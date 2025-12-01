https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/aydin-agaoglu-siparis-edilmeyen-hizmet-icin-bedel-istenmez-1101447298.html

Aydın Ağaoğlu: Sipariş edilmeyen hizmet için bedel istenmez

Aydın Ağaoğlu: Sipariş edilmeyen hizmet için bedel istenmez

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde zorunlu olarak alınan “servis ücreti, kuver, masa ücreti” gibi kalemleri yasaklamaya hazırlanıyor. Düzenlemeye göre... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T13:43+0300

2025-12-01T13:43+0300

2025-12-01T13:45+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

tükonfed

aydın ağaoğlu

ticaret bakanlığı

kuver

restorasyon

kafe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olarak, Ticaret Bakanlığı’nın restoranlarda zorunlu olarak alınan servis ücretlerini yasaklamaya yönelik hazırlığını değerlendirdi ve tüketicilerin bu konudaki haklarını anlattı.Ağaoğlu, son dönemde özellikle sabit gelirli yurttaşların enflasyon baskısı altında ezildiğini hatırlatarak şunları söyledi:Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın yaklaşan düzenlemesiyle birlikte bu uygulamaya son verileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: 'Alo 175 Tüketici İhbar Hattı'Zorunlu servis ya da kuver ücreti talep eden işletmelere uygulanacak yaptırımlara da dikkat çeken Ağaoğlu, tüketicilerin izlemesi gereken yolu şöyle anlattı: Ağaoğlu, bu tür uyuşmazlıklarda belge almanın önemine ayrıca vurgu yaparak şunları kaydetti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, aydın ağaoğlu, ticaret bakanlığı, kuver, restorasyon, kafe, bahşiş, bahşiş