Papa İznik'e gitti; CHP'nin parti programı değişti: Türkiye'de bugün yaşananlar
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteciler Yıldız Yazıcıoğlu, Sinan Aygül ve Süleyman Bilir anlattı oldu. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı hakkındaki son bilgileri aktardı. Gazeteci Sinan Aygül, yaşamını yitiren Dilan Karaman’ı anlattı. İznik’ten yerel gazete imtiyaz sahibi Süleyman Bilir ise, kenti ziyarete gelen Papa 14. Leo hakkındaki son detayları bildirdi.
‘Bugün parti programı sunuldu’
Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu şunları söyledi:
Bir algı operasyonu yapıldı. Bugün kurultayda tüzük değişikliği yapılacaktı. Delegeler ve biz gazeteciler vardı. Bugün halk yoktu. Genel Başkanlık seçimi yapılacağı gün yarın halk da davetli. Sosyal medya hesabı üzerinden ‘coşku yoktu’ sözleri yanlış. Bugün parti programı sunuldu.
‘Dilan Karaman’ın ölümünün üzeri neden örtülüyor?’
Gazeteci Sinan Aygül, şöyle konuştu:
Genç kadın gazeteci arkadaşımınz Dilan Karaman, 16 gün önce intihar etmiş ve bizim haberimiz olmadı. Erkek şiddeti sonucunda intihara sürüklendiği söyledi. Kalp krizi denildi bize de farklı bilgiler geldi. İlerleyen saatlerde Dilan’ın şiddete ve mobbinge uğradığını öğrendik. Bu bir haber konusudur bu haber olmadı. Neden üzeri örtülüyor?
‘Papa’nın olduğu yere bizi almadılar’
İznik’ten yerel gazete imtiyaz sahibi Süleyman Bilir, kenti ziyarete gelen Papa 14. Leo hakkındaki son detayları şu sözlerle aktardı:
Papa kentimize geldi. Uzaktan izleyebildik bizi alana almadılar. Polonya’dan 25 kişilik papaz grubu da geldi. 3 helikopterle geldi. Çok güçlü güvenlik kuvvetleri vardı. Vatandaş da yaklaştırmadı Papa’ya. Yakın bir görüntü alamadık.