TEV: Gençlerin en büyük sorunu ‘gelecek kaygısı’

Kaygılar sosyal izolasyon, yalnızlık, değersizlik ve yarına dair belirsizlik duygularını beraberinde getiriyor. TEV’in bulgularına göre bursiyerlerin önemli bir kısmı maddi imkânsızlıklar nedeniyle toplumsal hayata aktif katılamıyor; bu da gençlerde psikolojik yükü ağırlaştırıyor. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilen gençlerde ise yaşam memnuniyeti ve özgüven çok daha yüksek çıkmış.