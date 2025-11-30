CHP'nin kurultay maratonunda son gün: İşte Özgür Özel'in A Takımı
CHP
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kurultay maratonunda son güne gelindi. Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu. Bugün yapılan kurultayda Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ile Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri belli seçildi.
CHP’nin kurultay maratonunun son günü Radyo Sputnik’te Gündem Özel programında değerlendirildi. Fethi Yılmaz, Güçlü Özgan ve Selin Yazıcı’nın konukları ... ... ve ... oldu.
CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda dün yapılan genel başkanlık seçimlerinde şimdiye kadarki en yüksek oyla dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu. Mevcut MYK ve PM üyelerinin tamamı Özel'in anahtar listesinde yer alırken, 32 yeni isim dikkati çekti. Özel’in listesinde bir önceki PM’de görev yapan 12 isim ise yer almadı.
Demokrat Parti'den istifa edip CHP’ye katılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, DEVA'dan istifa ederek CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen’in yanı sıra sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da Özel'in listesinde yer aldı. İlhan Cihaner ve Zeynel Emre, eski bakan Kemal Derviş'in danışmanlığını da yapan Oya Ünlü Kızıl, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi Serkan Özcan da listedeki isimler arasında.
Gündem Özel programına katılan Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu şunları söyledi:
Partideki konsülidasyonu artıran bir durum oldu. Kendisini destekleyen CHP’liler de eleştirildi. Kılıçdaroğlu’nun yoldaşı olmuş, özellikle kurultay günü Sabah gazetesinde geniş yer ayrılan Kılıçdaroğlu röportajından rahatsız duyuldu. Bin 333 oyun tamamını alıyor olması şu anlama geliyor, CHP tarihinde rekor. Parti tabanının tamamen konsolize olduğu, Özel için ‘arkandayız’ mesajını çok net verdiklerini düşünüyorum. A, B, C planlarımız İmamoğlu’nun seçilmesi mesajını verdi. İmamoğlu ile olan yoldaşlık hukuku ile ortaklaşmasını sürdürdüğünü PM listesine yansıttığını düşünüyorum. İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu döneminde muhalefetti, bu haliyle İlhan Bey aday olmak istediğini Özel’e söylediğini iletmişti. Dönüş olarak anahtar listeye aldığını söyledi. 80 kişinin daha fazla kişiyi kucaklamak, parti meclisi haznesini zenginleştirmek içindi. Evrim Rızvanoğlu eski DEVA partili, Kerim Rota var Serkan Özcan var. Salih Uzun uzun süredir merkez sağı temsil eden bir isim. Bunların alınması şu anlama geliyor: Özgür Özel, bu PM’yi seçim kadrosu olarak görüyor. Olağan kurultay takvimi açısından bu seçimler önce yapılan CHP’nin son kurultayı oldu.
CHP PM listesinde yer alan Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz şu açıklamaları yaptı:
İktidara giden yolda, sandığın güvenliği, bu yolu düzeltmemizi sağlayacak süreçte o sandığa giren sonucun dokunulmadan çıkmasını sağlamak var. Partimiz üzerindeki baskılarla mücadele etmeye, insanlarımıza bunun neden hukuka aykırı olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Mevcut hükümet sistemi başta olmak üzere, nasıl değiştirilmesi gerektiği büyük bir muamma değil. Parti saldırıya maruz bırakılıyor, yargı tarafsız bağımsız değil, başından itibaren süreç bu şekilde ilerliyor gibi şeyleri anlatmak gerekiyor. Nasıl bir hükümet sistemi tasarladığımızı, neden güçleri tek kişinin eline verdiğini, bizim bunu nasıl geriye döndereceğimizi, ne tür düzeltmeler yapabileceğini de anlatacağız. Kontrol denge mekanizması yaratılması gerekiyor.
CHP Milletvekili Bahadır Erdem ise şunları söyledi:
Gördüğünüz gibi Sayın Genel Başkanımızın iki yıllık yönetiminin verdiği emeğin, 19 Mart yargı sürecinden sonraki onun önderliğinde CHP’nin milletle verdiği büyük direnişin, CHP’nin adaletsiz bir şekilde ablukaya alınmaya çalışıldığı, İmamoğlu başta olmak üzere CHP’ye iradesiyle oyunu atan başkanını seçen, milletin iradelerinin gaspedildiği, hapse atılıp tutuklandığı bir dönemde inanılmaz bir siyasis direnç gösteriyor CHP, genel başkanının önderliğinde. Başkanlarımız içeride siyasi esir olarak tutuluyor. En önemlisi millet CHP ile birlikte. Kurultay tüm ümitlerin bir araya geldiği 3 günlük kıymetli bir kurultay.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Parti programını anayasa gibi düşünün. Anayasa’da her şey hüküm altına alınmaz. Program temel düzeyde meselelere çözüm önerir onun altında politika metinlerimiz var. Göç politikası metnimiz parti programı metnimizden daha çoktur. Konut sorununa çözümüne ilişkin yapılan sunumlar 15-20 sayfa alır. Sizin parti programı gibi gördüğünüz şey büyük çalışmadan damıtılmış hali. Bunun altı ciddi anlamda birçok politika metniyle dolu. Hükümet programında, parti programından daha detaylı olacak. Gölge bakanlıkların altında oluşturulan politika kurulları yapacak o çalışmayı. CHP hem sokakta hem mahkemelerde hem de parlamentolarda mücadele ediyor ve bu politika metinlerini oluşturuyor.