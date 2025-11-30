Türkiye
Da Vinci’nin ünlü ‘Vitruvius Adamı’ çiziminde gizli bir kod keşfedildi
Da Vinci’nin ünlü ‘Vitruvius Adamı’ çiziminde gizli bir kod keşfedildi
Leonardo’nun Vitruvius Adamı yine şaşırttı. Bir diş hekimi, figürün bacakları arasında gizli bir eşkenar üçgen bulunduğunu ortaya çıkardı.
Leonardo da Vinci’nin 1490 tarihli ünlü Vitruvius Adamı çizimi, yüzyıllardır insan bedeninin kusursuz oranlarını anlatan görsel bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Ancak İngiltere’de yaşayan bir diş hekiminin yaptığı yeni bir gözlem, bu klasik eserin içine ‘göz önünde saklanan’ üçüncü bir geometrik şeklin yerleştirildiğini ortaya koydu.'Tetrahedral oran' Journal of Mathematics and Arts’ta değerlendirmesini yayımlayan Dr. Rory Mac Sweeney, çizimdeki figürün bacakları arasında bir eşkenar üçgen bulunduğunu tespit etti. Bu şekil, diş hekimliğinde ‘Bonwill üçgeni’ olarak bilinen prensibi anımsatıyor.Bu prensip, alt çenedeki iki kondilin ve alt orta kesici dişlerin temas noktasının oluşturduğu bir eşkenar üçgene dayanıyor. Sweeney’in belirttiği yeni üçgen ise bu klasik iki şekle üçüncü bir geometrik katman ekliyor. Üçgenin tepe noktasının tam göbek merkezine uzandığını belirten araştırmacı, buradan aynı boyutlarda beş üçgen daha üretildiğinde bir ‘altıgen desen’ oluştuğunu söylüyor.Bu düzen, kare ve daire arasındaki oranlarla yaklaşık ‘1.64’lük bir ilişki kuruyor. Bu oran, Sweeney’e göre hem biyolojik hem de sentetik sistemlerde ideal mekansal düzenlemeleri tanımlayan ‘tetrahedral oran’ olarak bilinen matematiksel ilkelerle örtüşüyor.‘Temel gerçekleri sezmiş olabilir’Sweeney, Leonardo’nun çizimdeki oranlarla Buckminster Fuller’ın 1975’te geliştirdiği Isotropic Vector Matrix’i arasında dahi benzerlikler olduğunu öne sürüyor.Araştırmacı, “Mükemmel kristal yapılarında, biyolojik mimarilerde ve Fuller’ın koordinat sistemlerinde görülen geometrilerin, insan bedeninin oranlarına da işlenmiş olması, Leonardo’nun gerçekliğin matematiksel doğasına dair temel bir sezgiye sahip olduğunu düşündürüyor” diyor.‘Vücudun kusursuz merkezi’Da Vinci’nin çalışması, Roma mimarı Vitruvius’un ‘Mimarlık Üzerine’ eserinde ortaya attığı, insan bedeninin hem bir kare hem de bir daire içine oranlı biçimde yerleştirilebileceği fikrini resmetmek için hazırlanmıştı. Vitruvius, göbeğin vücudun kusursuz merkezini oluşturduğunu savunuyordu.
12:42 30.11.2025
Leonardo’nun Vitruvius Adamı yine şaşırttı. Bir diş hekimi, figürün bacakları arasında gizli bir eşkenar üçgen bulunduğunu ortaya çıkardı. Bonwill üçgeniyle benzerlik taşıyan bu şeklin, insan bedeninin matematiksel yapısına dair yeni ipuçları sunduğu belirtiliyor.
Leonardo da Vinci’nin 1490 tarihli ünlü Vitruvius Adamı çizimi, yüzyıllardır insan bedeninin kusursuz oranlarını anlatan görsel bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Ancak İngiltere’de yaşayan bir diş hekiminin yaptığı yeni bir gözlem, bu klasik eserin içine ‘göz önünde saklanan’ üçüncü bir geometrik şeklin yerleştirildiğini ortaya koydu.

'Tetrahedral oran'

Journal of Mathematics and Arts’ta değerlendirmesini yayımlayan Dr. Rory Mac Sweeney, çizimdeki figürün bacakları arasında bir eşkenar üçgen bulunduğunu tespit etti. Bu şekil, diş hekimliğinde ‘Bonwill üçgeni’ olarak bilinen prensibi anımsatıyor.
Bu prensip, alt çenedeki iki kondilin ve alt orta kesici dişlerin temas noktasının oluşturduğu bir eşkenar üçgene dayanıyor. Sweeney’in belirttiği yeni üçgen ise bu klasik iki şekle üçüncü bir geometrik katman ekliyor. Üçgenin tepe noktasının tam göbek merkezine uzandığını belirten araştırmacı, buradan aynı boyutlarda beş üçgen daha üretildiğinde bir ‘altıgen desen’ oluştuğunu söylüyor.
Bu düzen, kare ve daire arasındaki oranlarla yaklaşık ‘1.64’lük bir ilişki kuruyor. Bu oran, Sweeney’e göre hem biyolojik hem de sentetik sistemlerde ideal mekansal düzenlemeleri tanımlayan ‘tetrahedral oran’ olarak bilinen matematiksel ilkelerle örtüşüyor.

‘Temel gerçekleri sezmiş olabilir’

Sweeney, Leonardo’nun çizimdeki oranlarla Buckminster Fuller’ın 1975’te geliştirdiği Isotropic Vector Matrix’i arasında dahi benzerlikler olduğunu öne sürüyor.
Araştırmacı, “Mükemmel kristal yapılarında, biyolojik mimarilerde ve Fuller’ın koordinat sistemlerinde görülen geometrilerin, insan bedeninin oranlarına da işlenmiş olması, Leonardo’nun gerçekliğin matematiksel doğasına dair temel bir sezgiye sahip olduğunu düşündürüyor” diyor.

‘Vücudun kusursuz merkezi’

Da Vinci’nin çalışması, Roma mimarı Vitruvius’un ‘Mimarlık Üzerine’ eserinde ortaya attığı, insan bedeninin hem bir kare hem de bir daire içine oranlı biçimde yerleştirilebileceği fikrini resmetmek için hazırlanmıştı. Vitruvius, göbeğin vücudun kusursuz merkezini oluşturduğunu savunuyordu.
