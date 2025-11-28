https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/tev-genclerin-en-buyuk-sorunu-gelecek-kaygisi-1101387217.html
TEV: Gençlerin en büyük sorunu 'gelecek kaygısı'
TEV: Gençlerin en büyük sorunu ‘gelecek kaygısı’
28.11.2025
Vakfın saha araştırmasından elde ettiği bulgulara göre gençlerin en sık dile getirdiği duygu “gelecek kaygısı” oldu.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan, TEV’in araştırma bulgularını aktardı.Aslan, şunları söyledi:Aslan, araştırmada öne çıkan psikolojik bulgulara dikkat çekerek şöyle devam etti:Gençlerin ekonomik koşullar nedeniyle yaşadığı sıkışmışlığı anlatan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
Türkiye’nin eğitime gönül veren köklü kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversiteli gençlerin eğitim yolculuğunda karşılaştıkları zorlukları, psikolojik etkileri ve sosyal hayata katılım durumlarını inceleyen kapsamlı etki araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Vakfın saha araştırmasından elde ettiği bulgulara göre gençlerin en sık dile getirdiği duygu “gelecek kaygısı” oldu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan, TEV’in araştırma bulgularını aktardı.
TEV’in araştırmasına göre 19–35 yaş aralığında toplam 1.946 kişiyle görüşülmüş. Bunlar bursiyerler, mezun bursiyerler ve kontrol grubundan oluşuyor. Gençlerin en yaygın dile getirdiği sorun ‘gelecek kaygısı’. Ekonomik kriz, iş, geçim ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorluklar, gençlerin gençliğini yaşayamaması hissine yol açmış durumda.
Aslan, araştırmada öne çıkan psikolojik bulgulara dikkat çekerek şöyle devam etti:
Kaygılar sosyal izolasyon, yalnızlık, değersizlik ve yarına dair belirsizlik duygularını beraberinde getiriyor. TEV’in bulgularına göre bursiyerlerin önemli bir kısmı maddi imkânsızlıklar nedeniyle toplumsal hayata aktif katılamıyor; bu da gençlerde psikolojik yükü ağırlaştırıyor. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilen gençlerde ise yaşam memnuniyeti ve özgüven çok daha yüksek çıkmış.
Gençlerin ekonomik koşullar nedeniyle yaşadığı sıkışmışlığı anlatan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
Maddi sorunlar, geçim sıkıntısı, harçlık ve gelir yetersizliği, temel ihtiyaçlara erişim güçlüğü gençlerin yükünü artıran başlıca etkenler. Gençler yalnızca okumak veya çalışmak değil; saygı görmek, sosyalleşmek, gençliklerini yaşamak istiyor. Ancak ekonomik ve toplumsal koşullar bu hakkı zorlaştırıyor. Sürekli belirsizlik, değersizlik hissi ve yalnızlık, gençlerin ruh sağlığını ve aidiyet duygusunu zayıflatıyor.