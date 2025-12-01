Mardin'de bir ailenin evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulunması: 'Çok fazla asılsız haber yayınlanmaya başladı'
23:59 01.12.2025 (güncellendi: 00:00 02.12.2025)
© AA / Halil İbrahim SincarMardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaya ailesinin ifadesine başvuruldu
© AA / Halil İbrahim Sincar
Abone ol
Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki kızlarının evlerinde başlarından vurulmuşl halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada aile üyelerinin ifadeleri alındı. Aile avukatı yakın zamanda olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını düşündüklerini söylerken saldırıda ölen Mehmet Kaya'nın ağabeyi "Çok fazla asılsız haber yayınlanmaya başladı" dedi.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Kasım'da Kızıltepe ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Mehmet Kaya'nın annesi, babası ve 3 kardeşi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.
Amniyetteki ifade işlemlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan ailenin avukatı Nurullah Öner, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu anımsattı ve konuyla ilgili aralıklarla basına açıklama yaptıklarını söyledi.
Öner, gizlilik kararına rağmen birçok asılsız bilginin paylaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:
"Yaptığımız açıklamalarda belirttik, emniyet ve başsavcılık gerekli çalışmaları yürütüyor ve bildirmeleri gereken bilgileri bizimle paylaşıyor. Bu aşamada aileyi ve üç merhumun anısını zora sokacak paylaşımlardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Paylaşımlara daha büyük bir hassasiyetle yaklaşmalarını talep ediyoruz. Yakın zamanda olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını düşünüyoruz. Emniyet bu konuda titizlikle çalışıyor. Ailenin talebi de bu yöndedir."
Öner gizlilik kararı nedeniyle paylaşabilecekleri bilgilerin sınırlı olduğunu ve soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama sayısında artış olabileceğini belirtti.
Saldırıda vefat eden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya da aile olarak iddialardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
"Çok fazla asılsız haber yayınlanmaya başladı. Acımız büyük. Her gün yeniden aynı acıyı yaşamamıza neden olan paylaşımlar yapılıyor. Biz temiz bir aileyiz, düşmanlığımız, husumetimiz, borcumuz yok. Kardeşim ve eşi üniversite mezunu insanlar. Bizi bilen biliyor. Yıllardır Kızıltepe'de esnaflık yapıyoruz. Bütün çevrede tanınan insanlarız" ifadelerini kullanan Kaya, asılsız haberlerin aileyi karaladığını kaydetti.
Kaya da dosyada gizlilik kararı bulunduğuna işaret etti:
"Bize bile bilgi verilmiyor. Gerektiği zaman, gerekli yerler bize bilgi verecek. Emniyete ve savcılığa güveniyoruz. Canla başla çalışıyorlar."
Kaya, tutuklanan bir şüphelinin babasıyla geçmişte esnaflık ilişkisi nedeniyle tanışıklıklarının bulunduğunu anlatarak, 2006'dan bu yana ilçede esnaflık yaptıklarını belirtti.
Sadık Kaya, "Sizden ricam lütfen çarpıtılmış haberler yapılmasın. Bırakın acımızı yaşayalım. Asılsız haberler acımızın üstüne tuz, biber olmasın" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.C, V.E. ve B.K. tutuklanmıştı.