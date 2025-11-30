https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/papa-leo-filistin-devleti-tek-cozum-dedi-turkiyeyi-farkli-dinlerin-bir-arada-yasayabildigi-ornek-1101430194.html

Papa Leo 'Filistin devleti tek çözüm' dedi, Türkiye'yi 'farklı dinlerin bir arada yaşayabildiği örnek' olarak övdü

Papa 14. Leo, Lübnan'a giderken yaptığı açıklamalarda İsrail-Filistin çatışmasında Filistin devletinin tek çözüm olduğunu söylerken Türkiye'de 'tüm dinlerin bir arada yaşamasının dünyaya örnek olduğunu' söyledi.

Papa 14. Leo, “Hepimiz bu aşamada İsrail’in hala bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz fakat biz bunu tek çözüm olarak görüyoruz” dedi. Mayısta 1.4 milyar üyeli Katolik Kilisesi’nin lideri seçilmesinin ardından ilk yurt dışı seyahati kapsamında Türkiye’den Lübnan’a giderken, uçakta düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilere konuşu. Leo sözlerine şöyle devam etti: ‘Erdoğan ile çatışmaları görüştük’ Leo’nun sekiz dakikalık kısa basın toplantısı, ağırlıklı olarak perşembe ile pazar günleri arasındaki Türkiye ziyaretine odaklandı. Papa, kendisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem İsrail-Filistin çatışmalarını ve Ukrayna krizini görüştüğünü söyledi. ‘Farklı dinlerden insanlar bir arada yaşayabiliyor’ Papa Leo, Türkiye’yi dini açıdan birlikte yaşamın bir örneği olarak övdü. Papa, “Farklı dinlerden insanlar barış içinde yaşayabiliyor” dedi ve ekledi: Türkiye ziyaretinde Papa, dünyanın alışılmadık derecede çok sayıda kanlı çatışmayla karşı karşıya olması nedeniyle insanlığın geleceğinin risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve din adına işlenen şiddeti kınamıştı.

