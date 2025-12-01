Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü: Gıda denetimi için istihdam yetersiz
16:10 01.12.2025 (güncellendi: 16:13 01.12.2025)
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü oldu.
Gıda zehirlenmesi vakalarında son dönemde belirgin artışlar yaşanıyor. Vakalar arttıkça, vatandaşlardaki tedirginlik de artıyor. Peki tüketiciler neye dikkat etmeli, gıda zehirlenmelerinin önüne nasıl geçilecek?
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, şöyle değerlendirdi:
“Gıda zehirlenmeleri günbegün artıyor. Yazın daha fazla karşılaşıyorduk ama bu kasım ayında şu ana kadar 850 üzerinde insan gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu. Ne yazık ki hayatını kaybedenler de oldu. Burada toplu bir ölüm vakası yaşanırsa felaketle karşılaşırız. Bunun üzerine gidilmesini ve ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Bu durum tarladan başlıyor üretim sevkiyat satış gibi noktalara gelene kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Her şeyden önce gıda işinin ne kadar önemli olduğunun kabul edilmesi ve bunu ciddiye almadan yapanları ayırmak lazım. Esnaflar eğitimden geçirilmiyorlar, sonradan hijyen eğitimi zorunlu tutuldu ama ne yazık ki bunun da içi boşaltılmış durumda. İş yerleri açılmadan önce hem sahipleri hem de çalışanlar ciddi bir denetimden geçirilmeli. Bu eğitim belli periyodlarla tekrarlanmalı. Bu tür fast food noktalarında çok hızlı personel sirkülasyonu oluyor. Herkes kolayca belge alıp gıda zinciri açamamalı.”
Gıda denetimi konusunda yeterli istihdam sağlanmıyor
“Yapılacak bir yasal düzenlemeyle kötü niyetli kişiler durumun tekrarı halinde gıda sektöründe bir daha bulunamayacak şekilde kısıtlanmalı. Denetimi yapan mahkemeler bu konuda çok ehil olmadığı için genelde cezalar para cezasına çevriliyor. Gıda ihtisas mahkemeleri oluşturulmalı ki kişiler bu konularda gerektiği gibi cezalandırılabilsin. Yeterince gıda mühendisi istihdam edilmiyor. Denetçi ekip sayısı artmıyor. Yani bu ne demek, ziyaret sayıları arttıysa burada geçirilen süreler çok kısalmış demektir. Burada yapılması gereken hem denetim ekip sayılarının hem gıda mühendislerinin sayılarının artırılmasıdır. Özel sektörde ise büyük işletmeler zaten gıda güvenliği ilkelerine göre hareket ediyor. Küçük işletmeler ise ne yazık ki teknik gözetim altında değil. Buralar teknik gözetim altında değil, hiçbir gıda mühendisi çalışmıyor. Sadece işletmecinin bilgisi ve vicdanına kalmış durumda. Ama sayı o kadar fazla ki bu küçük işletmelerin de muhakkak teknik gözetim altına sokulması gerekiyor. Burada görev Tarım ve Orman Bakanlığı’na düşüyor.”
Tüketici ne yapmalı?
“Günümüzde artık dışarda gıda tüketimi yapmak zorundayız. Ama dikkat etmemiz gereken durumlar var. Temel kural şu, bildiğimiz ve emin olduğumuz yerlerde gıda tüketmeliyiz. Diyelim ki bir gıdayı satın aldık rengi, kokusu, görünüşünde bir farklılık var veya restoranın temizliğinde bir sorun fark ettiniz. Tüketmeyin, iade edin ve şikayette bulunun. Tarım ve orman Bakanlığı’nın 174 no’lu telefon hattına şikayet edin. İşporta tarzı satıcılar da var, denetim sıfır. O tarz satıcılarda lütfen alışveriş yapılmasın. Çünkü herhangi bir şeyle karşılaşıldığında geriye dönük denetim oralarda mümkün olmuyor.”