Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’dan ‘Ukrayna’da nükleer silah konuşlandırma’ önerisi

Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy kışkırtıcı bir açıklamayla Ukrayna'ya nükleer silah konuşlandırılması ihtimalini dile getirdi. 30.11.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede Ukrayna'ya nükleer silah konuşlandırma olasılığını dile getirdi.Ukrayna ile ilgili güvenlik garantilerine değinen Zalujnıy, “Güvenlik garantileri arasında Ukrayna’ya nükleer silah konuşlandırılması yer alabilir” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ağustos ayında NBC televizyonuna verdiği röportajda, 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu uyarınca Ukrayna'nın nükleer silahlarından vazgeçtiğini açıklamıştı.Rus bakan ayrıca söz konusu belgenin beraberinde insan hakları ve AGİT ilkelerine saygı bildirgesinin de yer aldığını, ancak bu bildirgenin 2014’te Ukrayna'da iktidara gelenler tarafından ihlal edildiğini ifade etmişti.

2025

