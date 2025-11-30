CHP'nin kurultay maratonunda son gün: İşte Özgür Özel'in A Takımı

Partideki konsülidasyonu artıran bir durum oldu. Kendisini destekleyen CHP’liler de eleştirildi. Kılıçdaroğlu’nun yoldaşı olmuş, özellikle kurultay günü Sabah gazetesinde geniş yer ayrılan Kılıçdaroğlu röportajından rahatsız duyuldu. Bin 333 oyun tamamını alıyor olması şu anlama geliyor, CHP tarihinde rekor. Parti tabanının tamamen konsolize olduğu, Özel için ‘arkandayız’ mesajını çok net verdiklerini düşünüyorum. A, B, C planlarımız İmamoğlu’nun seçilmesi mesajını verdi. İmamoğlu ile olan yoldaşlık hukuku ile ortaklaşmasını sürdürdüğünü PM listesine yansıttığını düşünüyorum. İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu döneminde muhalefetti, bu haliyle İlhan Bey aday olmak istediğini Özel’e söylediğini iletmişti. Dönüş olarak anahtar listeye aldığını söyledi. 80 kişinin daha fazla kişiyi kucaklamak, parti meclisi haznesini zenginleştirmek içindi. Evrim Rızvanoğlu eski DEVA partili, Kerim Rota var Serkan Özcan var. Salih Uzun uzun süredir merkez sağı temsil eden bir isim. Bunların alınması şu anlama geliyor: Özgür Özel, bu PM’yi seçim kadrosu olarak görüyor. Olağan kurultay takvimi açısından bu seçimler önce yapılan CHP’nin son kurultayı oldu.