Aydın Ağaoğlu: Sipariş edilmeyen hizmet için bedel istenmez
13:43 01.12.2025 (güncellendi: 13:45 01.12.2025)
gün ortası
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde zorunlu olarak alınan “servis ücreti, kuver, masa ücreti” gibi kalemleri yasaklamaya hazırlanıyor. Düzenlemeye göre işletmeler, tüketiciden yalnızca menüde açıkça yer alan yiyecek ve içeceklerin bedelini talep edebilecek.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olarak, Ticaret Bakanlığı’nın restoranlarda zorunlu olarak alınan servis ücretlerini yasaklamaya yönelik hazırlığını değerlendirdi ve tüketicilerin bu konudaki haklarını anlattı.
Ağaoğlu, son dönemde özellikle sabit gelirli yurttaşların enflasyon baskısı altında ezildiğini hatırlatarak şunları söyledi:
Son zamanlarda enflasyon baskısı özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin ciddi sorunlarındandı. Bunun yanı sıra yeme içme sektöründe hem fiyatlar artmış hem de halk arasında ‘Deli Dumrul vergisi’ denilen servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti gibi bir takım ücretler icat etmişti bazı restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi işletmeler. Oysa tüketici kanununda, tüketiciye sunulan her ürün ve hizmetin tüm vergiler dahil nihai fiyatının listelerde gösterilmesi zorunluluğu var. Biz menüde kuru fasulyeyi 300 lira görüp içeri girdiğimizde, hesabın 330 lira gelmesi ve ‘servis ücreti’ denmesi hukuken kabul edilemez.
Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın yaklaşan düzenlemesiyle birlikte bu uygulamaya son verileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:
Bakanlık daha önce yönetmelikte ‘menülerin altında belirtilmek suretiyle servis ücreti alınabilir’ diyordu. Şimdi bu değişiyor. Artık kesinlikle alınmayacak. Sen ne satıyorsan, tüketici neyi yer, neyi içerse onun bedelini ödeyecek. O bedelleri gösteren fiyat listelerini de mekanın dışında görünür şekilde koyacaksın. Ayrıca içeride masalarda da hem karekod hem de menü bulunması zorunlu hale getirilecek. Bugün yarın bu düzenlemenin hayata geçmesini bekliyoruz.
'Alo 175 Tüketici İhbar Hattı'
Zorunlu servis ya da kuver ücreti talep eden işletmelere uygulanacak yaptırımlara da dikkat çeken Ağaoğlu, tüketicilerin izlemesi gereken yolu şöyle anlattı:
Benden kuver ya da servis ücreti aldılarsa, ben kuver sipariş etmedim deme hakkına sahibim. Tüketici Kanunu’nun 7. maddesi, sipariş edilmeyen ürün ve hizmetler için tüketiciye herhangi bir bedel yansıtılamayacağını söylüyor. Tüketici, ödediği bu bedeli internet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak geri alabilir. Yeni düzenlemeyle birlikte, bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı’na da şikâyet imkanı güçleniyor. Alo 175 Tüketici İhbar Hattı’nı arayıp ‘Filanca restoranda benden servis ücreti alındı’ dediğinizde, tespit halinde işletmeye her bir işlem için fiyat etiketi hükümlerine aykırılıktan idari para cezası uygulanacak. Bir günde 100 müşteriden böyle bir ücret alındıysa, 100 işlem için ceza kesilecek.
Ağaoğlu, bu tür uyuşmazlıklarda belge almanın önemine ayrıca vurgu yaparak şunları kaydetti:
Bu tür haksızlıklarla karşılaşan tüketiciler için elinde belge olması çok önemli. Yoksa karşı taraf ‘Ben kuver ücreti almadım’ diyebilir. O yüzden ödenen bedelin fişini, servis fişini mutlaka istemek gerekir. Zaten vermeleri yasal zorunluluk ama vermezlerse de tüketici bunu talep etme hakkına sahiptir. Fiş verilmemesi halinde de Alo Maliye 189 hattına bildirim yapılabilir. Bu durumda da işletme, belge düzenlememekten dolayı ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.