‘ABD Asya-Pasifik’i istikrarsızlaştırıp Çin’den taviz koparmak istiyor’

“Meseleyi kısaca özetleyeyim: Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. 1949 yılında iki paralel hadiseyle kuruldu bugünkü modern Çin. Nasıl kuruldu? Bir; Japon işgaline direnerek kuruldu. Yani emperyalizme bir savaş vererek kuruldu. İkincisi de bir iç savaş yaşadılar. İç savaşta da bir tarafta komünistler, diğer tarafta da milliyetçiler vardı. Komünistleri Mao-Zedong, Çin Komünist Partisi, yani bugünkü Çin. Milliyetçileri ise Kuomintang Partis, KMT yönetiyordu. Şimdi bugünkü konuştuğumuz meseleye bakacak olursak aslında ne görüyoruz? Japonya'yı gördük. Biraz sonra da Tayvan'a geleceğiz. Şimdi bu 1949 yılında Japonlar püskürtüldükten sonra ülkede bir iç savaş devam ediyordu. Bu iç savaşın neticesinde komünistler galip geldi ve yenilenler Tayvan Adası'na gitmek zorunda kaldılar. Uzunca süren müzakerelerin ardından önce Amerikalılar Tayvan'ı bir ülke olarak tanımladılar. Burada mesele aslında şuydu, Tayvan'a kaçanlar ‘Biz bir gün geri döneceğiz. Aslında Çin Cumhuriyeti biziz’ dediler. Komünistler de ‘Ne alakası var? Biz burada 500 milyon, anakarada yarım milyar insanız. Siz orada bir avuç insan. Nasıl olur da Çin'i, Çin Anakarası'nı temsil edersiniz?’ diye bir sürtüşme vardı. ABD, Batılılar bunu kendi pozisyonlarını güçlendirmek için kullandılar. Önce Tayvan'ı gerçek temsilci ilan ettiler. Ama arada epey olaylar yaşandı. Ama neticesinde, Çin'in temsilcisi Çin Anakarası'dır diye kabul etmek zorunda kaldılar. Birleşmiş Milletler’de Çinlilere sandalyesi verildi. Çin Komünist Partisi yani bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti ‘Eğer benimle ilişki kurmak isterseniz, diplomatik anlamda beni tanıyacaksanız. Tek Çin ülkesini kabul etmek zorundasınız’ dedi. Tek Çin ilkesi nedir? Tayvan Boğazı'nın iki yakası Çin'dir. Yani Çin Anakarası'yla Tayvan ayrılmaz bir bütündür, bunun da temsilcisi Çin'dir. Dolayısıyla bunu kabul etmeden Çin ile bir ilişki kurmak imkânsız. Şimdi Japonya’nın yeni seçilen liderleri Takaichi ‘Bizim için Tayvan meselesi bir ulusal güvenlik meselesidir. Bizim için bizim güvenliğimizin çekirdek unsurlarından bir tanesidir. Eğer Çin tekrar birleşmek amacıyla buraya müdahale ederse biz bunu kendi varlığımıza dönük bir tehdit sayarız’ dedi. Coğrafya olarak orada yakınlık falan görüyorlar ama… Çin için bu kırmızı çizgi. Dedim ya, bunu Türkiye de söylese, Fransa da söylese, Almanlar da söylese, buna Çinliler tepki verir. Çünkü diyorlar ki ‘Bütün uluslararası toplum bunu kabul etti. Bizim bir ulusal derleniş rüyamız var. Yani biz hala yarım kalan bir sayfadayız Çinliler olarak. Biz Anakara ve Tayvan boğazı Tayvan adasıyla birleşeceğiz’ diyorlar. Japonlar bunu söyleyince çok daha fazla sert tepki verdiler. Bir ara Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti vardı. Zaten orada Amerikan-Çin ilişkileri dibe kadar inmişti. Şimdi Japonların benzer tepkiler verdiğini gördüm. Bir; çok sert bir diplomatik açıklamalar. Bununla da yetinmediler; havadan, denizden tatbikatlara girdiler. Hem Tayvan boğazında gövde gösterisi yaptılar hem de Japonların halk iddia ettiği Senkaku Adaları çevresinde de gövde gösterisi yaptılar.

Peki neden Çinliler bu kadar sert tepki verdi? Aslında biraz önce anlattığım hikayede gizli. Neden? Çünkü Çinlilerin hafızasında Japonlar emperyalist ve katliamcı bir ulustur ve bunu zaten bütün tarihçiler, akli melekeleri yerinde olan herkes kabul ediyor. Nanjing'de bir soykırım yaptılar. 300 bin insanı öldürdüler. Çin'i işgal ettiler. Büyük, yayılmacı, emperyalist bir devletti; atom bombasıyla durdurulabildiler. Dolayısıyla Çinlilerin hafızasında, bunu çok fazla dile getirmeseler de Japon imgesi çok da hayra alamet değildir, güzel anılarla anlamaz, akıllara gelmez. Bunu yapması bir kere sadece devlette değil, toplum nezdinde de büyük bir sansasyon yarattı Çin'de. 500 bin uçuş iptal edildi. Çinliler önceden biletlerini almışlar, Japonya tatiline gidecek ya da iş ziyaretlerine bulunacak 500 bin kişi biletini iptal etti. Çin’deki sinemalarda gösterilen bütün Japon filmleri bir anda bıçak gibi kesildi; sinema sahipleri korkudan Japon filmlerini kaldırdılar. Dolayısıyla böyle bir atmosferden bahsediyoruz.”