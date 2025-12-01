Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü: Gıda denetimi için istihdam yetersiz

“Gıda zehirlenmeleri günbegün artıyor. Yazın daha fazla karşılaşıyorduk ama bu kasım ayında şu ana kadar 850 üzerinde insan gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu. Ne yazık ki hayatını kaybedenler de oldu. Burada toplu bir ölüm vakası yaşanırsa felaketle karşılaşırız. Bunun üzerine gidilmesini ve ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Bu durum tarladan başlıyor üretim sevkiyat satış gibi noktalara gelene kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Her şeyden önce gıda işinin ne kadar önemli olduğunun kabul edilmesi ve bunu ciddiye almadan yapanları ayırmak lazım. Esnaflar eğitimden geçirilmiyorlar, sonradan hijyen eğitimi zorunlu tutuldu ama ne yazık ki bunun da içi boşaltılmış durumda. İş yerleri açılmadan önce hem sahipleri hem de çalışanlar ciddi bir denetimden geçirilmeli. Bu eğitim belli periyodlarla tekrarlanmalı. Bu tür fast food noktalarında çok hızlı personel sirkülasyonu oluyor. Herkes kolayca belge alıp gıda zinciri açamamalı.”