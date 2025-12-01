Cehun Bozkurt: FETÖ ile mücadele biriminin başında FETÖ’den tutuklanan isim var

FETÖ’nün tekrar dirilmeye çalışılmasına karşı mücadele eden kurumlarımızın başında Emniyet Genel Müdürlüğü geliyor. Orada kahramanlar var. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’mız bir birim, burada önemli birimler var. Bu birimlerden bir tanesi de FETÖ ile mücadeleden sorumlu. FETÖ ile mücadeleden sorumlu birimin en tepesinde 15 Temmuz darbe girişiminden 15 gün sonra FETÖ’den tutuklanan birisi var. Bu size garip gelmez mi? Adam masum olabilir mi? 2015’te Mersin’de bir soruşturma açılıyor. Aralarında Mehmet Baransu, Anadolu Atayun gibi FETÖ militanlığı tescilli tipler de var. Toplam 66 kişi hakkında soruşturma başlatılıyor. 66 kişiden biri ismini vermeyeceğim kişi. Soruşturma devam ediyor ve ilgili kişiler tutuklanıyor, belli bir süre sonra serbest kalıyor. FETÖ ile bağı vardır yoktur, tutuklandığı dönem Aydın KOM müdürü. Sonra Diyarbakır TEM müdürü oluyor. Sonra sözünü ettiğim birimin başına geliyor. Aklanmış olabilir, bağı olmayabilir, masum mu bilmiyorum belki de masumdur. Ancak böyle bir riske bu devletin girme lüksü yok. Devlet böyle bir riske giremez. FETÖ ile mücadelenin başına koymayın. Oğlu bylock’çu. Suç şahsi ama riske girme üst düzey yapma. Kardeşi KYK’lı. Normal bir yere ata üst düzeye atama.