi, babası ve 3 kardeşi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.Amniyetteki ifade işlemlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan ailenin avukatı Nurullah Öner, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu anımsattı ve konuyla ilgili aralıklarla basına açıklama yaptıklarını söyledi.Öner, gizlilik kararına rağmen birçok asılsız bilginin paylaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:Öner gizlilik kararı nedeniyle paylaşabilecekleri bilgilerin sınırlı olduğunu ve soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama sayısında artış olabileceğini belirtti.Saldırıda vefat eden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya da aile olarak iddialardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi."Çok fazla asılsız haber yayınlanmaya başladı. Acımız büyük. Her gün yeniden aynı acıyı yaşamamıza neden olan paylaşımlar yapılıyor. Biz temiz bir aileyiz, düşmanlığımız, husumetimiz, borcumuz yok. Kardeşim ve eşi üniversite mezunu insanlar. Bizi bilen biliyor. Yıllardır Kızıltepe'de esnaflık yapıyoruz. Bütün çevrede tanınan insanlarız" ifadelerini kullanan Kaya, asılsız haberlerin aileyi karaladığını kaydetti.Kaya da dosyada gizlilik kararı bulunduğuna işaret etti:Kaya, tutuklanan bir şüphelinin babasıyla geçmişte esnaflık ilişkisi nedeniyle tanışıklıklarının bulunduğunu anlatarak, 2006'dan bu yana ilçede esnaflık yaptıklarını belirtti.Sadık Kaya, "Sizden ricam lütfen çarpıtılmış haberler yapılmasın. Bırakın acımızı yaşayalım. Asılsız haberler acımızın üstüne tuz, biber olmasın" ifadelerini kullandı.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.C, V.E. ve B.K. tutuklanmıştı.

