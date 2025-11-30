https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/papa-leo-filistin-devleti-tek-cozum-dedi-turkiyeyi-farkli-dinlerin-bir-arada-yasayabildigi-ornek-1101430194.html
Papa Leo 'Filistin devleti tek çözüm' dedi, Türkiye'yi 'farklı dinlerin bir arada yaşayabildiği örnek' olarak övdü
Papa Leo 'Filistin devleti tek çözüm' dedi, Türkiye'yi 'farklı dinlerin bir arada yaşayabildiği örnek' olarak övdü
Sputnik Türkiye
Papa 14. Leo, Lübnan'a giderken yaptığı açıklamalarda İsrail-Filistin çatışmasında Filistin devletinin tek çözüm olduğunu söylerken Türkiye'de 'tüm dinlerin bir arada yaşamasının dünyaya örnek olduğunu' söyledi.
2025-11-30T18:37+0300
2025-11-30T18:37+0300
2025-11-30T19:36+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
papa 14. leo
filistin
i̇srail
türkiye
haberler
katolik kilisesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101430038_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_5d80c9bcfd9b7b48c5818e5f2fe00e7c.jpg
Papa 14. Leo, “Hepimiz bu aşamada İsrail’in hala bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz fakat biz bunu tek çözüm olarak görüyoruz” dedi. Mayısta 1.4 milyar üyeli Katolik Kilisesi’nin lideri seçilmesinin ardından ilk yurt dışı seyahati kapsamında Türkiye’den Lübnan’a giderken, uçakta düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilere konuşu. Leo sözlerine şöyle devam etti: ‘Erdoğan ile çatışmaları görüştük’ Leo’nun sekiz dakikalık kısa basın toplantısı, ağırlıklı olarak perşembe ile pazar günleri arasındaki Türkiye ziyaretine odaklandı. Papa, kendisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem İsrail-Filistin çatışmalarını ve Ukrayna krizini görüştüğünü söyledi. ‘Farklı dinlerden insanlar bir arada yaşayabiliyor’ Papa Leo, Türkiye’yi dini açıdan birlikte yaşamın bir örneği olarak övdü. Papa, “Farklı dinlerden insanlar barış içinde yaşayabiliyor” dedi ve ekledi: Türkiye ziyaretinde Papa, dünyanın alışılmadık derecede çok sayıda kanlı çatışmayla karşı karşıya olması nedeniyle insanlığın geleceğinin risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve din adına işlenen şiddeti kınamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/papa-14-leo-ahmet-minguzzinin-babasi-andrea-minguzzi-ile-gorustu-1101422359.html
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101430038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ff914eb4c9ddf661386b5ff1e17780e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
papa, papa leo, lübnan, israil, filistin, türkiye, farklı dinler, ziyaret, son dakika, haberler
papa, papa leo, lübnan, israil, filistin, türkiye, farklı dinler, ziyaret, son dakika, haberler
Papa Leo 'Filistin devleti tek çözüm' dedi, Türkiye'yi 'farklı dinlerin bir arada yaşayabildiği örnek' olarak övdü
18:37 30.11.2025 (güncellendi: 19:36 30.11.2025)
Papa Leo, Türkiye’den Lübnan’a gittikten sonra yaptığı ilk açıklamada İsrail ile Filistin halkı arasındaki onlarca yıllık çatışmanın tek çözümünün bir Filistin devletini içermesi gerektiğini söyledi. Papa ayrıca, Türkiye’yi dini açıdan birlikte yaşamın bir örneği olarak övdü.
Papa 14. Leo, “Hepimiz bu aşamada İsrail’in hala bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz fakat biz bunu tek çözüm olarak görüyoruz” dedi.
Mayısta 1.4 milyar üyeli Katolik Kilisesi’nin lideri seçilmesinin ardından ilk yurt dışı seyahati kapsamında Türkiye’den Lübnan’a giderken, uçakta düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilere konuşu.
Leo sözlerine şöyle devam etti:
Biz İsrail’in de dostuyuz ve iki taraf arasında, herkes için adaleti içeren bir çözüme yaklaşmalarına yardımcı olabilecek arabulucu bir ses olmayı amaçlıyoruz.
‘Erdoğan ile çatışmaları görüştük’
Leo’nun sekiz dakikalık kısa basın toplantısı, ağırlıklı olarak perşembe ile pazar günleri arasındaki Türkiye ziyaretine odaklandı. Papa, kendisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem İsrail-Filistin çatışmalarını ve Ukrayna krizini görüştüğünü söyledi.
‘Farklı dinlerden insanlar bir arada yaşayabiliyor’
Papa Leo, Türkiye’yi dini açıdan birlikte yaşamın bir örneği olarak övdü. Papa, “Farklı dinlerden insanlar barış içinde yaşayabiliyor” dedi ve ekledi:
Bence hepimizin dünya genelinde aradığı da bu türden bir örnek.
Türkiye ziyaretinde Papa, dünyanın alışılmadık derecede çok sayıda kanlı çatışmayla karşı karşıya olması nedeniyle insanlığın geleceğinin risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve din adına işlenen şiddeti kınamıştı.
Papa Leo, salı gününe kadar Lübnan’da kalacak ve ardından Roma’ya dönecek.