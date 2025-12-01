Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/cehun-bozkurt-feto-ile-mucadele-biriminin-basinda-fetoden-tutuklanan-isim-var-1101443247.html
Cehun Bozkurt: FETÖ ile mücadele biriminin başında FETÖ’den tutuklanan isim var
Cehun Bozkurt: FETÖ ile mücadele biriminin başında FETÖ’den tutuklanan isim var
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, FETÖ ile mücadeleden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bir biriminin başına, FETÖ... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T12:29+0300
2025-12-01T12:29+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
haberler
ceyhun bozkurt
mersin
fetö
emniyet genel müdürlüğü (egm)
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp tutuklanan bir kişinin, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndaki bir birimin başına getirildiğini söyledi.“Belki masumdur ama böyle bir riske bu devletin girme lüksü yok” diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, mersin, fetö, emniyet genel müdürlüğü (egm), radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, mersin, fetö, emniyet genel müdürlüğü (egm), radyo sputnik, radyo

Cehun Bozkurt: FETÖ ile mücadele biriminin başında FETÖ’den tutuklanan isim var

12:29 01.12.2025
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
Abone ol
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, FETÖ ile mücadeleden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bir biriminin başına, FETÖ soruşturmalarında tutuklanan bir kişinin getirildiğini açıkladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp tutuklanan bir kişinin, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndaki bir birimin başına getirildiğini söyledi.
“Belki masumdur ama böyle bir riske bu devletin girme lüksü yok” diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
FETÖ’nün tekrar dirilmeye çalışılmasına karşı mücadele eden kurumlarımızın başında Emniyet Genel Müdürlüğü geliyor. Orada kahramanlar var. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’mız bir birim, burada önemli birimler var. Bu birimlerden bir tanesi de FETÖ ile mücadeleden sorumlu. FETÖ ile mücadeleden sorumlu birimin en tepesinde 15 Temmuz darbe girişiminden 15 gün sonra FETÖ’den tutuklanan birisi var. Bu size garip gelmez mi? Adam masum olabilir mi? 2015’te Mersin’de bir soruşturma açılıyor. Aralarında Mehmet Baransu, Anadolu Atayun gibi FETÖ militanlığı tescilli tipler de var. Toplam 66 kişi hakkında soruşturma başlatılıyor. 66 kişiden biri ismini vermeyeceğim kişi. Soruşturma devam ediyor ve ilgili kişiler tutuklanıyor, belli bir süre sonra serbest kalıyor. FETÖ ile bağı vardır yoktur, tutuklandığı dönem Aydın KOM müdürü. Sonra Diyarbakır TEM müdürü oluyor. Sonra sözünü ettiğim birimin başına geliyor. Aklanmış olabilir, bağı olmayabilir, masum mu bilmiyorum belki de masumdur. Ancak böyle bir riske bu devletin girme lüksü yok. Devlet böyle bir riske giremez. FETÖ ile mücadelenin başına koymayın. Oğlu bylock’çu. Suç şahsi ama riske girme üst düzey yapma. Kardeşi KYK’lı. Normal bir yere ata üst düzeye atama.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала