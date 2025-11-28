Papa İznik'e gitti; CHP'nin parti programı değişti: Türkiye'de bugün yaşananlar

Genç kadın gazeteci arkadaşımınz Dilan Karaman, 16 gün önce intihar etmiş ve bizim haberimiz olmadı. Erkek şiddeti sonucunda intihara sürüklendiği söyledi. Kalp krizi denildi bize de farklı bilgiler geldi. İlerleyen saatlerde Dilan’ın şiddete ve mobbinge uğradığını öğrendik. Bu bir haber konusudur bu haber olmadı. Neden üzeri örtülüyor?